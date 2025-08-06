БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 223 12

В Україні хочуть запустити програму безоплатних медоглядів для пацієнтів віком від 40 років, – МОЗ

В Україні хочуть запустити програму безоплатних медоглядів для пацієнтів віком від 40 років, – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України планує з 2026 року запустити програму безоплатних планових медоглядів (check-up) для пацієнтів віком від 40 років.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, презентуючи план роботи МОЗ у складі новосформованого уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Окрім того, план передбачає розширення мережі центрів ментального здоров'я, розвиток та модернізацію дитячої реабілітації, підвищення мінімальної заробітної плати сімейного лікаря до 35 тис. грн, а також реінтеграцію бойових медиків у цивільну медицину.

Також передбачено запуск окремої інституції, яка займатиметься контролем якості меддопомоги, запровадження електронних ліцензій для медичної практики та обігу наркотичних лікарських засобів, запуск електронного кабінету пацієнта, запровадження нового календаря профілактичних щеплень.

Разом із тим у плані зазначається безоплатне планове стентування, оновлення тарифів на кардіохірургію та розширення переліку препаратів програми "Доступні ліки".

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки України викрило схему привласнення бюджетних коштів, до якої причетні співробітники ряду медичних закладів та посадовці Національної служби здоров'я.

У червні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему масштабних розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.

Також повідомлялося, що протягом 2023-2024 років бюджетні установи Україні замовили 62 комп'ютерні томографи (КТ) та магнітно-резонансні томографи (МРТ), витративши на це 2,33 млрд грн. Проте щонайменше 16 із них досі не працюють.

Автор: 

медицина (634) МОЗ (1449) лікування (30) Ляшко Віктор (117)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+9
Кожному пацієнту по смартфону з мільярдом дерев за 4к баксів на місяць
показати весь коментар
06.08.2025 09:31 Відповісти
+6
- Здасте бесплатный доктор.
- Здравствуйте безнадежный больной.
показати весь коментар
06.08.2025 09:28 Відповісти
+2
Такі медогляди могли б бути чудовою заміною ВЛК - пройшов, тобі записали всі твої болячки (а вони після 40 є у ВСІХ) і занесли в базу даних. Нащо тоді ВЛК взагалі?
показати весь коментар
06.08.2025 09:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Здасте бесплатный доктор.
- Здравствуйте безнадежный больной.
показати весь коментар
06.08.2025 09:28 Відповісти
Кожному пацієнту по смартфону з мільярдом дерев за 4к баксів на місяць
показати весь коментар
06.08.2025 09:31 Відповісти
Абонплата в Дії?))) щоб не ухилялись примножувати статки міндіча
показати весь коментар
06.08.2025 09:41 Відповісти
Такі медогляди могли б бути чудовою заміною ВЛК - пройшов, тобі записали всі твої болячки (а вони після 40 є у ВСІХ) і занесли в базу даних. Нащо тоді ВЛК взагалі?
показати весь коментар
06.08.2025 09:38 Відповісти
І бойову повістку відразу! Ага Ага
показати весь коментар
06.08.2025 10:07 Відповісти
Ойбушківоробушкі
запуск окремої інституції,

більше міністерств та нових контор!! Якраз Заходу покажіть як "раціонально" на оце все давати гранти та кредити
показати весь коментар
06.08.2025 09:40 Відповісти
краще вже від 80..., багато грошей можна зекономити,... по-перше таких мало, по-друге, там й так все зрозуміло...
показати весь коментар
06.08.2025 09:51 Відповісти
Це в ТЦК???
показати весь коментар
06.08.2025 10:01 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2025 10:06 Відповісти
Реєстр «Оберіг» автоматично отримуватиме результати медоглядів військовозобов'язаних від ЕСОЗ ─ законопроєкт
показати весь коментар
06.08.2025 10:11 Відповісти
Так це ж добре, бо у випадку нормального медогляду не в ВЛК важче закрити очі на хвороби...
показати весь коментар
06.08.2025 10:23 Відповісти
До обовязкового державного медичного страхування залишилось зовсім небагато!
показати весь коментар
06.08.2025 11:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 