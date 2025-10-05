В Україні зараз розробляють понад 26 цифрових проєктів у сфері охорони здоров’я. Що ними передбачено?. ПЕРЕЛІК

В Україні зараз розробляють понад 26 цифрових проєктів у сфері охорони здоров'я.

Про це заявив керівник державного підприємства "Електронне здоров'я" Олександр Ємець, передає Укрінформ.

"Зараз у нас 26 проєктів у розробці – вони різної складності: технічні та орієнтовані безпосередньо на пацієнтів", – розповів Ємець.

Зокрема, серед них на етапі впровадження такі системи та реєстри eHealth:

система резерву працівників медичної сфери для роботи на деокупованих територіях,

системи повідомлень про косметичну продукцію,

Реєстр харчових добавок, харчових ароматизаторів та харчових ензимів.

Серед проєктів Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ):

розбудова реабілітаційної складової в ЕСОЗ,

Кабінет пацієнта,

облік медичного обладнання,

облік призначення й видачі медичних виробів,

оптимізація процесів реєстрації пацієнта тощо.

Серед уже впроваджених реєстрів у сфері охорони здоров'я, які адмініструє підприємство:

електронна система щодо оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО),

електронна черга на ендопротезування,

електронна система рейтингового розподілу в інтернатуру,

портал вакансій працівників сфери охорони здоров'я,

Державний реєстр дезінфекційних засобів,

Державний реєстр медичних виробів,

електронна система безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я,

інформаційно-комунікаційна система "єКров".

Раніше повідомлялося, що в Україні вже цього року почне працювати нова електронна система, куди виробники та імпортери будуть вносити повну інформацію про кожен косметичний засіб.

Перед тим стало відомо, що в Україні створили національну організацію з верифікації ліків.