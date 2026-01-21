Імітував розстріл та катував солдатів: судитимуть офіцера ЗСУ на Сумщині, - ДБР

На Сумщині затримано заступника командира одного з батальйонів ЗСУ, який, за даними слідства, систематично знущався з підлеглих військовослужбовців та застосовував до них жорстоке насильство.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

За матеріалами справи, протиправні дії розпочалися після того, як двоє його підлеглих записали на мобільний телефон розмову з командиром, під час якої той погрожував їм розстрілом за невиконання наказу. Військові оприлюднили запис у соцмережах.

Фігурант почав тиснути на авторів запису та цілеспрямовано переслідувати. Він змушував їх публічно перепросити й видалити його.

Зафіксовані злочини

За інформацією ДБР, дійшло до того, що чоловік вишикував солдат і вистрілив п’ять разів із табельного пістолета під ноги та над головами підлеглих — у такий спосіб він імітував їхній розстріл. Після цього офіцер ЗСУ нібито жорстко побив солдатів шоломом так, що в одного з них розірвався меніск. Від ударів шолом деформувався.

Військовослужбовці й після цього не видалили запис із соцмереж. Обвинувачений ще більше загострив тиск, пише ДБР.

Командир наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, а згодом прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Після цього офіцер дав вказівку оформити поранення як самокаліцтво.

Слідство повідомило про ще один епізод насильства. У фігуранта справи був робочий конфлікт з іншим заступником командира батальйону. Перед однією з робочих нарад він вдарив його в голову. Постраждалий зазнав тілесних ушкоджень.

Яке покарання чекає на офіцера ЗСУ?

Чоловіка звинувачують у катуванні, порушенні статуту і перевищенні влади за ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. ДБР передало справу до суду.

