В Україні створили національну організацію з верифікації ліків. Для чого вона потрібна?

Національна організація з верифікації лікарських засобів, що створюється в Україні вперше і за зразком аналогічних інституцій в державах-членах Європейського Союзу, провела установчі збори.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, до установчих зборів долучилися представники таких організацій-засновників:

асоціація "Виробників ліків України";

ГО "Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників";

ГС "Асоціація виробників інноваційних ліків";

ГО "Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України";

ГО "Асоціація індійських фармацевтичних виробників".

Мета новоствореної організації – запобігання та протидія обігу фальсифікованих лікарських засобів в Україні шляхом тісної співпраці з європейськими колегами та Європейською організацією з верифікації лікарських засобів. Це дозволить гарантувати пацієнтам безпечні та якісні ліки, а також забезпечити прозорий контроль за їхнім рухом (від виробника до аптеки), а також створити додаткові механізми захисту від потрапляння фальсифікату на ринок.

Під час засідання були ухвалені рішення щодо створення організації, затвердження її статуту, формування складу керівних органів, визначення розміру статутного капіталу та проведення конкурсного відбору на посаду виконавчого директора.

"Верифікація лікарських засобів з 2Д-кодуванням стала основним рішенням для багатьох розвинених країн світу для того, щоб виявити фальсифіковані лікарські засоби, які вже наявні на ринку, та запобігти цьому надалі. Тож створення Національної організації з верифікації лікарських засобів наближає нас до запровадження такої системи в нашій країні, що також є частиною імплементації в Україні стандартів ЄС", – заявила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

МОЗ України підтримує цю ініціативу і бере активну участь у запровадженні такого інструменту контролю за обігом ліків, що стане основою для повноправного приєднання України до Європейської системи верифікації.

Як повідомлялося, раніше у вересні Міністерство охорони здоров'я України визначило партнера для реалізації європейського проєкту зі створення нового державного органу, який відповідатиме за те, щоб усі лікарські засоби та медичні вироби в Україні були якісними, безпечними та відповідали стандартам Європейського Союзу.

