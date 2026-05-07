Побиття ветерана Балуха в ТЦК Києва: перевірка ВСП виявила порушення в діях військових, - ЗМІ

Ветеран ЗСУ Володимир Балух
Фото: Володимир Ар’єв/ Facebook

Перевірка, проведена Військовою службою правопорядку, встановила порушення в діях працівників Шевченківського районного ТЦК у Києві щодо колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха. За результатами перевірки матеріали передали до поліції, яка наразі проводить розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді військової частини А2100 на запит "Української правди" до ВСП.

Дії військових ТЦК

У відповіді військової частини А2100 зазначається, що перевіряли інформацію про незаконне утримання Балуха в кайданках упродовж тривалого часу та застосування до нього фізичної сили. Це призвело до забою грудної клітини, плеча та подальшого перебування в медичному закладі.

Раніше у Шевченківському ТЦК повідомляли, що Балуха затримали 19 березня через порушення правил військового обліку (не уточнив вчасно облікові дані, відсутня інформація про проходження ВЛК). Там також заявляли про відсутність у реєстрі "Оберіг" інформації щодо його перебування в полоні, військових звань та державних  нагород. За словами представників ТЦК, інформацію про інвалідність Балуха встановили пізніше.

Опитані працівники Шевченківського ТЦК стверджували, що Балух поводився зухвало, постійно лаявся, провокував до бійки представників РТЦК та СП, перешкоджав лікарям проводити медичні обстеження. Відеодоказів на підтвердження своїх слів представники ТЦК не надали, мотивуючи це тим, що у відповідному приміщенні відеокамер немає.

Справу розслідує поліція 

Під час перевірки військові також опитали мобілізованих, які перебували разом із Балухом у ТЦК. Частина свідків не підтвердила фактів насильства, однак троє заявили, що бачили застосування сили, тілесні ушкодження та утримання Балуха в кайданках близько 12 годин. У ВСП зазначили, що такі дії мають ознаки катування.

У результаті матеріали перевірки передали до поліції через виявлені порушення з боку військовослужбовців ТЦК. У документі також вказано, що причинами інциденту могли стати недбале ставлення до службових обов’язків, низька дисципліна та порушення вимог законодавства. Окремо наголошується на неналежному виконанні службових обов’язків керівництвом Шевченківського РТЦК та СП.

Що передувало?

  • 20 березня народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв повідомив, що побили українського активіста та колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Це сталося в приміщенні Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у Києві.
  • Столична поліція повідомила, що перевіряє факт побиття ветерана у Шевченківському районі Києва.
  • Балух у коментарі "Суспільне Крим" розповів, що у нього забій грудної клітини та плеча. За його словами, у ТЦК його доставили вчора після суду над Романом Червінським.

