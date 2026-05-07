Побиття ветерана Балуха в ТЦК Києва: перевірка ВСП виявила порушення в діях військових, - ЗМІ
Перевірка, проведена Військовою службою правопорядку, встановила порушення в діях працівників Шевченківського районного ТЦК у Києві щодо колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха. За результатами перевірки матеріали передали до поліції, яка наразі проводить розслідування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді військової частини А2100 на запит "Української правди" до ВСП.
Дії військових ТЦК
У відповіді військової частини А2100 зазначається, що перевіряли інформацію про незаконне утримання Балуха в кайданках упродовж тривалого часу та застосування до нього фізичної сили. Це призвело до забою грудної клітини, плеча та подальшого перебування в медичному закладі.
Раніше у Шевченківському ТЦК повідомляли, що Балуха затримали 19 березня через порушення правил військового обліку (не уточнив вчасно облікові дані, відсутня інформація про проходження ВЛК). Там також заявляли про відсутність у реєстрі "Оберіг" інформації щодо його перебування в полоні, військових звань та державних нагород. За словами представників ТЦК, інформацію про інвалідність Балуха встановили пізніше.
Опитані працівники Шевченківського ТЦК стверджували, що Балух поводився зухвало, постійно лаявся, провокував до бійки представників РТЦК та СП, перешкоджав лікарям проводити медичні обстеження. Відеодоказів на підтвердження своїх слів представники ТЦК не надали, мотивуючи це тим, що у відповідному приміщенні відеокамер немає.
Справу розслідує поліція
Під час перевірки військові також опитали мобілізованих, які перебували разом із Балухом у ТЦК. Частина свідків не підтвердила фактів насильства, однак троє заявили, що бачили застосування сили, тілесні ушкодження та утримання Балуха в кайданках близько 12 годин. У ВСП зазначили, що такі дії мають ознаки катування.
У результаті матеріали перевірки передали до поліції через виявлені порушення з боку військовослужбовців ТЦК. У документі також вказано, що причинами інциденту могли стати недбале ставлення до службових обов’язків, низька дисципліна та порушення вимог законодавства. Окремо наголошується на неналежному виконанні службових обов’язків керівництвом Шевченківського РТЦК та СП.
Що передувало?
- 20 березня народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв повідомив, що побили українського активіста та колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Це сталося в приміщенні Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у Києві.
- Столична поліція повідомила, що перевіряє факт побиття ветерана у Шевченківському районі Києва.
- Балух у коментарі "Суспільне Крим" розповів, що у нього забій грудної клітини та плеча. За його словами, у ТЦК його доставили вчора після суду над Романом Червінським.
Дії військових ТЦК з побиття людини повинні бути предметом слідства. А бездіяльність військовозобов'язаного? На ньому на спині десь написано,що він " політв'язень"?
Які дії повинні вчинити поліція і ТЦК, якщо у людини відсутні будь- які документи про відношення до служби?
Самі себе закопаємо таким відношеннням до обов'язків і до життя людей.
Обоє рябоє!
Бо на городі бузина, а в Києві, - дядько!!
Про що і мова.
А бездіяльність військовозобов'язаного?
За це відвезти в ТЦК або поліцію, з'ясувати особу і відпустити. День побігає, доводячи, що не верблюд - буде більш діяльним надалі.
Як би Балух відповідально ставився до своїх обв-язків як зобов'язаного, виправив би всі документі бігам би містом. Ніх то б його нечіпав. Це так важко пересічному зрозуміти?
Аби тільки одного Балуха так "вразумлялі".
Він був засуджений у роісії 2019 року повернувся в Україну. Інвалідність отримав після жорстокого побиттясв Гідропарку у 2020- му році.
Журнаоісти чомусь цьоготне пишуть. Не буде стільки хейту , не так цікаво буде.
2. Злочини проти людяності (Стаття 7)
Катування або нелюдське поводження: Жорстоке поводження з особами, які відмовляються від призову (якщо це має системний характер).
Примус: Використання насильства, погроз або тортур під час мобілізаційних заходів підпадає під юрисдикцію МКС, якщо такі дії є частиною державної політики.
Примітка: МКС зазвичай переслідує не рядових виконавців, а топ-посадовців, які віддавали накази або допустили системні порушення прав людини під час військових кампаній.
Тобто,Балух був на суді на Червінським,незаконно ув'язненим.Коли виходив з суду,ті його викрали, незаконно утримували,тяжко побили.
І ніде нема того, що спеціально за ним прислали кцт для розправи.
" На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу..." (там ще і про прокурорів таке саме)
а тцк служба також військова
тобто сьогодні воно військовосліжбовець тцк, а завтра чиновник або прокурор
А хто відповідає за внесення ціх даних? Сам повинен бігати по невідомо яким інстанціям, ще й перевіряти - чи внесли? Чи спитати цих "діжіталізаторів", хто це повинен робити?
Яке це має відношення до воєномату?
Вчи матеріальну частину