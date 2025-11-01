В Україні запустили "Ветеран PRO" — єдину онлайн-платформу держпослуг для ветеранів і їхніх родин

Уряд запустив онлайн-платформу Ветеран PRO, яка об’єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин. Платформа формує персональний маршрут підтримки — від документів до навчання, роботи, лікування чи відкриття бізнесу.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ветеранська політика повинна бути не про пільги, а про гідність, розвиток і нові можливості. Щоб військовий досвід ставав перевагою — у роботі, у бізнесі, в житті", - наголосила прем'єр-міністерка.

Що таке Ветеран PRO?

Саме для цього ми запустили Ветеран PRO — це онлайн-платформа, яка об’єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин. Презентували сьогодні Ветеран PRO разом з міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою.

Спершу ви обираєте свій статус — і система автоматично формує персональний маршрут: від отримання документів до навчання, роботи, лікування чи відкриття власної справи. Ветеранам не потрібно більше шукати інформацію про пільги, програми чи допомогу на десятках сайтів, все зібрано в одному місці.

Мене завжди вражає, що ветерани — особлива спільнота, яка не чекає і не просить, а діє, шукає можливості, розвиває власну справу і свою громаду", - зауважила Свириденко.

Кодекс законів про Захисників і Захисниць

За два тижні плануємо завершити роботу над Кодексом законів про Захисників і Захисниць України і направити його до парламенту. Отримала від Руслана Стефанчука запевнення, що Верховна Рада готова підтримувати ініціативи для ветеранів.

