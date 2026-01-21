7 212 47

Імітував розстріл та катував солдатів: судитимуть офіцера ЗСУ на Сумщині, - ДБР

На Сумщині затримано заступника командира одного з батальйонів ЗСУ, який, за даними слідства, систематично знущався з підлеглих військовослужбовців та застосовував до них жорстоке насильство.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

За матеріалами справи, протиправні дії розпочалися після того, як двоє його підлеглих записали на мобільний телефон розмову з командиром, під час якої той погрожував їм розстрілом за невиконання наказу. Військові оприлюднили запис у соцмережах.

  • Фігурант почав тиснути на авторів запису та цілеспрямовано переслідувати. Він змушував їх публічно перепросити й видалити його.

Зафіксовані злочини

За інформацією ДБР, дійшло до того, що чоловік вишикував солдат і вистрілив п’ять разів із табельного пістолета під ноги та над головами підлеглих — у такий спосіб він імітував їхній розстріл. Після цього офіцер ЗСУ нібито жорстко побив солдатів шоломом так, що в одного з них розірвався меніск. Від ударів шолом деформувався.

Військовослужбовці й після цього не видалили запис із соцмереж. Обвинувачений ще більше загострив тиск, пише ДБР.

Командир наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, а згодом прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Після цього офіцер дав вказівку оформити поранення як самокаліцтво.

  • Слідство повідомило про ще один епізод насильства. У фігуранта справи був робочий конфлікт з іншим заступником командира батальйону. Перед однією з робочих нарад він вдарив його в голову. Постраждалий зазнав тілесних ушкоджень.

Яке покарання чекає на офіцера ЗСУ?

Чоловіка звинувачують у катуванні, порушенні статуту і перевищенні влади за ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. ДБР передало справу до суду.

побиття катування Сумська область знущання військовослужбовці ДБР
Топ коментарі
+21
Майбутній керівник районного ТЦК
21.01.2026 17:10 Відповісти
+20
Чому цього покидька військовослужбовці не ліквідували на місці злочину? Щось таки з українцями не так. Якесь спадкове кріпацтво і привиди Голодомору заважають стати гідними громадянами і шанованими людьми...
21.01.2026 16:55 Відповісти
+17
Бо за таку мразь ніхто не хоче отримати мінімум 15 років тюрми
21.01.2026 17:12 Відповісти
Он проста хател воспитать баевые качества.
21.01.2026 16:52 Відповісти
Чому цього покидька військовослужбовці не ліквідували на місці злочину? Щось таки з українцями не так. Якесь спадкове кріпацтво і привиди Голодомору заважають стати гідними громадянами і шанованими людьми...
21.01.2026 16:55 Відповісти
Бо за таку мразь ніхто не хоче отримати мінімум 15 років тюрми
21.01.2026 17:12 Відповісти
Та ну на фіг! Кулю в голову, снаряд під тіло і "війна все спише" - "нєту тєла нєту дєла".
21.01.2026 18:29 Відповісти
не сміши
"туман війни" - чув таке?
гранату під ноги та ніхто нічо не бачив
21.01.2026 18:42 Відповісти
Рембо - місцевого розливу
21.01.2026 16:56 Відповісти
Український бурат?
21.01.2026 17:01 Відповісти
Руснявому бурату брат.
"абнуліть" слід обох.
21.01.2026 17:13 Відповісти
Гиготали з кацапур. Війна калічить психіку ВСІМ.
21.01.2026 17:06 Відповісти
Ніщо йому не калічило.Просто покидьки існують і все.На жаль саме така мразота найшвидше отримує звання і і під їхню владу все більше людей потрапляє.
21.01.2026 17:45 Відповісти
Це ІПСО створене на ТОТ.
21.01.2026 17:08 Відповісти
Кацапе, тебе не питали.
21.01.2026 17:50 Відповісти
Іди в маніпуляційний кабінет, ядерну бомбу робити)
21.01.2026 17:52 Відповісти
Таких тварюк зазвичай по тихому чи в бою розстрілювали самі ж солдати. В перші дні війни 2014-му таких випадків було багато коли в українській армії було повно совєтскої офіцерви і зрадників. І з ними швидко розправлялися. Даже були цілі батальйони куди мразотна офіцерва яка через зраду і масову загибель бійців через їхні дії, боялася провідувати свої підрозділи, або їхали з великою охороною. Бо в перші роки війни на фронті були самі вмотивовані бійці які в більшості пройшли Майдан і зрадників знищували на місці незважаючи на його статус чи погони. Пам'ятаю ще як тодішня влада розформовувала цілі батальйони і бригади не розказуючи причини навіщо це робиться.
21.01.2026 17:08 Відповісти
"Таких тварюк зазвичай по тихому чи в бою розстрілювали самі ж солдати."

