Провел 6 дней в больнице: ветеран из Чернигова Тютюнник рассказал, что его избили патрульные. Полиция говорит, что он сопротивлялся

Ветеран заявил об избиении патрульными в Чернигове: что известно?

Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Тютюнник заявил об избиении патрульными полицейскими в Чернигове.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 10 января на одной из улиц города.

"Тот день у меня был очень тяжелым, пролежал целый день, не вставая с постели. И вечером решил выйти на улицу, подышать свежим воздухом, прокатиться на велосипеде, может легче станет. Это все произошло в 500 метрах от моего дома", - рассказал ветеран.

По словам Дмитрия, на дороге не было ни одного человека и машины. Вскоре он увидел автомобиль, который двигался на значительном расстоянии.

"Повернул, вижу, что они тоже повернули. Вижу, что машина начинает приближаться, чтобы не мешать ей, я съехал с дороги, остановился и ждал, когда они проедут. Я не знал, что это полицейские. Авто остановилось прямо на трассе, я поехал дальше. Как только начал двигаться, они включили мигалки, я даже не подумал, что это ко мне мигалки были. 

Потом они подъехали и сказали: "Остановитесь". Я говорю: "Почему? По какой причине?". Они сказали остановиться и сказали об учетных документах", — отметил военный.

Он соглашается с тем, что у него не было фонаря на велосипеде, что является нарушением.

"Штраф могли бы выписать, но сказали бы мне об этом, они этого не говорили", - добавил он.

По его словам, видео, обнародованное правоохранителями, является обрезанным.

Читайте также: Правительство готовит Ветеранский кодекс и вскоре передаст его на рассмотрение парламента, - Свириденко

Он говорит, что нецензурно выражался уже в самой машине после задержания.

"В видео также не показали, где я говорю, что не буду сопротивляться, что у меня есть все документы, что я ветеран войны. Реакции было ноль. Удар был сильный. У меня половина черепа заменена на пластмассу, если так можно сказать. После удара я потерял сознание ненадолго. Звезды полетели в глазах, даже в том глазу, которого нет. 

Старший лейтенант ногой прямо на шею всю массу сместил, сначала было очень больно, а потом чувствую, что уже тепло ушло и меня начинает вырубать. Он мою руку загнул, я говорил, что у меня рука вывихнута, у меня привычный вывих, мне делали операцию, рука была повреждена, поэтому я с рукой очень осторожен. И он мне вывихнул руку. В машине избили еще раз, а потом в отделении избили", - рассказал ветеран.

Военный не отрицает, что у него есть ПТСР:

"Я это хорошо понимаю и стараюсь вообще с людьми в конфликты не лезть, да и вообще, чтобы меня никто не видел. Потому что лицо изуродовано".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет ограниченное время, чтобы перейти к стратегической политике реинтеграции ветеранов, - Залужный

"У меня рука была вывихнута, болела, боль невероятная. Три часа с вывихнутой рукой, я говорил, они никак не реагировали. У меня начало пропадать сознание. Писали, что был приступ эпилепсии, но нет, приступа не было", - отметил Дмитрий.

В больнице ветеран пробыл 6 дней. Врач сказал, что ему нужно долечиваться и ложиться в неврологию, чтобы у него не было приступов, которые возникли после ранений на фронте.

Читайте также: Ветеранам и ветеранам помогут построить карьеру в оборонной промышленности, - Минобороны о портале zbroya.gov.ua

В патрульной полиции также прокомментировали инцидент.

Там объяснили, что правоохранители обнаружили велосипедиста, который в темное время суток двигался по проезжей части без включенного белого фонаря спереди и красного - сзади, чем нарушал требования ПДД.

"Полицейские подали требование об остановке с помощью проблесковых маячков синего и красного цвета, а затем — повторное требование голосом через открытое окно служебного автомобиля. Однако гражданин проигнорировал законные требования полицейских, продолжил движение, ускорился и начал двигаться в другом направлении.

Патрульные остановили мужчину в пешем порядке. В ходе задержания он оказывал сопротивление и вел себя агрессивно, в связи с чем патрульные применили физическую силу и специальные средства — наручники, в соответствии со ст. 44 и 45 Закона Украины "О Национальной полиции", — говорится в сообщении.

Также там утверждают, что задержанный во время доставки в полицию и в самом отделении "неоднократно выражался нецензурной бранью в адрес полицейских, на замечания не реагировал и продолжал дерзкое поведение".

В связи с жалобами задержанного на ухудшение самочувствия инспекторы вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Медики осмотрели мужчину и сообщили, что угрозы его жизни и здоровью нет и госпитализация не требуется, добавили в патрульной полиции.

На Дмитрия Тютюнника вынесли постановление по ч. 2 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения велосипедистами) КУоАП, а также составили протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП и протокол об административном задержании.

Руководство инициировало служебную проверку законности действий патрульных.

Читайте также: Мужчина напал в Киеве на военнослужащего из-за его кроссовок – избитый воин скончался. ФОТО

По словам ветерана, в настоящее время подан иск и начато производство.

Известно, что Дмитрий Тютюнник добровольно встал на защиту Украины летом 2022 года и выполнял боевые задачи на востоке и юге. В апреле 2024 года он получил тяжелое ранение возле Мирнограда Донецкой области.

