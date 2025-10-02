В Україні запустять електронну систему з інформацією про всю косметику

В Україні вже цього року почне працювати нова електронна система, куди виробники та імпортери будуть вносити повну інформацію про кожен косметичний засіб.

Про це повідомив керівник державного підприємства "Електронне здоров'я" Олександр Ємець під час eHealth Day, передає Укрінформ.

"Система електронної нотифікації інформації про косметичну продукцію – це євроінтеграційна вимога і крок до побудови прозорого та безпечного ринку косметики в Україні за європейськими стандартами. Ми підводимо наші реєстри та системи під стандарти Євросоюзу. Це полегшить українським виробникам косметики виходити на європейський ринок, адже вони будуть стандартизовані відповідно до вимог і правил ЄС", – сказав Ємець.

Він зазначив, що досі в Україні не було єдиної бази, де б збиралася інформація про всю косметику на ринку. Зокрема, креми, шампуні, помади та інші засоби просто потрапляли на полиці магазинів без централізованого обліку, що ускладнювало контроль за якістю та безпечністю продукції.

Ємець додав, що з появою системи електронної нотифікації інформації про косметичну продукцію для кожного косметичного засобу створюється своєрідний "електронний паспорт". Виробники будуть зобов'язані внести кожен свій продукт у цю систему, перш ніж він потрапить до споживача.

Більше новин читайте в Telegram-каналі Бізнес Цензор

Також у майбутньому медзакладам надаватиметься інформація про наявність у складі косметичного продукту інгредієнтів, що могли викликати негативну реакцію/алергічну реакцію тощо.

Раніше стало відомо, що в Україні створили національну організацію з верифікації ліків.

Перед тим повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України планує з 2026 року запустити програму безоплатних планових медоглядів (check-up) для пацієнтів віком від 40 років.