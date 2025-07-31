Рада ухвалила закон про ветеранський бізнес. Як він працюватиме?
Верховна Рада ухвалила закон, що вперше формально визначає поняття "ветеранське підприємництво" та закладає фінансові й адміністративні механізми його підтримки.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.
За її словами, закон передбачає пільгове кредитування, прямі гранти, компенсацію частини витрат, можливість орендувати державне майно без аукціону, а також пріоритет для ветеранських фірм у державних закупівлях.
"Ми працюємо над тим, щоб нашим захисникам було куди повертатись, знайти роботу, навчитися новому чи змінити сферу. Щоб можна було відновити втрачені бізнеси або почати з нуля", – наголосила очільниця уряду.
Свириденко також пообіцяла, що підзаконні акти, які дозволять реалізувати всі інструменти підтримки ветеранського бізнесу, Кабмін підготує найближчим часом.
Раніше повідомлялось, що Кабмін розширив програму меліорації на прифронтові райони.
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А так - одна балаканина.
Ми, бойові ветерани, ті усі верховні ради вертіли на дітородному органі.
всі прокурори, мєнти, судді, чиновники, всі ветерани з убд!
україна розквітне!