Смотрите: Группа молодых людей на квадроциклах избила военного в Кременце Тернопольской области: подполковник ТЦК пытался запугать воина. ВИДЕО

Якщо придуть орки, то ТЦК і поліція першими скажуть: "рєбята ми сваі" і перейдуть на бік ворога. Це ж аксіома
21.01.2026 14:45 Ответить
Ветерана на лікування за рахунок поліцаїв Самих поліцаїв звільнити і на фронт по справедливості.
21.01.2026 14:23 Ответить
Ненавчених воювати на нуль! Пора вже.
21.01.2026 14:23 Ответить
Так. Є таке. Але маючи залізні документи й у кармані, і на обличчі тим більше не має сенсу втікати. Показав, і маєш задоволення подивитись на обличчя тих які вже руки потирали від можливого хабаря.
21.01.2026 15:02 Ответить
На наші податки утримуються всілякі зеленські, міндічі, і шо?
21.01.2026 15:44 Ответить
Приїздіть й майданьте.
21.01.2026 15:55 Ответить
І нічого) Просто констатація факту.
Напевно, якби кожен громадянин платив податки сам, коли купляв хліб і ціна на ньому була б 25грн +5грн депутатам/прокурорам/мусарам, то з часом до них дійшло, що уся держава та усі держслужбовці - це обслуговуючий персонал громадян.
21.01.2026 16:04 Ответить
Типу вони менше красти будуть. Ну майдан. І шо?? Треба повертати смертну кару, умова відміни смертної кари повинна бути останньою виконаною умовою для вступу до ЄС. Бо ми ніколи до нього не ступимо, бо будемо ходити по грабл@м й вступати у лайно.
21.01.2026 16:42 Ответить
Метод советцкій у цих пдрів ..Думали поживитися у нашого Захисника .... Чому ці пдр не на війні??? Хоча всі ці кончені платіть кому надо і де надо і вони служать в теплих місцях і отримають УБД
21.01.2026 15:10 Ответить
Патрульна служба,яка поневічила більше службових авто,ніж затримала злочинців - перетворилася на совкове ГАІ,тільки з більшими повноваженнями. Хабарі та зловживання....Посадили у патрульні авто молодиків та молодиць,які змогли підтягнутися 10 разів, малоосвічених та пихатих...надали зброю...але нічому,по суті, не навчили...Велосипедиста тормозити - це "круто"...Мажора на брабусі - лячно!! Звільнити - замало! Треба притягти за службове перевищення,побої,знущання та показово судити....Бо закінчиться цей безлад - стрільбою та трупами....з обох сторін...Фільм "Рембо" буде відпочивати....
21.01.2026 15:18 Ответить
Сам диву даюсь куда ті пріуси ділись. Невже всі розїбали ?
21.01.2026 15:22 Ответить
Я навіть знаю як вони купувались/страхувались/бились/де валяються))))
21.01.2026 22:33 Ответить
Чи в задок чи на передок... пора вже дівати кудись таку міліцію
21.01.2026 15:20 Ответить
Що ви всі несете)))) Хвала людині, що воювала, Але, що ти воював не дає права тобі вести себе як бидло. Зупиняють - зупинись, питають - відповідай, вийшов без документів - то сам винуватий - сідай в авто та у відділку розберуться. Наука буде. Не шастати без документів по темряві. Поліціянти молодці. Адекватно та чемно його питали та пояснювали. А то що ти ветеран, то у тебе на лобі не написано. Шрам, то що це печатка, чи документ. Повторюсь - що ти ветеран це не дає права порушувати закон. Поліціянти молодці. Так тримати. Не давайте і найменшого шансу агентам кремля. Ви виконуєте свою роботу і виконуєте добре. У вас свій важкий фронт.
21.01.2026 15:24 Ответить
Але чому на перших кадрах відео велосипед справа від машини, а потім зліва? Вели до безлюдного місця щоб хабаря струсити.
21.01.2026 15:42 Ответить
не можу давати оцінок ані діям поліції ані поведінці ветерана, але оця фраза на 2:11 є вкрай цікавою з правової точки зору:
"Повідомляю, якщо ви будете висловлюватися нецензурною лайкою у бік поліцейського Тоді до вас буде застосовано фізичну силу".
21.01.2026 15:45 Ответить
Що в простонароді значить, що "будеш відпижжений та потрапиш до шпиталю"
21.01.2026 15:48 Ответить
тцкуни та поліцаї першими перейдуть на службу кацапам, їм абсолютно пофіг, в чию армію відловлювати кріпаків на вулицях - головне, щоб їм платили справно і самих, боронь Боже, на передок не відправили.
21.01.2026 16:06 Ответить
носіть ніж та ріжте нападників
усе інше то волання рабів
21.01.2026 16:30 Ответить
Кажуть беркут був поганий в 2013 році..та в порівнянні з цими що вони кожен день по всій Україні творять, беркут були ангели..
21.01.2026 17:13 Ответить
пдр.!!! непотрібно кцпів...своїх нелюдів на держ.окладах сотні тисяч
29.01.2026 04:34 Ответить
