Затримано зловмисника, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі у Києві, - поліція. ФОТО

Поліцейські Києва затримали зловмисника, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Вкрав телефон у ветерана

Як зазначається, подія сталася на одній з вулиць Подільського району Києва. Фігурант вирвав з рук перехожого чоловіка мобільний телефон та втік. Оперативники швидко встановили та затримали нападника, за вчинене йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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Деталі нападу

Днями, на спецлінію 102 зателефонував 22-річний киянин, який повідомив, що вигулював собаку на проспекті Європейського Союзу, коли, рапортом, до нього підбіг невідомий чоловік та вихопив з рук мобільний телефон.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що заявник ветеран ЗСУ та має протез ноги.

Під час розшукових заходів, оперативники спільно з працівниками кримінального аналізу швидко встановили особу правопорушника, ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Зловмисника розшукали та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Що нападнику загрожує?