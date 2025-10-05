В Україні зараз розробляють понад 26 цифрових проєктів у сфері охорони здоров’я. Що ними передбачено?. ПЕРЕЛІК
В Україні зараз розробляють понад 26 цифрових проєктів у сфері охорони здоров'я.
Про це заявив керівник державного підприємства "Електронне здоров'я" Олександр Ємець, передає Укрінформ.
"Зараз у нас 26 проєктів у розробці – вони різної складності: технічні та орієнтовані безпосередньо на пацієнтів", – розповів Ємець.
Зокрема, серед них на етапі впровадження такі системи та реєстри eHealth:
- система резерву працівників медичної сфери для роботи на деокупованих територіях,
- системи повідомлень про косметичну продукцію,
- Реєстр харчових добавок, харчових ароматизаторів та харчових ензимів.
Серед проєктів Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ):
- розбудова реабілітаційної складової в ЕСОЗ,
- Кабінет пацієнта,
- облік медичного обладнання,
- облік призначення й видачі медичних виробів,
- оптимізація процесів реєстрації пацієнта тощо.
Серед уже впроваджених реєстрів у сфері охорони здоров'я, які адмініструє підприємство:
- електронна система щодо оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО),
- електронна черга на ендопротезування,
- електронна система рейтингового розподілу в інтернатуру,
- портал вакансій працівників сфери охорони здоров'я,
- Державний реєстр дезінфекційних засобів,
- Державний реєстр медичних виробів,
- електронна система безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я,
- інформаційно-комунікаційна система "єКров".
Раніше повідомлялося, що в Україні вже цього року почне працювати нова електронна система, куди виробники та імпортери будуть вносити повну інформацію про кожен косметичний засіб.
Перед тим стало відомо, що в Україні створили національну організацію з верифікації ліків.
