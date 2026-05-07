Зв’язав руки стяжками та бив побратима: затриманому військовому повідомлено про підозру, - ДБР

Підозра військовому за побиття побратима

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, якого затримали за фактом 7 травня жорстокого побиття іншого військового під час шикування.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Як вже повідомлялося, чоловік, попри те що мав найнижче військове звання та статус, намагався встановити серед особового складу власні "порядки", аби інші військові беззаперечно виконували його вказівки. Для цього він вирішив провести показове шикування та продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися.

1 травня він з власної ініціативи організував шикування особового складу, викликав зі строю одного з військових, до якого відчував особисту неприязнь, та почав його бити. Від численних ударів потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв’язав йому руки пластиковими стяжками. Коли військовослужбовець опритомнів — побиття продовжилося.

"Спроби інших бійців втрутитися та припинити насильство зловмисник агресивно придушував. Водночас одному з військових він наказав знімати все на телефон. Після інциденту потерпілого госпіталізували. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі його стан оцінюється як задовільний.

А от підозрюваний втік з частини та переховувався від правоохоронців", - нагадили у пресслужбі.

Працівники ДБР за сприяння ВСП, Нацполіції та Держприкордонслужби розшукали та затримали чоловіка 7 травня.

Підозра

  • Нині йому повідомлено про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України), дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України) та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ч. 2 ст. 406 КК України). Також вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

+13
Его командир туда назначил, как смотрящего на зоне.
07.05.2026 17:02 Відповісти
07.05.2026 17:02 Відповісти
+12
Чому не згуртувалися та не дали йому пи**ди? От в чому загадка і я думаю там був не простий а приблатнений.
07.05.2026 17:01 Відповісти
07.05.2026 17:01 Відповісти
+12
А у того кто там главный не хотели бы спросить, Каго хера он туда пристроил это животное смотрящим?
07.05.2026 17:01 Відповісти
07.05.2026 17:01 Відповісти
Чому не згуртувалися та не дали йому пи**ди? От в чому загадка і я думаю там був не простий а приблатнений.
07.05.2026 17:01 Відповісти
07.05.2026 17:01 Відповісти
Его командир туда назначил, как смотрящего на зоне.
07.05.2026 17:02 Відповісти
07.05.2026 17:02 Відповісти
мені здається там самого командира назначили на цю посаду..
07.05.2026 18:27 Відповісти
07.05.2026 18:27 Відповісти
Так само і на гражданкє: коли когось пакують в бус - всі відвертаються і проходять осторонь. Хата с краю дається в знаки, що тут, що там.
07.05.2026 17:03 Відповісти
07.05.2026 17:03 Відповісти
А у того кто там главный не хотели бы спросить, Каго хера он туда пристроил это животное смотрящим?
07.05.2026 17:01 Відповісти
07.05.2026 17:01 Відповісти
А міг би, охороняти полонених колаборантів, годувати їх олів'є...
07.05.2026 17:03 Відповісти
07.05.2026 17:03 Відповісти

От точно, що нагадили
07.05.2026 17:03 Відповісти
07.05.2026 17:03 Відповісти
Командирів за яйола , вони все знали.
07.05.2026 17:14 Відповісти
07.05.2026 17:14 Відповісти
командир не лише знав, він і є "дахом" бєспрєдєла..
один солдат у "полі" не воїн, навіть дуже борзий чи псих, принаймні надовго його не вистачить..
07.05.2026 17:30 Відповісти
07.05.2026 17:30 Відповісти
"Мав найнижче звання і найнижчий статус".... А що в той час робили люди, які мали високі звання і високий статус? Товаарісччі охвіцери чим займалися? Як можливо, що при такому стані справ отци-командіри вийшли сухими з води? Це абсурд!
07.05.2026 17:16 Відповісти
07.05.2026 17:16 Відповісти
Нас як завжди тримають за дурнів, коли розповідають про такі злочини у війську, чи ТЦК, без прив'язки до командира.
08.05.2026 03:27 Відповісти
08.05.2026 03:27 Відповісти
Якось дуже не в'яжеться вислів - побратим - у цьому випадку. Якийсь бик, з лагерним присмаком. 15 років + конфіскація майна фігуранта справи.
07.05.2026 17:16 Відповісти
07.05.2026 17:16 Відповісти
Такого навіть в совку не було, це суто зоновське
07.05.2026 17:22 Відповісти
07.05.2026 17:22 Відповісти
Спроби інших бійців втрутитися та припинити насильство зловмисник агресивно придушував. Водночас одному з військових він наказав знімати все на телефон.

Все як у цивільному житті. Натовп безпорадний і кволий, а бандюки нахабні та агресивні.
07.05.2026 17:47 Відповісти
07.05.2026 17:47 Відповісти
Тому що там одинаки НЕ організовані, яких банда швидко ставить в стійло.

аби українці всюди вміли гуртуватись - хіба б нас колись перемагала туберкульозно-зеківська-гопівська московдина?!!!
07.05.2026 22:51 Відповісти
07.05.2026 22:51 Відповісти
Тут суспільство атомізоване. Кожен сам за себе. Коли реально треба захистити когось, всі роблять вигляд, що це їх не стосується.
08.05.2026 07:41 Відповісти
08.05.2026 07:41 Відповісти
і знову російськомовне бидло ... і командування частини не винувате ... і чому ніхто не хоче йти Батьківщину захищати , незрозуміло
07.05.2026 18:10 Відповісти
07.05.2026 18:10 Відповісти
А кажуть,що армія не зона!
07.05.2026 18:18 Відповісти
07.05.2026 18:18 Відповісти
А чому фото "героя" не показують?
07.05.2026 18:29 Відповісти
07.05.2026 18:29 Відповісти
Після приходу з "армії",як мій брат,так і сусід мене переконували ,що без дідів нічого б не працювало((Я не був у войську,але переконував їх в зворотньому.Врешті вони самі сказали фразу "офіцерам та сержантам пох,тому вони й підтримують неуставні відносини.
07.05.2026 18:35 Відповісти
07.05.2026 18:35 Відповісти
Жесть...
І багатьох в "мізках" така програма шо "*************".. 🤢
Якби не війна, ото все совєцьке офіцерьо мало б бути б без політичних та економічних прав !!
07.05.2026 22:49 Відповісти
07.05.2026 22:49 Відповісти
Это бурят наверное был
07.05.2026 18:56 Відповісти
07.05.2026 18:56 Відповісти
Ага... Відступав з Бучі, виходив з оточення городами, полями...
07.05.2026 22:47 Відповісти
07.05.2026 22:47 Відповісти
А шоч ахвицерчики у нас опять ни при делах? Ничего не знали? Кто бы сомневался
07.05.2026 19:04 Відповісти
07.05.2026 19:04 Відповісти
***** "побратим".... !!!
Він просто по логіці має щось зробити - або в казармі його спалити або щось придумати..
Нас чекає хвиля помсти "тиловим / плацовим Крисам", це ц е вже тосно зрозуміло
07.05.2026 22:46 Відповісти
07.05.2026 22:46 Відповісти
Як діє "влада" так і діють її "слуги".❤️🇺🇦❤️
08.05.2026 08:59 Відповісти
08.05.2026 08:59 Відповісти
 
 