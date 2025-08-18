Свириденко анонсувала підвищення зарплат для лікарів до 35 000 гривень
Кабінет Міністрів планує підвищити базову оплату для лікарів первинної та екстреної медицини до 35 тисяч гривень.
Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, представляючи проєкт програми уряду, передає кореспондент БізнесЦензора.
"Ми підвищимо зарплату медиків: базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 000 гривень", – сказала голова уряду.
Вона нагадала, що уряд вже збільшив допомогу для молодих лікарів, які погодяться працювати у сільській місцевості і прифронтових регіонах.
Свириденко додала, що з 2026 року уряд планує запустити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.
"Раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе пройти обстеження", – пообіцяла Свириденко.
Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів доручив провести верифікацію медичних працівників, які виїхали з України, а отже – не надають медичну допомогу за програмою держгарантій в повному обсязі.
Ну все як завжди "має бути,прагнемо,наша мета".....але грошей на ці видатки не передбачено
зелена імбецилка свириденка!!!