Такі тварюки зазвичай ближче ніж за 50 км до лінії фронту не наближаються. Та не тварюки теж - "зачем мне там быть? Я дрона поднял и всё увидел (с)".
21.01.2026 17:58 Відповісти
шось ******* звіздежом
приведіть приклади
21.01.2026 18:41 Відповісти
дурік, в добробати 2014 року такі якщо і їхали то лише з величезною вогневою підтримкою і при умові що шикування без зброї))
Наприклад: Айдар, Азов, Донбас, Дніпро, ПС.
Я дивуюсь таким тупорилим з п*ятихвилинною пам*ятю як ти чмо.....
21.01.2026 21:27 Відповісти
Майбутній керівник районного ТЦК
21.01.2026 17:10 Відповісти
100%
21.01.2026 18:49 Відповісти
Ти дивись, ще один духовний послєдоватєль підаров знайшовся.
21.01.2026 17:12 Відповісти
Це все неправда! Російське ІПСО! Це тільки в орків так виховують зомбі-штурмовиків!
21.01.2026 17:19 Відповісти
Таких підарів самосудом треба кінчати.А списати що героїчно загинув або покінчив самогубством.Чи будуть готові підлеглі прикрити собою це лайно?
21.01.2026 17:23 Відповісти
Это не из 225 полка герой?
21.01.2026 17:25 Відповісти
Это 21я...было в 25 году...
21.01.2026 20:35 Відповісти
Значит не только в 225й долбоюноши есть.
Сумно...
21.01.2026 20:42 Відповісти
Был такой....ушёл после этой ситуации...походу догнало...боец, которому прострелил ногу уже 200, к сожалению
21.01.2026 22:14 Відповісти
В 225 ещё хуже, просто об таких ситуациях там молчат...там полный пи..ец
21.01.2026 22:17 Відповісти
Шкода що не кончили гада.
21.01.2026 17:42 Відповісти
такий командир , потвора совкова !!! ...
21.01.2026 18:33 Відповісти
50 % відсотків буде знищено після війни © запам'ятайте цей твіт ©
Хотілося б щоб рашистських злочинців раніше але це вже ... Це інше питання, треба було не втрачати Державність, укріплювати те що є....
21.01.2026 21:39 Відповісти
це не вояки а терпіли якісь
я чесно кажу розрядив би магазин у мудака та на дурку поїхав...
21.01.2026 18:40 Відповісти
Не можу зрозуміти, чого солдати терпіли цього виродка. Чому ніхто не застрелив при самообороні, а продовжували терпіти знущання.
21.01.2026 18:44 Відповісти
Бо тюрьма. А правди фіг докажеш.
Що ви хочете в країні ( та й весь "снг") де за правомірну самоооборону можуть кинути в сізо і там відібрати все здоров'я або висмрктати гроші шантажем, якщо жити безпечно хочеш...
21.01.2026 21:37 Відповісти
Це шоп не ржали з москалів
21.01.2026 18:48 Відповісти
а ви кажете воювати немає кому

піздьож! гляньте, скільки тигрів... а скільки їх ще в тцк
21.01.2026 18:52 Відповісти
та нє, це іпсо
21.01.2026 19:33 Відповісти
Перевести його у начальники ТЦК - нехай там дресерує та виховує ухиляньтів.
21.01.2026 19:44 Відповісти
Терпіли якісь...до ранку б не дожив...
21.01.2026 20:38 Відповісти
Після війни стільки людей прийде зі зброєю за правду і неправду спитати, рахунки закрити....
незнаю, чи можна буде порівняти з перестроєчним ( + дев'яності ) розквітом рекету і банд з числа "афганців та спортсменів "
21.01.2026 21:34 Відповісти
 
 