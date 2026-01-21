Імітував розстріл та катував солдатів: судитимуть офіцера ЗСУ на Сумщині, - ДБР
На Сумщині затримано заступника командира одного з батальйонів ЗСУ, який, за даними слідства, систематично знущався з підлеглих військовослужбовців та застосовував до них жорстоке насильство.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
За матеріалами справи, протиправні дії розпочалися після того, як двоє його підлеглих записали на мобільний телефон розмову з командиром, під час якої той погрожував їм розстрілом за невиконання наказу. Військові оприлюднили запис у соцмережах.
- Фігурант почав тиснути на авторів запису та цілеспрямовано переслідувати. Він змушував їх публічно перепросити й видалити його.
Зафіксовані злочини
За інформацією ДБР, дійшло до того, що чоловік вишикував солдат і вистрілив п’ять разів із табельного пістолета під ноги та над головами підлеглих — у такий спосіб він імітував їхній розстріл. Після цього офіцер ЗСУ нібито жорстко побив солдатів шоломом так, що в одного з них розірвався меніск. Від ударів шолом деформувався.
Військовослужбовці й після цього не видалили запис із соцмереж. Обвинувачений ще більше загострив тиск, пише ДБР.
Командир наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, а згодом прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Після цього офіцер дав вказівку оформити поранення як самокаліцтво.
- Слідство повідомило про ще один епізод насильства. У фігуранта справи був робочий конфлікт з іншим заступником командира батальйону. Перед однією з робочих нарад він вдарив його в голову. Постраждалий зазнав тілесних ушкоджень.
Яке покарання чекає на офіцера ЗСУ?
Чоловіка звинувачують у катуванні, порушенні статуту і перевищенні влади за ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. ДБР передало справу до суду.
"туман війни" - чув таке?
гранату під ноги та ніхто нічо не бачив
"абнуліть" слід обох.
Такі тварюки зазвичай ближче ніж за 50 км до лінії фронту не наближаються. Та не тварюки теж - "зачем мне там быть? Я дрона поднял и всё увидел (с)".
приведіть приклади
Наприклад: Айдар, Азов, Донбас, Дніпро, ПС.
Я дивуюсь таким тупорилим з п*ятихвилинною пам*ятю як ти чмо.....
Сумно...
Хотілося б щоб рашистських злочинців раніше але це вже ... Це інше питання, треба було не втрачати Державність, укріплювати те що є....
я чесно кажу розрядив би магазин у мудака та на дурку поїхав...
Що ви хочете в країні ( та й весь "снг") де за правомірну самоооборону можуть кинути в сізо і там відібрати все здоров'я або висмрктати гроші шантажем, якщо жити безпечно хочеш...
піздьож! гляньте, скільки тигрів... а скільки їх ще в тцк
незнаю, чи можна буде порівняти з перестроєчним ( + дев'яності ) розквітом рекету і банд з числа "афганців та спортсменів "