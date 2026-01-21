Избиение патрульными ветерана Тютюнника в Чернигове: ГБР расследует превышение служебных полномочий

Государственное бюро расследований начало расследование по факту возможного превышения полномочий патрульными полицейскими в отношении ветерана российско-украинской войны Дмитрия Тютюнника.

Что известно?

Установлено, что 10 января 2026 года около 21:40 на одной из улиц Чернигова сотрудники Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения.

Во время общения с правоохранителями к нему были применены меры физического воздействия, после чего мужчина был доставлен в районное управление полиции ГУНП в Черниговской области.

Расследует ГБР

Из помещения подразделения полиции потерпевший был госпитализирован бригадой экстренной медицинской помощи. В медицинском учреждении у него диагностировали, в частности, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы лица, вывих плеча, подкожную гематому, а также другие посттравматические осложнения, отмечает ОГП. 

  • Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры досудебное расследование осуществляется ГБР.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия с целью всестороннего, полного и беспристрастного установления всех обстоятельств происшествия и предоставления надлежащей правовой оценки действиям правоохранителей.

Что предшествовало?

Ранее ветеран российско-украинской войны Дмитрий Тютюнник заявил об избиении патрульными полицейскими в Чернигове.

Та яке, нахрін, перевищення?! З перевищенням побили? Занадто покалічили?
Тут чистої води бандитизм, а вони якесь перевищення...
показать весь комментарий
21.01.2026 18:57 Ответить
поки не почнуть їх різати та стріляти
показать весь комментарий
21.01.2026 19:27 Ответить
ну я особисто не дозволяю себе бити
кажу шо в мене ніж та дві судимості за самозахист
дивляться базу
кажуть - щасливого путі
отак... пластикові сцикуни
показать весь комментарий
21.01.2026 19:39 Ответить
викрутка то маразм
не мели чепухи
показать весь комментарий
21.01.2026 19:44 Ответить
замнуть як замяли стрільбу бухого мусора під запоріжжям по військовим.Хтось помнить ще ? Як там коли вирок ?
показать весь комментарий
21.01.2026 19:01 Ответить
Безконтрольні бандити в погонах , біда людям.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:07 Ответить
Подивимось на запобіжний захід...ДБР гучно звучить,але грає погано ...
показать весь комментарий
21.01.2026 19:08 Ответить
Повне відео з бодікамер. Тоді можна коментувати
показать весь комментарий
21.01.2026 19:26 Ответить
А хто думав, що в Чернігові мусора кращи середньостатистичних ніж в Україні? - поставте лайк, я Вас порахую....
показать весь комментарий
21.01.2026 19:39 Ответить
Бандитизм мінтів в законі.. Ганьба аваківській поліції!!
показать весь комментарий
21.01.2026 20:19 Ответить
 
 