Молоді лікарі зможуть отримати одноразову виплату від держави в розмірі 200 тисяч гривень. Які умови?

Молоді лікарі зможуть отримати одноразову виплату від держави в розмірі 200 тисяч гривень

Держава одноразово виділить 200 тис. грн кожному лікарю, який цього року завершив підготовку в інтернатурі й працюватиме у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Зокрема, йдеться про випускників інтернатури 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти й науки України.

Порядок надання такої виплати для медиків визначений наказом МОЗ, він діятиме до припинення воєнного стану із можливістю продовження, сказано в повідомленні МОЗ.

Щоб отримати одноразову виплату, лікар має знайти на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників вакансію у державному або комунальному медзакладі у сільській місцевості або на території активних бойових дій.

Потрібно зв'язатися з обраним медзакладом і з'ясувати, чи не перевищує укомплектованість лікарських посад у ньому 75% і чи готовий медзаклад укласти щонайменше трирічний договір про роботу.

Якщо обидві умови виконуються, лікар укладає договір із медзакладом мінімум на три роки, а медзаклад – видає лист, яким підтверджує свою відповідність вимогам Постанови щодо розташування й укомплектованості посад.

Окрім того, можна укласти такий договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає наведеним вимогам.

До 10 жовтня лікар має подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, такі документи:

  • заяву на ім'я ректора (у довільній формі);
  • лист-підтвердження від закладу охорони здоров'я про відповідність вимогам Постанови;
  • копії документів про освіту – диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (подаються лише в разі, якщо цих даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти);
  • документи, що підтверджують трудову діяльність – копію трудової книжки (якщо є) або витяг із Реєстру застрахованих осіб (через Пенсійний фонд).
  • копію укладеного договору про роботу в закладі охорони здоров'я.

Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти. 

Заклад вищої освіти розглядає документи й у разі погодження видає наказ про призначення виплати. Виплата допомоги здійснюється до кінця бюджетного року.

При цьому допомогу доведеться повернути протягом 10 днів у разі дострокового звільнення лікаря за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов'язків. Водночас повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України запустить другий етап підтримки прифронтових територій, що передбачає зміни підходу до оплати праці працівників соціальної сфери, зокрема для лікарів і вчителів.

До того стало відомо, що Кабінет Міністрів України розподілив 6,22 млрд грн субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

+3
Були прокурори-інваліди, а тепер побачимо "молодих сільських лікарів" з родин нинішньої влади.
24.09.2025 19:45 Відповісти
+2
Пізно... По перше не ті гроші, по друге - підірвана довіра до держави. Хоча може хтось і погодиться
24.09.2025 20:04 Відповісти
+1
Оце 20-річна молодь заживе під обстрілами у недобитій хаті!
Аж $4к дають!
І за один раз, а не частинами за 3 роки!
Ніхто за кордон не поїде, вони будуть жити своє щасливе життя, як ті шмари з хатинками за $1 млн без доходів у деклараціях.
24.09.2025 19:54 Відповісти
