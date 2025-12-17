94 тис. військових і ветеранів отримали безоплатне лікування та протезування зубів у 2025 році
Послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025 році скористалося майже 94 тис. військових і ветеранів.
Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Які стоматологічні послуги забезпечує держава
Отримати можна стоматологічні послуги від первинного огляду та лікування карієсу до складного протезування.
Послуга доступна незалежно від місця проживання чи реєстрації — у медичних закладах, які мають договір із НСЗУ. Її надають вже близько 500 медичних закладів по всій країні.
Інші медичні програми для ветеранів
Юлія Свириденко повідомила, що уряд продовжує розвивати й інші напрямки медичної підтримки ветеранів, зокрема:
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програму розширених послуг первинної медичної допомоги;
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психологічну підтримку;
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реабілітацію за кордоном;
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офтальмологічну допомогу.
З нового року також почнуть діяти нові ініціативи: довготривалий медичний догляд та послуги з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків.
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