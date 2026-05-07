Зв’язав руки стяжками та бив побратима: затриманому військовому повідомлено про підозру, - ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, якого затримали за фактом 7 травня жорстокого побиття іншого військового під час шикування.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як вже повідомлялося, чоловік, попри те що мав найнижче військове звання та статус, намагався встановити серед особового складу власні "порядки", аби інші військові беззаперечно виконували його вказівки. Для цього він вирішив провести показове шикування та продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися.
1 травня він з власної ініціативи організував шикування особового складу, викликав зі строю одного з військових, до якого відчував особисту неприязнь, та почав його бити. Від численних ударів потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв’язав йому руки пластиковими стяжками. Коли військовослужбовець опритомнів — побиття продовжилося.
"Спроби інших бійців втрутитися та припинити насильство зловмисник агресивно придушував. Водночас одному з військових він наказав знімати все на телефон. Після інциденту потерпілого госпіталізували. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі його стан оцінюється як задовільний.
А от підозрюваний втік з частини та переховувався від правоохоронців", - нагадили у пресслужбі.
Працівники ДБР за сприяння ВСП, Нацполіції та Держприкордонслужби розшукали та затримали чоловіка 7 травня.
Підозра
- Нині йому повідомлено про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України), дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України) та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ч. 2 ст. 406 КК України). Також вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.
От точно, що нагадили
один солдат у "полі" не воїн, навіть дуже борзий чи псих, принаймні надовго його не вистачить..
Все як у цивільному житті. Натовп безпорадний і кволий, а бандюки нахабні та агресивні.
аби українці всюди вміли гуртуватись - хіба б нас колись перемагала туберкульозно-зеківська-гопівська московдина?!!!
І багатьох в "мізках" така програма шо "*************".. 🤢
Якби не війна, ото все совєцьке офіцерьо мало б бути б без політичних та економічних прав !!
Він просто по логіці має щось зробити - або в казармі його спалити або щось придумати..
Нас чекає хвиля помсти "тиловим / плацовим Крисам", це ц е вже тосно зрозуміло