Свириденко анонсувала підвищення зарплат для лікарів до 35 000 гривень

Свириденко анонсувала підвищення зарплат для лікарів

Кабінет Міністрів планує підвищити базову оплату для лікарів первинної та екстреної медицини до 35 тисяч гривень.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, представляючи проєкт програми уряду, передає кореспондент БізнесЦензора.

"Ми підвищимо зарплату медиків: базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 000 гривень", – сказала голова уряду.

Вона нагадала, що уряд вже збільшив допомогу для молодих лікарів, які погодяться працювати у сільській місцевості і прифронтових регіонах.

Свириденко додала, що з 2026 року уряд планує запустити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.

"Раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе пройти обстеження", – пообіцяла Свириденко.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів доручив провести верифікацію медичних працівників, які виїхали з України, а отже – не надають медичну допомогу за програмою держгарантій в повному обсязі.

Автор: 

медицина (636) лікарі (124) Свириденко Юлія (211) зарплата (1164)
Фельдшер, медсестра, санітар - не люди???
18.08.2025 12:50 Відповісти
А що по солдатах. Ставка менша ніж в охоронця в сільпо. Які можуть бути підвищення будь кому під час війни? Брєд. Ха ха ха.
18.08.2025 12:56 Відповісти
А це більше ніж 4000$ вчителям, чи менше?
18.08.2025 15:03 Відповісти
Мда... За чей счет банкет?
18.08.2025 15:08 Відповісти
Ну все як завжди "має бути,прагнемо,наша мета".....але грошей на ці видатки не передбачено
18.08.2025 15:11 Відповісти
Мінімальна пенсія в Україні у 2025 році складає від 2361 грн

зелена імбецилка свириденка!!!
18.08.2025 15:18 Відповісти
А для Захисників України підвищення? не актуально для злочинної влади(((
18.08.2025 15:54 Відповісти
чокнутий уряд, чокнута свириденка. популісти чистої води!!! зе-мразота:
новина поряд:
Голова Мінфіну оцінив потреби України у зовнішньому фінансуванні у $45 мільярдів (оновлено) Джерело: https://censor.net/n3569222. .
18.08.2025 16:17 Відповісти

