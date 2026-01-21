Провел 6 дней в больнице: ветеран из Чернигова Тютюнник рассказал, что его избили патрульные. Полиция говорит, что он сопротивлялся

Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Тютюнник заявил об избиении патрульными полицейскими в Чернигове.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Подробности

Инцидент произошел 10 января на одной из улиц города.

"Тот день у меня был очень тяжелым, пролежал целый день, не вставая с постели. И вечером решил выйти на улицу, подышать свежим воздухом, прокатиться на велосипеде, может легче станет. Это все произошло в 500 метрах от моего дома", - рассказал ветеран.

По словам Дмитрия, на дороге не было ни одного человека и машины. Вскоре он увидел автомобиль, который двигался на значительном расстоянии.

"Повернул, вижу, что они тоже повернули. Вижу, что машина начинает приближаться, чтобы не мешать ей, я съехал с дороги, остановился и ждал, когда они проедут. Я не знал, что это полицейские. Авто остановилось прямо на трассе, я поехал дальше. Как только начал двигаться, они включили мигалки, я даже не подумал, что это ко мне мигалки были.

Потом они подъехали и сказали: "Остановитесь". Я говорю: "Почему? По какой причине?". Они сказали остановиться и сказали об учетных документах", — отметил военный.

Он соглашается с тем, что у него не было фонаря на велосипеде, что является нарушением.

"Штраф могли бы выписать, но сказали бы мне об этом, они этого не говорили", - добавил он.

По его словам, видео, обнародованное правоохранителями, является обрезанным.

Избиение

Он говорит, что нецензурно выражался уже в самой машине после задержания.

"В видео также не показали, где я говорю, что не буду сопротивляться, что у меня есть все документы, что я ветеран войны. Реакции было ноль. Удар был сильный. У меня половина черепа заменена на пластмассу, если так можно сказать. После удара я потерял сознание ненадолго. Звезды полетели в глазах, даже в том глазу, которого нет.

Старший лейтенант ногой прямо на шею всю массу сместил, сначала было очень больно, а потом чувствую, что уже тепло ушло и меня начинает вырубать. Он мою руку загнул, я говорил, что у меня рука вывихнута, у меня привычный вывих, мне делали операцию, рука была повреждена, поэтому я с рукой очень осторожен. И он мне вывихнул руку. В машине избили еще раз, а потом в отделении избили", - рассказал ветеран.

Военный не отрицает, что у него есть ПТСР:

"Я это хорошо понимаю и стараюсь вообще с людьми в конфликты не лезть, да и вообще, чтобы меня никто не видел. Потому что лицо изуродовано".

Вызов скорой

"У меня рука была вывихнута, болела, боль невероятная. Три часа с вывихнутой рукой, я говорил, они никак не реагировали. У меня начало пропадать сознание. Писали, что был приступ эпилепсии, но нет, приступа не было", - отметил Дмитрий.

В больнице ветеран пробыл 6 дней. Врач сказал, что ему нужно долечиваться и ложиться в неврологию, чтобы у него не было приступов, которые возникли после ранений на фронте.

Что говорят в полиции?

В патрульной полиции также прокомментировали инцидент.

Там объяснили, что правоохранители обнаружили велосипедиста, который в темное время суток двигался по проезжей части без включенного белого фонаря спереди и красного - сзади, чем нарушал требования ПДД.

"Полицейские подали требование об остановке с помощью проблесковых маячков синего и красного цвета, а затем — повторное требование голосом через открытое окно служебного автомобиля. Однако гражданин проигнорировал законные требования полицейских, продолжил движение, ускорился и начал двигаться в другом направлении.

Патрульные остановили мужчину в пешем порядке. В ходе задержания он оказывал сопротивление и вел себя агрессивно, в связи с чем патрульные применили физическую силу и специальные средства — наручники, в соответствии со ст. 44 и 45 Закона Украины "О Национальной полиции", — говорится в сообщении.

Также там утверждают, что задержанный во время доставки в полицию и в самом отделении "неоднократно выражался нецензурной бранью в адрес полицейских, на замечания не реагировал и продолжал дерзкое поведение".

В связи с жалобами задержанного на ухудшение самочувствия инспекторы вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Медики осмотрели мужчину и сообщили, что угрозы его жизни и здоровью нет и госпитализация не требуется, добавили в патрульной полиции.

На Дмитрия Тютюнника вынесли постановление по ч. 2 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения велосипедистами) КУоАП, а также составили протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП и протокол об административном задержании.

Руководство инициировало служебную проверку законности действий патрульных.

Иски

По словам ветерана, в настоящее время подан иск и начато производство.

Известно, что Дмитрий Тютюнник добровольно встал на защиту Украины летом 2022 года и выполнял боевые задачи на востоке и юге. В апреле 2024 года он получил тяжелое ранение возле Мирнограда Донецкой области.

