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Новини Ветеранський кодекс
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Уряд готує Ветеранський кодекс і незабаром передасть його на розгляд парламенту, - Свириденко

Уряд незабаром передасть Ветеранський кодекс на розгляд Ради, — Свириденко

Кабінет Міністрів готує Ветеранський кодекс — документ, який об'єднає всі норми, що стосуються статусу, гарантій і підтримки ветеранів та ветеранок.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Глава уряду зазначила, що на засіданні 26 листопада Кабмін ухвалив низку рішень, спрямованих на розбудову сучасної та ефективної системи ветеранської політики.

"Важливо, щоб ветеранська політика була комплексною і передбачала підтримку наших Захисників і Захисниць в усіх сферах життя", - наголосила вона.

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Підготовка Ветеранського кодексу

"Готуємо Ветеранський кодекс — новий цілісний документ, який об'єднує всі норми, що стосуються статусу, гарантій і підтримки ветеранів та ветеранок", - розповіла прем’єрка.

Документ упорядковує категорії захисників, зокрема:

  • ветеранів війн ХХ століття та членів їхніх сімей;
  • родин загиблих Захисників і Захисниць України;
  • ⁠іноземців та людей без громадянства, які стали на захист України;
  • ⁠постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні;
  • ⁠працівників підприємств і організацій, які брали участь у заходах оборони, хоч і не були військовослужбовцями.

Які зміни забезпечить кодекс?

Кодекс має забезпечити:

  • комплексну підтримку ветеранів і їхніх родин;
  • гідне повернення до мирного життя — через освіту, роботу, реабілітацію;
  • вшанування памʼяті загиблих Героїв.

Також кодекс вносить зміни у понад два десятки пов'язаних нормативно-правових актів.

Свириденко додала, що невдовзі він буде переданий на розгляд парламенту.

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Автор: 

ветерани (1235) Кабмін (14241) Свириденко Юлія (926)
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Топ коментарі
+9


так президент же дебіл.
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26.11.2025 17:34 Відповісти
+7
генерація zельоного гівна в етері

для 73% охлосу
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26.11.2025 17:29 Відповісти
+5
Яким боком злодії і ухилянти мають відношення до написання якихось Кодексів, та ще й Ветеранського? Хай свій, Зельоний "Кодекс Корупціонера" оприлюднять. Там явно прослідковуються Мафіозні структури, і прикриття своїх членів любими способами.
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26.11.2025 17:45 Відповісти
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генерація zельоного гівна в етері

для 73% охлосу
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26.11.2025 17:29 Відповісти
Постанова 1 КМУ розділила ветеранів на до... і після...!
Тепер Юля С. шмигалить ще далі! Ну-ну!!!
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26.11.2025 17:31 Відповісти
"готує" ..ще навіть на бумажці не накалякали ..

цей кодекс буде як фламінго (я вже мовчу про КУПУ нормативних актів і законів що потрібні для нього) - він ніби є...але його нема ))
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26.11.2025 17:33 Відповісти


так президент же дебіл.
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26.11.2025 17:34 Відповісти
стюардеса по імєні юля:
теж живе у майбутньому....
як і всі зелені потвори!
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26.11.2025 17:34 Відповісти
Яким боком злодії і ухилянти мають відношення до написання якихось Кодексів, та ще й Ветеранського? Хай свій, Зельоний "Кодекс Корупціонера" оприлюднять. Там явно прослідковуються Мафіозні структури, і прикриття своїх членів любими способами.
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26.11.2025 17:45 Відповісти
Кабмін не може готувати кодекси, бо це - компетенція Верховної Ради.
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26.11.2025 18:28 Відповісти
У нас буде велика проблема з ветеранами, як і за поребриком. Грошима їй не зарадиш, хіба що церква може допомогти
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26.11.2025 19:06 Відповісти
Словесна цяцька, традиційно для зе-брехунів нічого конкретно корисного ветеранам, як і зараз воїнам
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26.11.2025 22:13 Відповісти
 
 