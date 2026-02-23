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Новости Фото Избиение военных
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Двое подростков напали на военного в Днепре и нанесли ножевые ранения: он в тяжелом состоянии. ФОТО

17 февраля 2026 года около полуночи в центре Днепра двое юношей 16 и 17 лет познакомились с военнослужащим. Впоследствии между ними возник конфликт, в ходе которого один из подростков нанес мужчине четыре ножевых ранения в спину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Избиение фиксировали на телефон

Потерпевшего повалили на землю и били руками и ногами по голове и туловищу, фиксируя это на мобильные телефоны. Забрав его сумку, подростки оставили мужчину без сознания.

Пострадавший в тяжелом состоянии

"Около 03:00 правоохранители обнаружили пострадавшего во время патрулирования и доставили в больницу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающим ножевым ранением и многочисленными гематомами", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили подозреваемых. Во время обысков найдена одежда со следами крови, нож и телефоны с видеозаписями преступления. Несовершеннолетние задержаны по ст. 208 УПК Украины.

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Что грозит нападавшим?

  • Под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры города Днепра им сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
  • 20 февраля 2026 года суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

несовершеннолетние избили военного
несовершеннолетние избили военного

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Автор: 

Днепр (4632) избиение (9638) военнослужащие (6485) Офис Генпрокурора (3128) Днепропетровская область (5269) Днепровский район (396)
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Топ комментарии
+31
туди ж в клітку потрібно садити і тих недобатьків, які виростили нелюдів
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23.02.2026 15:48 Ответить
+29
Сподіваюсь, побратими помстяться. Одужання тобі, Воїне
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23.02.2026 15:47 Ответить
+23
Знайти виродків, у родин все конфіскувати на користь воїна, а ********* з родиною на болота!
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23.02.2026 15:51 Ответить
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Сподіваюсь, побратими помстяться. Одужання тобі, Воїне
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23.02.2026 15:47 Ответить
Чому молодь не мобілізовують?
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23.02.2026 15:53 Ответить
Я розумію, що військовослужбовець в комендантську годину опівночі може перебувати: 1). У складі комендантського патруля. 2). У складі мобільної групи з відбиття повітряної атаки. .......... Питання: що робив цей воїн в такий час і що його спонукало до спілкування з малолітками?
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23.02.2026 16:08 Ответить
Й..б а маленькі діти шо гуляют в цей час з ножами тебе не хвилюють.
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23.02.2026 16:16 Ответить
Це питання до патрулів.
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23.02.2026 16:22 Ответить
ПавЄл, а що малі пдрси робили в такий час не вдома?
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24.02.2026 01:08 Ответить
туди ж в клітку потрібно садити і тих недобатьків, які виростили нелюдів
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23.02.2026 15:48 Ответить
Підлітки в нас до 25 років.
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23.02.2026 15:49 Ответить
Знайти виродків, у родин все конфіскувати на користь воїна, а ********* з родиною на болота!
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23.02.2026 15:51 Ответить
Не понял? Это что же - в коммендантский час?!
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23.02.2026 15:52 Ответить
Що керувало цими недоумками. Виплятки рузького міра, мабуть і батьки цекали освабадітєлєй.
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23.02.2026 15:55 Ответить
не стратять нажаль ☹
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23.02.2026 15:57 Ответить
Військовий "світанув" партмане і ... отримав! Хочу помилятися із висновками!
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23.02.2026 15:59 Ответить
Воїну скорішого одужання.
Молодих гієн, показово для інших, посадити в клітку на 15 років.
З батьків утримувати на лікування воїна
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23.02.2026 16:05 Ответить
Коли вже буде по законам воєнного врємєні?
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23.02.2026 16:06 Ответить
Коли буде воєнне врємя
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23.02.2026 16:58 Ответить
Це наслідки політикі---- ВОНИ Ж ДІТТИ
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23.02.2026 16:09 Ответить
Ніт.
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23.02.2026 16:57 Ответить
Кіля, ти?
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23.02.2026 18:08 Ответить
Що може бути спільного опівночі у військового і підлітків?Хто з головою,думаю здогадались
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23.02.2026 16:13 Ответить
Й що , на вашу думку?
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23.02.2026 16:58 Ответить
Тобі не потрібно цього знати .
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23.02.2026 17:01 Ответить
Зрозуміло "п#рдь у калюжу щоб більше пилюки"..... з "дуже" вумними часто тут таке.
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23.02.2026 18:08 Ответить
Ти ще малий просто ,або малим залишився
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23.02.2026 18:12 Ответить
в дніпрі не працює коменданстська година?
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23.02.2026 16:14 Ответить
Онижедеті'"- погладьте по головці та пожуріть. Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання тапобиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм
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23.02.2026 16:18 Ответить
Ти на балконі виріс,тому не знаєш,що було на вілицях раніше.
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23.02.2026 16:25 Ответить
Ну от нах*уя воно нам живе, шо одне, шо друге,а?
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23.02.2026 16:29 Ответить
Дніпро місто гопоти...А той чим думав? Що це за взагалі за знайомство посеред ночі з малолєтками? Пили разом чи шо? Якого біса посеред ночі вештався по незнайомому місту? Та ще й зимою...
Довелось мені минулого літа в центрі міста ночувати в хостелі...повне місто обдовбаної молоді..нарватись легко..а це й ще і "позайомився" невже алкоголь мозги повимивав
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23.02.2026 16:46 Ответить
тихо будь,а то прилетить хрестик
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23.02.2026 17:10 Ответить
ТРЕБА ЩЕ ЇХ РОДИЧІВ ДОПРОСИТИ !!!
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25.02.2026 04:46 Ответить
 
 