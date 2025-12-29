Задержан злоумышленник, ограбивший ветерана ВСУ на протезе в Киеве, - полиция. ФОТО
Полицейские Киева задержали злоумышленника, который ограбил ветерана ВСУ на протезе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Украл телефон у ветерана
Как отмечается, происшествие произошло на одной из улиц Подольского района Киева. Фигурант вырвал из рук прохожего мужчины мобильный телефон и скрылся. Оперативники быстро установили и задержали нападавшего, за содеянное ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
Детали нападения
На днях на спецлинию 102 позвонил 22-летний киевлянин, который сообщил, что выгуливал собаку на проспекте Европейского Союза, когда, по его словам, к нему подбежал неизвестный мужчина и выхватил из рук мобильный телефон.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что заявитель является ветераном ВСУ и имеет протез ноги.
В ходе розыскных мероприятий оперативники совместно с сотрудниками криминального анализа быстро установили личность правонарушителя, им оказался 42-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Что грозит нападающему?
- Следователи Подольского управления полиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
- На время следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.
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А захиснику дякую
шо там 18-22 і 25- ?