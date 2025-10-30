Кабмін збільшив розмір грантів на бізнес для ветеранів та членів їхніх родин. Скільки можна отримати?

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, із 1 січня 2026 року збільшено максимальний розмір мікрогрантів.

"Передбачено можливість отримання грантів понад 500 тис. і до 1 млн грн для членів сім'ї загиблих учасників бойових дій, загиблих (померлих) захисників і захисниць України за умови створення чотирьох робочих місць", – зазначив Мельничук.

Також визначено можливість отримання додаткового мікрогранту отримувачами в разі успішної реалізації проєкту зі створення або розвитку власного бізнесу.

Окрім того, включено до переліку уповноважених банків для надання мікрогрантів/грантів АТ "Сенс Банк".

Як повідомлялося, наприкінці липня Верховна Рада ухвалила закон, що вперше формально визначає поняття "ветеранське підприємництво" та закладає фінансові й адміністративні механізми його підтримки.

У жовтні Кабінет Міністрів схвалив Концепцію державної цільової програми "Ветеран. Робота" на 2025-2027 роки. Концепція стане підґрунтям для формування державної цільової програми з конкретними заходами, відповідальними, бюджетами і критеріями оцінки ефективності.