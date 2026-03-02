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Новини Фото Побиття військових
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Командир навчальної групи університету Повітряних Сил побив курсанта та переховується від слідства, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР викрили командира однієї з навчальних груп факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Побив курсанта

За даними слідства, під час занять із самопідготовки він вирішив "перевірити знання" підлеглого. Через невдоволення відповіддю командир застосував фізичне насильство - завдав кілька ударів кулаками по тулубу та голові курсанта. Згодом у коридорі продовжив побиття, повалив військовослужбовця на коліна та знову бив по голові. Свої дії він супроводжував образами та приниженнями. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Погрожував свідкам

Після початку кримінального провадження фігурант почав тиснути на свідків. У телефонній розмові він погрожував одному з них насильством за надані покази.

викладач побив курсанта

Згодом сержант повідомив керівництву, що нібито викликаний на допит до ДБР, однак використав це як привід, щоб самовільно залишити місце служби в умовах воєнного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує побиття чоловіка у Харківському ТЦК

Підозрюваний переховується

Оскільки підозрюваний переховується, повідомлення про підозру вручено його близьким родичам відповідно до вимог закону.

Йому інкримінують застосування військовою службовою особою насильства щодо підлеглого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України); погроза насильством щодо свідка з помсти за раніше надані показання (ст. 386 КК України); самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставив солдатів на коліна та побив підлеглого: офіцеру на Черкащині повідомили про підозру, - ДБР

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Підозрюваного оголошено у державний розшук.

Автор: 

побиття (1069) ДБР (3950)
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Топ коментарі
+18
знайдуть - в тцк переведуть.
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02.03.2026 15:35 Відповісти
+10
як що б на передовій впіймав пару "3,14дарів" та навішав звіздюлєй".тоді можна думати про зміцнення обороноздатності , а у студентів такі дії викликають "та ну його накуй з таким навчанням і з такими придурками.котрі брак власних мозгів ,замінюють кулаками і побоями...
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02.03.2026 15:50 Відповісти
+3
"Працівники ДБР викрили..."
От прямо так взяли й викрили?
Може це краще назвати "відреагували на скаргу, підняли попу і щось зробили"?
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02.03.2026 17:05 Відповісти
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знайдуть - в тцк переведуть.
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02.03.2026 15:35 Відповісти
Ви так кажете, ніби це щось погане. Адже військо працює найкраще, коли кожен може застосувати на практиці свої вміння та навички. Якщо хтось добре вміє бити, а це потрібно для зміцнення обороноздатності, то й прекрасно. Так наближається перемога.
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02.03.2026 15:40 Відповісти
як що б на передовій впіймав пару "3,14дарів" та навішав звіздюлєй".тоді можна думати про зміцнення обороноздатності , а у студентів такі дії викликають "та ну його накуй з таким навчанням і з такими придурками.котрі брак власних мозгів ,замінюють кулаками і побоями...
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02.03.2026 15:50 Відповісти
О ППОшників в нас повно, можна і надлишок бити та мордувати 🤬
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02.03.2026 15:37 Відповісти
ППОшники - страшні люди - збивають все що летить, не розбираючи русня чи свій
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02.03.2026 15:48 Відповісти
Командир навчальної групи - сержант??? Що за пі-ж
У нас там менше полковника препода ніколи не було!
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02.03.2026 15:55 Відповісти
А на сайті є ГОЛОВНИЙ СЕРЖАНТ УНIВЕРСИТЕТУ (майстер-сержант ЛЕБЕДЄВ Олександр Геннадійович)
https://hups.mil.gov.ua/kerivnytstvo/
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02.03.2026 16:14 Відповісти
Ця новина вселяє надію, що серед нас ще залишилися чесні люди, люди слова, для яких меркантильні інтереси не стоять на першому місці.
Ситуація виглядає так: людина сказала, що її викликають до ДБР - і їй повірили. У подібних випадках зазвичай потрібно показати повістку, але тут повірили просто на слово, на чесне військове слово. Йому повірили - і він подався у дзвінку далечінь.
Дуже-дуже-дуже добре. Дуже правильно. І головне - людина хороша, і битися вміє. До того ж проявив, як це кажуть, «руську смекалку», зумів викрутитися із ситуації. Справді видатна людина.
Окремо особливо хочеться відзначити «отців-командирів», які повірили людині. Адже людям потрібно вірити - як же інакше.
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02.03.2026 16:50 Відповісти
"Працівники ДБР викрили..."
От прямо так взяли й викрили?
Може це краще назвати "відреагували на скаргу, підняли попу і щось зробили"?
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02.03.2026 17:05 Відповісти
чим страшніше напишуть - тим більшим орденом нагородять!
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02.03.2026 17:29 Відповісти
 
 