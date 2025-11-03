В Україні запустять проєкт із забезпечення ветеранів довготривалим медоглядом

Кабінет Міністрів України схвалив спільний проєкт МОЗ, Мінветеранів і НСЗУ щодо довготривалого медичного догляду ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Програма спрямована на забезпечення безперервного догляду та реабілітації захисників, які потребують постійної медичної, психологічної чи соціальної підтримки.

Відповідний проєкт схвалив Кабінет міністрів, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ

Що передбачає проєкт?

Йдеться про розширення спроможностей закладів охорони здоров’я при наданні послуг з довготривалого медичного догляду Захисникам та Захисницям України, які через поранення, травми чи тяжкі захворювання потребують певної постійної підтримки — медичної, реабілітаційної та соціальної.

На кого пошириться цей проєкт?

Такі послуги надаватимуться тим пацієнтам, функціональний стан яких — за шкалою Бартела (стандартизований інструмент, який використовується у медицині для оцінки рівня самостійності людини у повсякденному житті) — становить 30 балів і менше.

Також читайте: В Україні запустили "Ветеран PRO" — єдину онлайн-платформу держпослуг для ветеранів і їхніх родин

Запровадження програми дозволить ветеранам та ветеранкам отримати такі послуги:

проведення первинної оцінки функціонального стану пацієнта за стандартизованими шкалами (Бартела, Карновського) з визначенням рівня залежності від сторонньої допомоги з подальшим моніторингом не менше одного разу на тиждень з відповідним зазначенням результатів у медичній документації;

спостереження та супровід пацієнта (лікування, обстеження, діагностика, профілактичні огляди) із урахуванням стану здоров’я пацієнта, наявних хронічних захворювань, даних медичної карти пацієнта, залучення інших необхідних фахівців для консультування із зазначенням частоти їх візитів;

здійснення щоденного нагляду за станом здоров’я пацієнта, контролю прийому ліків, профілактики ускладнень та інфекційних захворювань, ефективного знеболення, усунення або полегшення інших симптомів захворювання, догляду за пролежнями із відповідними зазначенням у медичній документації;

забезпечення підтримки гігієни та збалансованого харчування (в тому числі покращеного ентерального харчування відповідно до специфічних потреб пацієнта);

проведення підтримуючої реабілітації та психологічної, соціальної та духовної підтримки;

забезпечення безперервності та наступності медичного догляду;

підтримка комфорту та фізіологічних потреб пацієнта;

надання допомоги близьким родичам або законним представникам пацієнтів щодо організації домашнього догляду, навчання навичок самообслуговування.

Зазначимо, що послуги надаватимуться ветеранам та ветеранкам повністю безоплатно — вартість закладам охорони здоров’я покриває Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Також читайте: Кабмін збільшив розмір грантів на бізнес для ветеранів та членів їхніх родин. Скільки можна отримати?

Як фінансуватиметься проєкт

Експериментальний проєкт реалізується за кошти, передбачені у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою "Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих".

Тариф за один цикл догляду залежатиме від рівня функціонального стану пацієнта, який оцінюється за цією шкалою протягом щонайменше 28 календарних днів:

для пацієнтів із високою залежністю (20 балів або менше) тариф становить 5 452,52 гривні;

для пацієнтів із помірною залежністю (від 21 до 30 балів) тариф становить 3 484,30 гривні.

Також читайте: В Україні зараз розробляють понад 26 цифрових проєктів у сфері охорони здоров’я. Що ними передбачено?. ПЕРЕЛІК

Впровадження проєкту

Нині Національна служба здоров’я України вже працює над впровадженням проєкту — розробляє необхідні документи, умови участі медзакладів і порядок звітування щодо надання послуг довготривалого медичного догляду ветеранам. Після погодження цих документів МОЗ України і Міністерством у справах ветеранів розпочнеться відбір закладів охорони здоров’я, які в межах проєкту надаватимуть такі послуги.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі