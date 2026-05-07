Побиття ветерана Балуха в ТЦК Києва: перевірка ВСП виявила порушення в діях військових, - ЗМІ

Перевірка, проведена Військовою службою правопорядку, встановила порушення в діях працівників Шевченківського районного ТЦК у Києві щодо колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха. За результатами перевірки матеріали передали до поліції, яка наразі проводить розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді військової частини А2100 на запит "Української правди" до ВСП.

Дії військових ТЦК

У відповіді військової частини А2100 зазначається, що перевіряли інформацію про незаконне утримання Балуха в кайданках упродовж тривалого часу та застосування до нього фізичної сили. Це призвело до забою грудної клітини, плеча та подальшого перебування в медичному закладі.

Раніше у Шевченківському ТЦК повідомляли, що Балуха затримали 19 березня через порушення правил військового обліку (не уточнив вчасно облікові дані, відсутня інформація про проходження ВЛК). Там також заявляли про відсутність у реєстрі "Оберіг" інформації щодо його перебування в полоні, військових звань та державних нагород. За словами представників ТЦК, інформацію про інвалідність Балуха встановили пізніше.

Опитані працівники Шевченківського ТЦК стверджували, що Балух поводився зухвало, постійно лаявся, провокував до бійки представників РТЦК та СП, перешкоджав лікарям проводити медичні обстеження. Відеодоказів на підтвердження своїх слів представники ТЦК не надали, мотивуючи це тим, що у відповідному приміщенні відеокамер немає.

Справу розслідує поліція

Під час перевірки військові також опитали мобілізованих, які перебували разом із Балухом у ТЦК. Частина свідків не підтвердила фактів насильства, однак троє заявили, що бачили застосування сили, тілесні ушкодження та утримання Балуха в кайданках близько 12 годин. У ВСП зазначили, що такі дії мають ознаки катування.

У результаті матеріали перевірки передали до поліції через виявлені порушення з боку військовослужбовців ТЦК. У документі також вказано, що причинами інциденту могли стати недбале ставлення до службових обов’язків, низька дисципліна та порушення вимог законодавства. Окремо наголошується на неналежному виконанні службових обов’язків керівництвом Шевченківського РТЦК та СП.

