Задержан злоумышленник, ограбивший ветерана ВСУ на протезе в Киеве, - полиция. ФОТО

Полицейские Киева задержали злоумышленника, который ограбил ветерана ВСУ на протезе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Украл телефон у ветерана

Как отмечается, происшествие произошло на одной из улиц Подольского района Киева. Фигурант вырвал из рук прохожего мужчины мобильный телефон и скрылся. Оперативники быстро установили и задержали нападавшего, за содеянное ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Детали нападения

На днях на спецлинию 102 позвонил 22-летний киевлянин, который сообщил, что выгуливал собаку на проспекте Европейского Союза, когда, по его словам, к нему подбежал неизвестный мужчина и выхватил из рук мобильный телефон.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что заявитель является ветераном ВСУ и имеет протез ноги.

В ходе розыскных мероприятий оперативники совместно с сотрудниками криминального анализа быстро установили личность правонарушителя, им оказался 42-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Что грозит нападающему?