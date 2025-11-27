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Новини Ветерани ЗСУ
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Після війни в Україні буде близько 5-6 млн ветеранів та членів їхніх родин, - Свириденко

Скільки ветеранів буде в Україні після війни: уряд спрогнозував

В Україні після завершення російської війни буде до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей.

Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко після наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова ветеранська політика

"За нашими оцінками, після завершення війни Україна матиме близько 5-6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя", - зауважила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд готує Ветеранський кодекс і незабаром передасть його на розгляд парламенту, - Свириденко

Що буде впроваджено

За результатами заходу Свириденко анонсувала подальші кроки:

  • Міністерство ветеранів разом з ГО проведе обговорення з Мінохорони здоров'я та Мінекономіки пропозиції у сферах медицини та працевлаштування.
  • Уряд візьме у роботу питання доступу до складання водійських іспитів для ветеранів з інвалідністю після навчання у безбар'єрних автошколах, до цього залучать Міністерство внутрішніх справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеранам із інвалідністю компенсуватимуть витрати на переобладнання авто

Автор: 

ветерани (1235) Свириденко Юлія (931) війна в Україні (8503)
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Топ коментарі
+13
Це ціна голосування по пріколу
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27.11.2025 23:50 Відповісти
+8
Звідки вона знає коли буде після війни?
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27.11.2025 23:42 Відповісти
+7
Я так розумію в цю цифру входить весь КМУ і їх родини і всі депутати
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27.11.2025 23:53 Відповісти
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ніхто не знає, що буде через 50 років
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27.11.2025 23:34 Відповісти
після війни всі мають бути ветеранами! Всі на фронт, всі до зброї! В бригадах тисячі вакантних посад, влада бездіяльна і не проводить мобілізацію молоді, кордон відкрили щоб побільше молоді виїхало, це позиція капітулянтів, які не хочуть боротись до перемоги! Зеленський та його команда мають під суд за корупцію!
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28.11.2025 08:45 Відповісти
Звідки така цифра?
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27.11.2025 23:38 Відповісти
Звідки вона знає коли буде після війни?
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27.11.2025 23:42 Відповісти
Тож вона вже не буде у влади!а зараз закладае на мозго травлю де деньга?дилася!ми не крали!я казав бубочькаЗелена!Я ВАМ И НЕ КОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!!!Просто НИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК!которому повезло отмотать вялого путинуХулу трампТрупу!и такдалее!!!ЗЕЛЕНЬ ВСЕ ВОРЬЁ!!!ЭТО ПРАВДА!!!ПОЗОРИЩЕ!!!
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28.11.2025 00:50 Відповісти
Що за потік свідомості?
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28.11.2025 01:39 Відповісти
Я не ветеран але вже вимагаю від держави basic income за те що вона допустила війну, здавши ядерну зброю.
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27.11.2025 23:43 Відповісти
краще вимагати ув'язнення для зрадника України і української нації - кучми
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27.11.2025 23:47 Відповісти
Я не альтруіст
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27.11.2025 23:57 Відповісти
А, значить наполеончик святий і не при ділах ,так? "Нічого не знаю нічого не чую , це все папереднікі і парашенка!"
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28.11.2025 00:20 Відповісти
Де вони коли на фронті перевага ворога в піхоти в 3-5 раз.
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27.11.2025 23:48 Відповісти
Білецький заявив: "на ділянці фронту його корпусу кілометр утримує лише 1 солдат, тоді як у сусідніх бригад цей показник становить 2-3 бійці". /12 червня 2025/
Сирський інформує, що довжина лінії активних бойових дій на фронті становить приблизно 1000 км. Та нехай навіть всі 3000. Це виходить, що в піхоті у нас воює від сили 9000 бійців? Що за маячня? І це не я кажу, це сказав командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький!
І ще багато командирів кажуть, що людей немає. То де всі ці люди? Голобородько стверджує, що армія зараз 880 000 людей...
"Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з польським прем'єром Дональдом Туском сказав, що станом на січень 2025 року чисельність української армії становить 880 тис. осіб. Під цими цифрами маються на увазі ті бійці, які безпосередньо залучені до бойових дій на фронті."