Топ коментарі
+28
Я не зовсім зрозумів, тобто у нас і полонений має сам бігати і оформлювати документи, що був у полоні? Нахєра взагалі у нас такий величезний штат чиновників?
07.05.2026 17:38 Відповісти
+19
"Матеріали передано до поліції..." Ну на тому і кінець.
07.05.2026 17:38 Відповісти
+13
"За його словами, у ТЦК його доставили вчора після суду над Романом Червінським".
Тобто,Балух був на суді на Червінським,незаконно ув'язненим.Коли виходив з суду,ті його викрали, незаконно утримували,тяжко побили.
І ніде нема того, що спеціально за ним прислали кцт для розправи.
07.05.2026 17:43 Відповісти
Ніколи такого не було - і от знову.
07.05.2026 17:37 Відповісти
Ціла бригада кабміндічів-шурми-шиферів-недострєльонних, з 2020 року ошивалися в Києві і не тільки, під охороною УДО, МВС, СБУ, ГУР, ДБР…., а їх у ЖОДНОМУ ТЦК так і не бачили, для уточнення особистих данних!!!??
07.05.2026 18:31 Відповісти
Це дає право будь- кому не мати будь- яких документів про відношення до мобілізації?
07.05.2026 18:56 Відповісти
Не пройдено ВЛК. Іноді мені теж доводилося сперечатися - навіщо мені дані про ВЛК, якщо я не підлягаю мобілізації до кінця воєнного стану. Він до речі теж.....
07.05.2026 22:38 Відповісти
Що саме " знову"? Що військовозобв'язаний під час широкомаштабної війни, воєнного стану, клав на документи, що визначають його стан по відношенню до мобілізації?
Дії військових ТЦК з побиття людини повинні бути предметом слідства. А бездіяльність військовозобов'язаного? На ньому на спині десь написано,що він " політв'язень"?
Які дії повинні вчинити поліція і ТЦК, якщо у людини відсутні будь- які документи про відношення до служби?
Самі себе закопаємо таким відношеннням до обов'язків і до життя людей.
Обоє рябоє!
07.05.2026 18:55 Відповісти
Це усе ви правознавцю зеленському написали, чи ******??
Бо на городі бузина, а в Києві, - дядько!!
07.05.2026 19:08 Відповісти
Це для таких як ти дуболо..в написано. Щоб розуміли, що у громадян крім прав, є ще і обов'язки.
07.05.2026 19:18 Відповісти
Дії військових ТЦК з побиття людини повинні бути предметом слідства.
Про що і мова.
А бездіяльність військовозобов'язаного?
За це відвезти в ТЦК або поліцію, з'ясувати особу і відпустити. День побігає, доводячи, що не верблюд - буде більш діяльним надалі.
07.05.2026 19:22 Відповісти
Які підстави для " відпускання"? У Балуха були відсутні будь- які документи що до відношення до мобілізвції. ВЛК він не проходив. Які дії повинеі були бути?
Як би Балух відповідально ставився до своїх обв-язків як зобов'язаного, виправив би всі документі бігам би містом. Ніх то б його нечіпав. Це так важко пересічному зрозуміти?
07.05.2026 19:28 Відповісти
Мабуть, важко, що доводиться пояснювати мовою жестів.
Аби тільки одного Балуха так "вразумлялі".
07.05.2026 19:30 Відповісти
"Які дії повинні вчинити поліція і ТЦК, якщо у людини відсутні будь- які документи про відношення до служби?" - виключно відповідно до чинного законодавства, як наприклад у випадку із сплатою пенсії.
07.05.2026 19:51 Відповісти
ну Балуху це тільки в плюс, він в разі мовчання поліції влаштує такий гвалт, що міністр сам сяде, аби не чути
07.05.2026 17:40 Відповісти
Раніше у Шевченківському ТЦК повідомляли, що Балуха затримали 19 березня через порушення правил військового обліку (не уточнив вчасно облікові дані, відсутня інформація про проходження ВЛК). Там також заявляли про відсутність у реєстрі "Оберіг" інформації щодо його перебування в полоні, військових звань та державних нагород. За словами представників ТЦК, інформацію про інвалідність Балуха встановили пізніше. ЗА ЩО ЙОГО НЕЗАКОННО УТРИМУВАЛИ,ТА ВЧИНЯЛИ ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО , ЯК ЗЛОЧИНЦІ ,КОТРІ НА СЛУЖБІ У "ЗЕЛЕНОЇ ВЛАДИ"
07.05.2026 17:38 Відповісти
Нє надо істєрік, дядя. За то, що побили, будуть нести відповідальність, за відсутність документів у військовозобов'язаного - одна із ознак пофігізму у населленя. " А чего я должєн дакумєнті дєлать"?
07.05.2026 19:04 Відповісти
Ага. А крім міністерства ( громадного с купою департаментів та військкоматів) є ще ціле міністерство ☝️у справах ветеранів.
07.05.2026 17:44 Відповісти
До речі, вказаними Вами проблемами має займатися те ж саме ТЦК, котре СП.
07.05.2026 18:04 Відповісти
Взагалі то, Балух був політичний полонений, а не військовий. Але його затримання було ініційоване владою.
07.05.2026 18:40 Відповісти
Ти тримала свічку?
07.05.2026 18:59 Відповісти
Відкрий ГУГЛ і зроби запит-" політв'язень Балух"
07.05.2026 19:12 Відповісти
Давно з бодуна? У ГУГЛ немає ініціатив влади про затримання громадян.
07.05.2026 19:25 Відповісти
Не перекручуй. Балух не був у полоні.
Він був засуджений у роісії 2019 року повернувся в Україну. Інвалідність отримав після жорстокого побиттясв Гідропарку у 2020- му році.
Журнаоісти чомусь цьоготне пишуть. Не буде стільки хейту , не так цікаво буде.
07.05.2026 19:08 Відповісти
а де відео що Балух поводився ...... ?
07.05.2026 17:39 Відповісти
Так вони ж як в анекдоті: Ми джентльмени, а джентльменам вірять на слово.)
07.05.2026 17:52 Відповісти
"Відеодоказів на підтвердження своїх слів представники ТЦК не надали, мотивуючи це тим, що у відповідному приміщенні відеокамер немає."
07.05.2026 17:58 Відповісти
Наезд на тцк продолжается,единственная организация отправляющая пополнение на фронт продолжает находиться под усиливающимся пропагандистским огнем.
07.05.2026 17:41 Відповісти
Зелена піся хоче перекласти провину за пройопану оборонну політику, за пройопану оборону.
07.05.2026 17:46 Відповісти
Кацапе, що ти тут робиш?
Водкі тут нєт.
07.05.2026 17:56 Відповісти
Нах иди путинская мразь
07.05.2026 18:04 Відповісти
Цензор, когда забанишь этого кацапского бота?
07.05.2026 18:09 Відповісти
Ха-ха-ха,путинцу уже лень включать переводчик,барбосы-шестерки цензора знают своих хозяев по запаху.
07.05.2026 19:01 Відповісти
Модераторе, скільки ще часу потрібно терпіти образи читачів Цензора?
07.05.2026 19:08 Відповісти
Московит опять включил переводчик,покажите ему образцовое послушание перед путинских агентом.
07.05.2026 19:12 Відповісти
Москва и агент путина анатолий должны сгореть до тла- быстро удалите это с промосковского ресурса.
07.05.2026 19:15 Відповісти
Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС):

