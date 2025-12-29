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Новини Фото Ветерани ЗСУ
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Затримано зловмисника, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі у Києві, - поліція. ФОТО

Поліцейські Києва затримали зловмисника, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Вкрав телефон у ветерана

Як зазначається, подія сталася на одній з вулиць Подільського району Києва. Фігурант вирвав з рук перехожого чоловіка мобільний телефон та втік. Оперативники швидко встановили та затримали нападника, за вчинене йому загрожує до 10 років ув’язнення.

напав на ветерана зсу

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Деталі нападу

Днями, на спецлінію 102 зателефонував 22-річний киянин, який повідомив, що вигулював собаку на проспекті Європейського Союзу, коли, рапортом, до нього підбіг невідомий чоловік та вихопив з рук мобільний телефон.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що заявник ветеран ЗСУ та має протез ноги.

Під час розшукових заходів, оперативники спільно з працівниками кримінального аналізу швидко встановили особу правопорушника, ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Зловмисника розшукали та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Що нападнику загрожує?

  • Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.
  • На час слідства суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

ветерани (1249) Київ (21098) напад (1253) Нацполіція (15842)
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Топ коментарі
+15
Ти би ліпше промовчав, або дурнем виглядаєш. Таки як ти Вітчизну ******* тільки в інтернеті, або за кордоном.
А захиснику дякую
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29.12.2025 10:39 Відповісти
+12
Яка різниця, він у 22 роки пішов захищати батьківщину, а його ровесники натовпом рвонули за рубіж
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29.12.2025 10:52 Відповісти
+8
22 річний киянин..ветеран.. з протезом

шо там 18-22 і 25- ?
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29.12.2025 10:28 Відповісти

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