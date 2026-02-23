Двое подростков напали на военного в Днепре и нанесли ножевые ранения: он в тяжелом состоянии. ФОТО
17 февраля 2026 года около полуночи в центре Днепра двое юношей 16 и 17 лет познакомились с военнослужащим. Впоследствии между ними возник конфликт, в ходе которого один из подростков нанес мужчине четыре ножевых ранения в спину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Избиение фиксировали на телефон
Потерпевшего повалили на землю и били руками и ногами по голове и туловищу, фиксируя это на мобильные телефоны. Забрав его сумку, подростки оставили мужчину без сознания.
Пострадавший в тяжелом состоянии
"Около 03:00 правоохранители обнаружили пострадавшего во время патрулирования и доставили в больницу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающим ножевым ранением и многочисленными гематомами", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили подозреваемых. Во время обысков найдена одежда со следами крови, нож и телефоны с видеозаписями преступления. Несовершеннолетние задержаны по ст. 208 УПК Украины.
Что грозит нападавшим?
- Под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры города Днепра им сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
- 20 февраля 2026 года суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.
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Довелось мені минулого літа в центрі міста ночувати в хостелі...повне місто обдовбаної молоді..нарватись легко..а це й ще і "позайомився" невже алкоголь мозги повимивав