​2. Злочини проти людяності (Стаття 7)

​​Катування або нелюдське поводження: Жорстоке поводження з особами, які відмовляються від призову (якщо це має системний характер).

​Примус: Використання насильства, погроз або тортур під час мобілізаційних заходів підпадає під юрисдикцію МКС, якщо такі дії є частиною державної політики.

​Примітка: МКС зазвичай переслідує не рядових виконавців, а топ-посадовців, які віддавали накази або допустили системні порушення прав людини під час військових кампаній.
07.05.2026 18:24 Відповісти
Ключові слова---частина свідків не підтвердила фактів насильства а тільки троє підтвердили для мене це показово--то хто бреше.?
07.05.2026 17:41 Відповісти
Треба вміти свідків шукати. Колись, біля гуртожитку де я жила, пограбували авто. Приходить дільничний, питається чи бачила. Кажу, ні. Давай покази, що нічого не бачила. Далі пішов в іншу квартиру і так весь гуртожиток.
07.05.2026 18:46 Відповісти
Що ти мелеш? Сама розумієш?
07.05.2026 19:01 Відповісти
су* а ,ці позорні військові , чи нюхають шось ,чи двігаються чимсь ! Як можно Балуха ,легенду патриотизма , бити ?! За шо ?!!! За те шо ці військові самі прорусняві , совкові дітки ?!!!...
07.05.2026 17:44 Відповісти
Рішення суду: "Балуха більше не чіпати, над рештою громадян з пісюнами можна продовжувати знущатися, нічого вам за це не буде"!
07.05.2026 17:47 Відповісти
Це ах*эвші п*дараси, а не "військові"!
07.05.2026 17:55 Відповісти
причому, всі порушення будуть виявлені в діях військового ветерана балуха!! ))
07.05.2026 17:59 Відповісти
Він не військовий ветеран. Він полів'язень.
07.05.2026 21:09 Відповісти
Я думаю це ІПСО? Там у тцк всі кристально ветерани з передової, хіба не так?
07.05.2026 18:09 Відповісти
про закон №4826-ІХ чули?
" На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу..." (там ще і про прокурорів таке саме)

