Рада ухвалила закон про ветеранський бізнес. Як він працюватиме?

Верховна Рада ухвалила закон, що вперше формально визначає поняття "ветеранське підприємництво" та закладає фінансові й адміністративні механізми його підтримки.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

За її словами, закон передбачає пільгове кредитування, прямі гранти, компенсацію частини витрат, можливість орендувати державне майно без аукціону, а також пріоритет для ветеранських фірм у державних закупівлях.

"Ми працюємо над тим, щоб нашим захисникам було куди повертатись, знайти роботу, навчитися новому чи змінити сферу. Щоб можна було відновити втрачені бізнеси або почати з нуля", – наголосила очільниця уряду.

Свириденко також пообіцяла, що підзаконні акти, які дозволять реалізувати всі інструменти підтримки ветеранського бізнесу, Кабмін підготує найближчим часом.

Читайте також: В Україні посилили вимоги до отримувачів грантів від ветеранського фонду. Що змінилося?

Раніше повідомлялось, що Кабмін розширив програму меліорації на прифронтові райони.