94 тис. військових і ветеранів отримали безоплатне лікування та протезування зубів у 2025 році

Послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025 році скористалося майже 94 тис. військових і ветеранів.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Які стоматологічні послуги забезпечує держава

Отримати можна стоматологічні послуги від первинного огляду та лікування карієсу до складного протезування.

Послуга доступна незалежно від місця проживання чи реєстрації — у медичних закладах, які мають договір із НСЗУ. Її надають вже близько 500 медичних закладів по всій країні.

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Інші медичні програми для ветеранів

Юлія Свириденко повідомила, що уряд продовжує розвивати й інші напрямки медичної підтримки ветеранів, зокрема:

програму розширених послуг первинної медичної допомоги;

психологічну підтримку;

реабілітацію за кордоном;

офтальмологічну допомогу.

З нового року також почнуть діяти нові ініціативи: довготривалий медичний догляд та послуги з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків.

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