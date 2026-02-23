Двое подростков напали на военного в Днепре и нанесли ножевые ранения: он в тяжелом состоянии. ФОТО

17 февраля 2026 года около полуночи в центре Днепра двое юношей 16 и 17 лет познакомились с военнослужащим. Впоследствии между ними возник конфликт, в ходе которого один из подростков нанес мужчине четыре ножевых ранения в спину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Избиение фиксировали на телефон

Потерпевшего повалили на землю и били руками и ногами по голове и туловищу, фиксируя это на мобильные телефоны. Забрав его сумку, подростки оставили мужчину без сознания.

Пострадавший в тяжелом состоянии

"Около 03:00 правоохранители обнаружили пострадавшего во время патрулирования и доставили в больницу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающим ножевым ранением и многочисленными гематомами", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили подозреваемых. Во время обысков найдена одежда со следами крови, нож и телефоны с видеозаписями преступления. Несовершеннолетние задержаны по ст. 208 УПК Украины.

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Что грозит нападавшим?

Под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры города Днепра им сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

20 февраля 2026 года суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.





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