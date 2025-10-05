БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні зараз розробляють понад 26 цифрових проєктів у сфері охорони здоров’я. Що ними передбачено?. ПЕРЕЛІК

В Україні працюють над понад 26 цифровими проєктами у сфері охорони здоров’я

В Україні зараз розробляють понад 26 цифрових проєктів у сфері охорони здоров'я.

Про це заявив керівник державного підприємства "Електронне здоров'я" Олександр Ємець, передає Укрінформ.

"Зараз у нас 26 проєктів у розробці – вони різної складності: технічні та орієнтовані безпосередньо на пацієнтів", – розповів Ємець.

Зокрема, серед них на етапі впровадження такі системи та реєстри eHealth:

  • система резерву працівників медичної сфери для роботи на деокупованих територіях,
  • системи повідомлень про косметичну продукцію,
  • Реєстр харчових добавок, харчових ароматизаторів та харчових ензимів.

Серед проєктів Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ):

  • розбудова реабілітаційної складової в ЕСОЗ,
  • Кабінет пацієнта,
  • облік медичного обладнання,
  • облік призначення й видачі медичних виробів,
  • оптимізація процесів реєстрації пацієнта тощо.

Серед уже впроваджених реєстрів у сфері охорони здоров'я, які адмініструє підприємство:

  • електронна система щодо оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО),
  • електронна черга на ендопротезування,
  • електронна система рейтингового розподілу в інтернатуру,
  • портал вакансій працівників сфери охорони здоров'я,
  • Державний реєстр дезінфекційних засобів,
  • Державний реєстр медичних виробів,
  • електронна система безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я,
  • інформаційно-комунікаційна система "єКров".

Раніше повідомлялося, що в Україні вже цього року почне працювати нова електронна система, куди виробники та імпортери будуть вносити повну інформацію про кожен косметичний засіб.

Перед тим стало відомо, що в Україні створили національну організацію з верифікації ліків.

