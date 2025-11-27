Після війни в Україні буде близько 5-6 млн ветеранів та членів їхніх родин, - Свириденко

В Україні після завершення російської війни буде до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей.

Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко після наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова ветеранська політика

"За нашими оцінками, після завершення війни Україна матиме близько 5-6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя", - зауважила вона.

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Що буде впроваджено

За результатами заходу Свириденко анонсувала подальші кроки:

Міністерство ветеранів разом з ГО проведе обговорення з Мінохорони здоров'я та Мінекономіки пропозиції у сферах медицини та працевлаштування.

Уряд візьме у роботу питання доступу до складання водійських іспитів для ветеранів з інвалідністю після навчання у безбар'єрних автошколах, до цього залучать Міністерство внутрішніх справ.

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