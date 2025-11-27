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Після війни в Україні буде близько 5-6 млн ветеранів та членів їхніх родин, - Свириденко
В Україні після завершення російської війни буде до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей.
Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко після наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій, інформує Цензор.НЕТ.
Нова ветеранська політика
"За нашими оцінками, після завершення війни Україна матиме близько 5-6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя", - зауважила вона.
Що буде впроваджено
За результатами заходу Свириденко анонсувала подальші кроки:
- Міністерство ветеранів разом з ГО проведе обговорення з Мінохорони здоров'я та Мінекономіки пропозиції у сферах медицини та працевлаштування.
- Уряд візьме у роботу питання доступу до складання водійських іспитів для ветеранів з інвалідністю після навчання у безбар'єрних автошколах, до цього залучать Міністерство внутрішніх справ.
Топ коментарі
+13 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар27.11.2025 23:50 Відповісти Посилання
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар27.11.2025 23:42 Відповісти Посилання
+7 Andriy Oshust
показати весь коментар27.11.2025 23:53 Відповісти Посилання
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Сирський інформує, що довжина лінії активних бойових дій на фронті становить приблизно 1000 км. Та нехай навіть всі 3000. Це виходить, що в піхоті у нас воює від сили 9000 бійців? Що за маячня? І це не я кажу, це сказав командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький!
І ще багато командирів кажуть, що людей немає. То де всі ці люди? Голобородько стверджує, що армія зараз 880 000 людей...
"Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з польським прем'єром Дональдом Туском сказав, що станом на січень 2025 року чисельність української армії становить 880 тис. осіб. Під цими цифрами маються на увазі ті бійці, які безпосередньо залучені до бойових дій на фронті."
Де?
Вони повинні охороняти спокій голобородьки та допомагати ловити громадян для тцк.
"Щоденні норми добових поставок" самі себе не виконають.
Але я впевнений, що всі тилові пацюки вже давно отримали УБД та липові інвалідності.
І так років на 50.
А то знову всякі паразити налізуть.
бо вони замість лікування горілку жруть
результати плачевні
сам таких друзів маю... єх...
птср не жарт, людина вибухає від кожної херні
або дома сидить жре горілку, гриби, солі чи фен...