В Україні хочуть запустити програму безоплатних медоглядів для пацієнтів віком від 40 років, – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України планує з 2026 року запустити програму безоплатних планових медоглядів (check-up) для пацієнтів віком від 40 років.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, презентуючи план роботи МОЗ у складі новосформованого уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Окрім того, план передбачає розширення мережі центрів ментального здоров'я, розвиток та модернізацію дитячої реабілітації, підвищення мінімальної заробітної плати сімейного лікаря до 35 тис. грн, а також реінтеграцію бойових медиків у цивільну медицину.

Також передбачено запуск окремої інституції, яка займатиметься контролем якості меддопомоги, запровадження електронних ліцензій для медичної практики та обігу наркотичних лікарських засобів, запуск електронного кабінету пацієнта, запровадження нового календаря профілактичних щеплень.

Разом із тим у плані зазначається безоплатне планове стентування, оновлення тарифів на кардіохірургію та розширення переліку препаратів програми "Доступні ліки".

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки України викрило схему привласнення бюджетних коштів, до якої причетні співробітники ряду медичних закладів та посадовці Національної служби здоров'я.

У червні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему масштабних розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.

Також повідомлялося, що протягом 2023-2024 років бюджетні установи Україні замовили 62 комп'ютерні томографи (КТ) та магнітно-резонансні томографи (МРТ), витративши на це 2,33 млрд грн. Проте щонайменше 16 із них досі не працюють.