Затримано зловмисника, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі у Києві, - поліція. ФОТО
Поліцейські Києва затримали зловмисника, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Вкрав телефон у ветерана
Як зазначається, подія сталася на одній з вулиць Подільського району Києва. Фігурант вирвав з рук перехожого чоловіка мобільний телефон та втік. Оперативники швидко встановили та затримали нападника, за вчинене йому загрожує до 10 років ув’язнення.
Деталі нападу
Днями, на спецлінію 102 зателефонував 22-річний киянин, який повідомив, що вигулював собаку на проспекті Європейського Союзу, коли, рапортом, до нього підбіг невідомий чоловік та вихопив з рук мобільний телефон.
Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що заявник ветеран ЗСУ та має протез ноги.
Під час розшукових заходів, оперативники спільно з працівниками кримінального аналізу швидко встановили особу правопорушника, ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Зловмисника розшукали та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Що нападнику загрожує?
- Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.
- На час слідства суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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А захиснику дякую
шо там 18-22 і 25- ?