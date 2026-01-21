Побиття патрульними ветерана Тютюнника в Чернігові: ДБР розслідує перевищення службових повноважень

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом можливого перевищення повноважень патрульними поліціянтами щодо ветерана російсько-української війни Дмитра Тютюнника.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Зʼясовано, що 10 січня 2026 року близько 21:40 на одній із вулиць Чернігова працівники Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування із правоохоронцями до нього було застосовано заходи фізичного впливу, після чого чоловіка доставили до районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області.

Розслідує ДБР

Із приміщення підрозділу поліції потерпілого було госпіталізовано бригадою екстреної медичної допомоги. У медичному закладі у нього діагностували, зокрема, струс головного мозку, садна та забої обличчя, вивих плеча, підшкірну гематому, а також інші посттравматичні ускладнення, зазначає ОГП.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури досудове розслідування здійснюється ДБР.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою всебічного, повного й неупередженого встановлення всіх обставин події та надання належної правової оцінки діям правоохоронців.

Що передувало?

Раніше Ветеран російсько-української війни Дмитро Тютюнник заявив про побиття патрульними поліцейськими у Чернігові.