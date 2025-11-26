Уряд готує Ветеранський кодекс і незабаром передасть його на розгляд парламенту, - Свириденко
Кабінет Міністрів готує Ветеранський кодекс — документ, який об'єднає всі норми, що стосуються статусу, гарантій і підтримки ветеранів та ветеранок.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Глава уряду зазначила, що на засіданні 26 листопада Кабмін ухвалив низку рішень, спрямованих на розбудову сучасної та ефективної системи ветеранської політики.
"Важливо, щоб ветеранська політика була комплексною і передбачала підтримку наших Захисників і Захисниць в усіх сферах життя", - наголосила вона.
Підготовка Ветеранського кодексу
"Готуємо Ветеранський кодекс — новий цілісний документ, який об'єднує всі норми, що стосуються статусу, гарантій і підтримки ветеранів та ветеранок", - розповіла прем’єрка.
Документ упорядковує категорії захисників, зокрема:
- ветеранів війн ХХ століття та членів їхніх сімей;
- родин загиблих Захисників і Захисниць України;
- іноземців та людей без громадянства, які стали на захист України;
- постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні;
- працівників підприємств і організацій, які брали участь у заходах оборони, хоч і не були військовослужбовцями.
Які зміни забезпечить кодекс?
Кодекс має забезпечити:
- комплексну підтримку ветеранів і їхніх родин;
- гідне повернення до мирного життя — через освіту, роботу, реабілітацію;
- вшанування памʼяті загиблих Героїв.
Також кодекс вносить зміни у понад два десятки пов'язаних нормативно-правових актів.
Свириденко додала, що невдовзі він буде переданий на розгляд парламенту.
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для 73% охлосу
Тепер Юля С. шмигалить ще далі! Ну-ну!!!
цей кодекс буде як фламінго (я вже мовчу про КУПУ нормативних актів і законів що потрібні для нього) - він ніби є...але його нема ))
так президент же дебіл.
теж живе у майбутньому....
як і всі зелені потвори!