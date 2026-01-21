Избиение патрульными ветерана Тютюнника в Чернигове: ГБР расследует превышение служебных полномочий
Государственное бюро расследований начало расследование по факту возможного превышения полномочий патрульными полицейскими в отношении ветерана российско-украинской войны Дмитрия Тютюнника.
Об этом сообщил Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Установлено, что 10 января 2026 года около 21:40 на одной из улиц Чернигова сотрудники Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения.
Во время общения с правоохранителями к нему были применены меры физического воздействия, после чего мужчина был доставлен в районное управление полиции ГУНП в Черниговской области.
Расследует ГБР
Из помещения подразделения полиции потерпевший был госпитализирован бригадой экстренной медицинской помощи. В медицинском учреждении у него диагностировали, в частности, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы лица, вывих плеча, подкожную гематому, а также другие посттравматические осложнения, отмечает ОГП.
- Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры досудебное расследование осуществляется ГБР.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия с целью всестороннего, полного и беспристрастного установления всех обстоятельств происшествия и предоставления надлежащей правовой оценки действиям правоохранителей.
Что предшествовало?
Ранее ветеран российско-украинской войны Дмитрий Тютюнник заявил об избиении патрульными полицейскими в Чернигове.
Тут чистої води бандитизм, а вони якесь перевищення...
кажу шо в мене ніж та дві судимості за самозахист
дивляться базу
кажуть - щасливого путі
отак... пластикові сцикуни
не мели чепухи