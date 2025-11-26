Уряд готує Ветеранський кодекс і незабаром передасть його на розгляд парламенту, - Свириденко

Кабінет Міністрів готує Ветеранський кодекс — документ, який об'єднає всі норми, що стосуються статусу, гарантій і підтримки ветеранів та ветеранок.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Глава уряду зазначила, що на засіданні 26 листопада Кабмін ухвалив низку рішень, спрямованих на розбудову сучасної та ефективної системи ветеранської політики.

"Важливо, щоб ветеранська політика була комплексною і передбачала підтримку наших Захисників і Захисниць в усіх сферах життя", - наголосила вона.

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Підготовка Ветеранського кодексу

"Готуємо Ветеранський кодекс — новий цілісний документ, який об'єднує всі норми, що стосуються статусу, гарантій і підтримки ветеранів та ветеранок", - розповіла прем’єрка.

Документ упорядковує категорії захисників, зокрема:

ветеранів війн ХХ століття та членів їхніх сімей;

родин загиблих Захисників і Захисниць України;

⁠іноземців та людей без громадянства, які стали на захист України;

⁠постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні;

⁠працівників підприємств і організацій, які брали участь у заходах оборони, хоч і не були військовослужбовцями.

Які зміни забезпечить кодекс?

Кодекс має забезпечити:

комплексну підтримку ветеранів і їхніх родин;

гідне повернення до мирного життя — через освіту, роботу, реабілітацію;

вшанування памʼяті загиблих Героїв.

Також кодекс вносить зміни у понад два десятки пов'язаних нормативно-правових актів.

Свириденко додала, що невдовзі він буде переданий на розгляд парламенту.

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