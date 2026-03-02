Командир навчальної групи університету Повітряних Сил побив курсанта та переховується від слідства, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР викрили командира однієї з навчальних груп факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Побив курсанта
За даними слідства, під час занять із самопідготовки він вирішив "перевірити знання" підлеглого. Через невдоволення відповіддю командир застосував фізичне насильство - завдав кілька ударів кулаками по тулубу та голові курсанта. Згодом у коридорі продовжив побиття, повалив військовослужбовця на коліна та знову бив по голові. Свої дії він супроводжував образами та приниженнями. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.
Погрожував свідкам
Після початку кримінального провадження фігурант почав тиснути на свідків. У телефонній розмові він погрожував одному з них насильством за надані покази.
Згодом сержант повідомив керівництву, що нібито викликаний на допит до ДБР, однак використав це як привід, щоб самовільно залишити місце служби в умовах воєнного стану.
Підозрюваний переховується
Оскільки підозрюваний переховується, повідомлення про підозру вручено його близьким родичам відповідно до вимог закону.
Йому інкримінують застосування військовою службовою особою насильства щодо підлеглого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України); погроза насильством щодо свідка з помсти за раніше надані показання (ст. 386 КК України); самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).
Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Підозрюваного оголошено у державний розшук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нас там менше полковника препода ніколи не було!
https://hups.mil.gov.ua/kerivnytstvo/
Ситуація виглядає так: людина сказала, що її викликають до ДБР - і їй повірили. У подібних випадках зазвичай потрібно показати повістку, але тут повірили просто на слово, на чесне військове слово. Йому повірили - і він подався у дзвінку далечінь.
Дуже-дуже-дуже добре. Дуже правильно. І головне - людина хороша, і битися вміє. До того ж проявив, як це кажуть, «руську смекалку», зумів викрутитися із ситуації. Справді видатна людина.
Окремо особливо хочеться відзначити «отців-командирів», які повірили людині. Адже людям потрібно вірити - як же інакше.
От прямо так взяли й викрили?
Може це краще назвати "відреагували на скаргу, підняли попу і щось зробили"?