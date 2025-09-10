МОЗ спільно з Євросоюзом запустять новий регуляторний орган у сфері ліків. Для чого він потрібен?

Міністерство охорони здоров'я України визначило партнера для реалізації європейського проєкту зі створення нового державного органу, який відповідатиме за те, щоб усі лікарські засоби та медичні вироби в Україні були якісними, безпечними та відповідали стандартам Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Новий орган має розпочати роботу з 1 січня 2027 року. Його створення дозволить гармонізувати підходи до контролю та регулювання ринку лікарських засобів і медвиробів відповідно до європейських правил.

Партнером проєкту обрано консорціум Литви, Польщі та Німеччини за підтримки Європейської Комісії, яка виділила на реалізацію ініціативи 1,5 млн євро. До роботи також долучаться експерти фармацевтичних агентств Хорватії та Франції.

Усі ці країни мають успішний досвід у сфері регуляторних реформ та гармонізації законодавства з правом ЄС, і ця експертиза стане основою для створення в Україні сучасного органу державного контролю.

Проєкт реалізується у форматі Twinning – це інституційне партнерство, у межах якого держслужбовці з країн ЄС безпосередньо співпрацюють з українськими колегами, передаючи діючі моделі, управлінські практики та технічні рішення. Таке співробітництво передбачає спільне впровадження змін на інституційному рівні.

"Офіційний початок проєкту запланований на 22 вересня 2025 року. Упродовж 20 місяців українська команда разом з експертами з країн ЄС працюватиме над розробкою законодавчої бази, адаптованоїʼ до вимог acquis ЄС (сукупністю норм і принципів, що становлять правову основу Євросоюзу), визначенням структури та процедур функціонування майбутнього регулятора, а також підготовкою профільних фахівців", – заявили в МОЗ.

Робота буде вестися за 13 технічними напрямами, які охоплюють ключові функції майбутнього регуляторного органу.

Крім того, передбачено залучення консультаційної підтримки з боку 99 експертів різних тематичних напрямів, які надаватимуть фахову підтримку впродовж усього періоду реалізації проєкту.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України планує з 2026 року запустити програму безоплатних планових медоглядів (check-up) для пацієнтів віком від 40 років.

У серпні прем'єр-міністерка України Юлія Свиридено заявила, що Кабінет Міністрів планує підвищити базову оплату для лікарів первинної та екстреної медицини до 35 тис. грн.