а тцк служба також військова

тобто сьогодні воно військовосліжбовець тцк, а завтра чиновник або прокурор
(подалі від нуля і поближче до грошей)🍆🍆🍆
07.05.2026 19:12 Відповісти
"заявляли про відсутність у реєстрі "Оберіг" інформації щодо його перебування в полоні, військових звань та державних нагород. "
А хто відповідає за внесення ціх даних? Сам повинен бігати по невідомо яким інстанціям, ще й перевіряти - чи внесли? Чи спитати цих "діжіталізаторів", хто це повинен робити?
07.05.2026 18:26 Відповісти
Так його тцк, куди приписали жителів Криму, десь на окупованій території.
07.05.2026 18:48 Відповісти
Мариш?
07.05.2026 19:02 Відповісти
Балух зареєстрований в тцк м. Щастя Луганської обл.
07.05.2026 20:50 Відповісти
Ще раз: звідки взялося ТЦК на окупованій території? На ТОТ працюють кацапські військкомати.
07.05.2026 20:56 Відповісти
Хз, що вони намутили. Ніби ті тцк виїхали, але без документів. Повписували туди кого попало. Недавно був скандал, з пів сотні жінок, які ніколи не військової спеціальності, опинились в розшуку. Жінка дизайнер з Тернополя виявилась медсестрою, яка стала на облік на Луганщині, де вона ніколи не бувала. Інша ніби водій, ніколи не мала водійських прав. Балух на облік не ставав, але виявилось, що приписаний в Щасті, де він не бував. Бардак, місто окуповане, а тцк зарплатню отримує.
08.05.2026 10:41 Відповісти
Вася, " які дані"? Балух повернувся із російської тюрми у 2019-му, орима валідеістьу 2020- му після побиття у Гідропарку..
Яке це має відношення до воєномату?
07.05.2026 19:16 Відповісти
Ваня, коли тобі вже vpn остаточно прикроють, щоб тут дурниць не писало?
07.05.2026 20:45 Відповісти
У тебе є інші дані про Балуха? Напиши, почитаємо.
07.05.2026 21:11 Відповісти
до чого тут "інші дані"? чого ти, як справжній бот, з теми з'їзжаєш? ХТО повинен вносити всі дані в "Оберіг", хто відповідає за їх правдивість, точність, повність?
07.05.2026 21:29 Відповісти
Дані про інвалідність у Резерв і Оберіг вносить ВЛК, яку Балух не проходив.
Вчи матеріальну частину
07.05.2026 22:10 Відповісти
Не може бути! Епілепсія не винна?
07.05.2026 19:27 Відповісти
Яка взагалі користь від всп?! Вони в основному на блокпостах чилять
07.05.2026 19:55 Відповісти
Бідний Балух, у московському полоні так не *******, як на рідній землі.
07.05.2026 20:52 Відповісти
Порушення, тобто злочину вони не побачили.
07.05.2026 22:50 Відповісти
Наочно видно які маргинали працюють у тцк,що навіть Балуха не знають.І взагалі то Балух чи не Балух,а бити навіщо?Яка "влада",такі у неї і "слуги".❤️🇺🇦❤️
08.05.2026 08:55 Відповісти
 
 