Де?
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28.11.2025 08:26 Відповісти
Є на трасі КП мінтовське . Там пасуться тцка з 3 районів , по черзі . Буває по 15 чоловік +2 буса з ними . І далеко не інваліди . Плюс з ментами в дастерах ( до речі їм нові зараз бачив підогнали) на охоту їздять . От і кількість
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28.11.2025 08:47 Відповісти
Поліцаї то окрема тема. Вони "не навчені" для війни, як заявив їхній міністр.
Вони повинні охороняти спокій голобородьки та допомагати ловити громадян для тцк.
"Щоденні норми добових поставок" самі себе не виконають.
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28.11.2025 08:57 Відповісти
Це ціна голосування по пріколу
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27.11.2025 23:50 Відповісти
"хужє нє будєт", йб вашу мать...
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27.11.2025 23:52 Відповісти
Я так розумію в цю цифру входить весь КМУ і їх родини і всі депутати
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27.11.2025 23:53 Відповісти
А ще лисий орденоносець із Кварталу 95!
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28.11.2025 01:41 Відповісти
Все одно якось багато виходить
Але я впевнений, що всі тилові пацюки вже давно отримали УБД та липові інвалідності.
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28.11.2025 08:28 Відповісти
**@нутой нечем заняться.
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27.11.2025 23:56 Відповісти
На всі державні і виборні посади назначати лише ветеранів (їх дітей і внуків).
І так років на 50.
А то знову всякі паразити налізуть.
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28.11.2025 00:02 Відповісти
Ветеран - хто не менше року на передку воював (за винятком поранених і вбитих).
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28.11.2025 00:06 Відповісти
Статус ветерана війни отримують люди які безпосередньо брали участь у бд хоча б один день.В АТО/ООС було 30 днів.Крім того убд отримують рятувальники,поліція,сбу і інші служби які виконують обов'язки у зоні бд.На зараз статус убд мають 1300 000 осіб.
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28.11.2025 08:18 Відповісти
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28.11.2025 00:25 Відповісти
Пудово напишуть, що какли у полоні завербували
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28.11.2025 11:00 Відповісти
Та вони, як тільки можливість появиться, звалять з родинами з вашої смердючої помийки, де відношення до людей, як до гівна і скота!
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28.11.2025 01:02 Відповісти
...плюс фальшиві УБДісти.. Ті наприклад кого в нас знають становлять 6 чоловік
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28.11.2025 05:35 Відповісти
Хтось має кілька поранень будучи в піхоті такий же ветеран як той хто в тилу накрав мішок грошей.
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28.11.2025 08:01 Відповісти
З цими убедешниками буде з часом те саме, що й з чорнобильцями. Розведеться їх як бліх на собаці, в уряді плюнуть й скастять більшість пільг.
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28.11.2025 10:52 Відповісти
Це добре, але всім потрібно буде платити, працювати нікому, а красти не перестануть- проблема намалювалась.
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28.11.2025 06:12 Відповісти
Недолуга байстрючка....несе і робе шо попало....
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28.11.2025 06:50 Відповісти
Треба вже замислитись про льготи на безоплатний проїзд у маршрутках. Бо водії почнуть гавкати , а ветерани їх *******.
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28.11.2025 07:25 Відповісти
Мені здається що після війни буде масовий ісход українців з України, тож мабуть і не буде тут прямо 5 млн ветеранів з сім'ями. Це не прямо точна інформація, але ж ймовірність цього надзвичайно висока. Та й взагалі мільйони наших людей мріють тікати звідси, тож не факт що буде велика напруга на наш слабенький бюджет.
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28.11.2025 07:37 Відповісти
серед ветеранів , всі депутати , міністри , апарат президента .
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28.11.2025 07:54 Відповісти
краще б кожного у психіатра перевіряти
бо вони замість лікування горілку жруть
результати плачевні
сам таких друзів маю... єх...

птср не жарт, людина вибухає від кожної херні
або дома сидить жре горілку, гриби, солі чи фен...
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28.11.2025 08:06 Відповісти
Але про це бажають не говорити ніде . Навіть в тут в коментарях .
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28.11.2025 08:53 Відповісти
у нас взагалі до психічних хвороб ставлення дике наче при совку
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28.11.2025 12:08 Відповісти
Після якого завершення?
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28.11.2025 10:50 Відповісти
 
 