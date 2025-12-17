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Новини Допомога ветеранам
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94 тис. військових і ветеранів отримали безоплатне лікування та протезування зубів у 2025 році

допомога ветеранам

Послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025 році скористалося майже 94 тис. військових і ветеранів.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Які стоматологічні послуги забезпечує держава

Отримати можна стоматологічні послуги від первинного огляду та лікування карієсу до складного протезування. 

Послуга доступна незалежно від місця проживання чи реєстрації — у медичних закладах, які мають договір із НСЗУ. Її надають вже близько 500 медичних закладів по всій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветерани-переселенці можуть отримати 2 мільйони на житло: У "Дії" запустили нову програму

Інші медичні програми для ветеранів

Юлія Свириденко повідомила, що уряд продовжує розвивати й інші напрямки медичної підтримки ветеранів, зокрема:

  • програму розширених послуг первинної медичної допомоги;

  • психологічну підтримку;

  • реабілітацію за кордоном;

  • офтальмологічну допомогу.

З нового року також почнуть діяти нові ініціативи: довготривалий медичний догляд та послуги з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків.

Також читайте: Після війни в Україні буде близько 5-6 млн ветеранів та членів їхніх родин, - Свириденко

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ветерани (1241) допомога (9251) Свириденко Юлія (958)
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