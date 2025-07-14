БЕБ викрило махінації медзакладів із послугами за бюджетні кошти

Бюро економічної безпеки України викрило схему привласнення бюджетних коштів, до якої причетні співробітники ряду медичних закладів та посадовці Національної служби здоров'я.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

За даними слідства, фігуранти справи внесли до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я неправдиву інформацію щодо кількості громадян, які отримали медичні послуги за пакетом "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям".

Надалі вони надали фіктивні звіти до Національної служби здоров'я України, й у такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Триває досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі проводяться обшуки у столичних медичних закладах, а також за місцями проживання фігурантів. Встановлюються інші причетні посадові особи з Нацслужбі здоров'я та Міністерстві охорони здоров'я.

Як повідомлялося, в червні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему масштабних розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.