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Новини Допомога ветеранам
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Рада ухвалила закон про ветеранський бізнес. Як він працюватиме?

Рада ухвалила закон про ветеранський бізнес

Верховна Рада ухвалила закон, що вперше формально визначає поняття "ветеранське підприємництво" та закладає фінансові й адміністративні механізми його підтримки.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

За її словами, закон передбачає пільгове кредитування, прямі гранти, компенсацію частини витрат, можливість орендувати державне майно без аукціону, а також пріоритет для ветеранських фірм у державних закупівлях.

"Ми працюємо над тим, щоб нашим захисникам було куди повертатись, знайти роботу, навчитися новому чи змінити сферу. Щоб можна було відновити втрачені бізнеси або почати з нуля", – наголосила очільниця уряду.

Свириденко також пообіцяла, що підзаконні акти, які дозволять реалізувати всі інструменти підтримки ветеранського бізнесу, Кабмін підготує найближчим часом.

Читайте також: В Україні посилили вимоги до отримувачів грантів від ветеранського фонду. Що змінилося?

Раніше повідомлялось, що Кабмін розширив програму меліорації на прифронтові райони.

Автор: 

ветерани (148) ВР (2921) закон (1502) Кабмін (7879) Свириденко Юлія (189)


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Підготують ті "інструменти" - тоді подивимося.
А так - одна балаканина.
Ми, бойові ветерани, ті усі верховні ради вертіли на дітородному органі.
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31.07.2025 16:07 Відповісти
ой як вдобно!
всі прокурори, мєнти, судді, чиновники, всі ветерани з убд!
україна розквітне!
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31.07.2025 16:51 Відповісти

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