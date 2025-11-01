УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9124 відвідувача онлайн
Новини Ветеран PRO
324 3

В Україні запустили "Ветеран PRO" — єдину онлайн-платформу держпослуг для ветеранів і їхніх родин

Ветеранська політика має бути не про пільги, а про гідність і можливості

Уряд запустив онлайн-платформу Ветеран PRO, яка об’єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин. Платформа формує персональний маршрут підтримки — від документів до навчання, роботи, лікування чи відкриття бізнесу.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ветеранська політика повинна бути не про пільги, а про гідність, розвиток і нові можливості. Щоб військовий досвід ставав перевагою — у роботі, у бізнесі, в житті", - наголосила прем'єр-міністерка.

Що таке Ветеран PRO?

Саме для цього ми запустили Ветеран PRO — це онлайн-платформа, яка об’єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин. Презентували сьогодні Ветеран PRO разом з міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою.

Спершу ви обираєте свій статус — і система автоматично формує персональний маршрут: від отримання документів до навчання, роботи, лікування чи відкриття власної справи. Ветеранам не потрібно більше шукати інформацію про пільги, програми чи допомогу на десятках сайтів, все зібрано в одному місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін збільшив розмір грантів на бізнес для ветеранів та членів їхніх родин. Скільки можна отримати?

Мене завжди вражає, що ветерани — особлива спільнота, яка не чекає і не просить, а діє, шукає можливості, розвиває власну справу і свою громаду", - зауважила Свириденко.

Кодекс законів про Захисників і Захисниць 

За два тижні плануємо завершити роботу над Кодексом законів про Захисників і Захисниць України і направити його до парламенту. Отримала від Руслана Стефанчука запевнення, що Верховна Рада готова підтримувати ініціативи для ветеранів.

Також читайте: Кабмін підвищив виплати для безробітних ветеранів, яких залучають до суспільно корисних робіт

Автор: 

ветерани (1146) Кабмін (14452)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Платформ настворювали, скільки душа побажає. Кодексів та обіцянок, хоч Зельоною дупою їж. Але нічого не діє. Реальної допомоги від Зельоних нема. Тільки красиве кіно для населення.
показати весь коментар
01.11.2025 19:04 Відповісти
Кожноденна брехня від гаранта безпечного життя. Ідіоти - нічого не Діє та не працює.
показати весь коментар
01.11.2025 19:26 Відповісти
За державний кошт наробили всилякої муйні типа: Ветеран+, Ветеран PRO, Е-Ветеран Дія, База, PE Coach 2, BetterMe, Mental Health, - що бл...ь з цього гімна реально допомагає???
показати весь коментар
01.11.2025 19:38 Відповісти
 
 