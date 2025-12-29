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Новости Фото Ветераны ВСУ
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Задержан злоумышленник, ограбивший ветерана ВСУ на протезе в Киеве, - полиция. ФОТО

Полицейские Киева задержали злоумышленника, который ограбил ветерана ВСУ на протезе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Украл телефон у ветерана

Как отмечается, происшествие произошло на одной из улиц Подольского района Киева. Фигурант вырвал из рук прохожего мужчины мобильный телефон и скрылся. Оперативники быстро установили и задержали нападавшего, за содеянное ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

напал на ветерана СВД

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Детали нападения

На днях на спецлинию 102 позвонил 22-летний киевлянин, который сообщил, что выгуливал собаку на проспекте Европейского Союза, когда, по его словам, к нему подбежал неизвестный мужчина и выхватил из рук мобильный телефон.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что заявитель является ветераном ВСУ и имеет протез ноги.

В ходе розыскных мероприятий оперативники совместно с сотрудниками криминального анализа быстро установили личность правонарушителя, им оказался 42-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Что грозит нападающему?

  • Следователи Подольского управления полиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
  • На время следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

ветераны (1199) Киев (26661) нападение (2308) Нацполиция (17060)
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Топ комментарии
+15
Ти би ліпше промовчав, або дурнем виглядаєш. Таки як ти Вітчизну ******* тільки в інтернеті, або за кордоном.
А захиснику дякую
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29.12.2025 10:39 Ответить
+12
Яка різниця, він у 22 роки пішов захищати батьківщину, а його ровесники натовпом рвонули за рубіж
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29.12.2025 10:52 Ответить
+8
22 річний киянин..ветеран.. з протезом

шо там 18-22 і 25- ?
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29.12.2025 10:28 Ответить

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