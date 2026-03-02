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Новости Фото Избиение военных
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Командир учебной группы университета Воздушных Сил избил курсанта и скрывается от следствия, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР разоблачили командира одной из учебных групп факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Избил курсанта

По данным следствия, во время занятий по самоподготовке он решил "проверить знания" подчиненного. Из-за недовольства ответом командир применил физическое насилие - нанес несколько ударов кулаками по туловищу и голове курсанта. Впоследствии в коридоре продолжил избиение, повалил военнослужащего на колени и снова бил по голове. Свои действия он сопровождал оскорблениями и унижениями. Потерпевший получил легкие телесные повреждения.

Угрожал свидетелям

После начала уголовного производства фигурант начал давить на свидетелей. В телефонном разговоре он угрожал одному из них насилием за данные показания.

преподаватель избил курсанта

Впоследствии сержант сообщил руководству, что якобы вызван на допрос в ГБР, однако использовал это как повод, чтобы самовольно покинуть место службы в условиях военного положения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует избиение мужчины в Харьковском ТЦК

Подозреваемый скрывается

Поскольку подозреваемый скрывается, уведомление о подозрении вручено его близким родственникам в соответствии с требованиями закона.

Ему инкриминируют применение военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины); угроза насилием в отношении свидетеля из мести за ранее данные показания (ст. 386 УК Украины); самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставил солдат на колени и избил подчиненного: офицеру в Черкасской области сообщили о подозрении, - ГБР

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемый объявлен в государственный розыск.

Автор: 

избиение (9639) ГБР (3445)
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Топ комментарии
+18
знайдуть - в тцк переведуть.
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02.03.2026 15:35 Ответить
+10
як що б на передовій впіймав пару "3,14дарів" та навішав звіздюлєй".тоді можна думати про зміцнення обороноздатності , а у студентів такі дії викликають "та ну його накуй з таким навчанням і з такими придурками.котрі брак власних мозгів ,замінюють кулаками і побоями...
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02.03.2026 15:50 Ответить
+3
"Працівники ДБР викрили..."
От прямо так взяли й викрили?
Може це краще назвати "відреагували на скаргу, підняли попу і щось зробили"?
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02.03.2026 17:05 Ответить
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знайдуть - в тцк переведуть.
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02.03.2026 15:35 Ответить
Ви так кажете, ніби це щось погане. Адже військо працює найкраще, коли кожен може застосувати на практиці свої вміння та навички. Якщо хтось добре вміє бити, а це потрібно для зміцнення обороноздатності, то й прекрасно. Так наближається перемога.
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02.03.2026 15:40 Ответить
як що б на передовій впіймав пару "3,14дарів" та навішав звіздюлєй".тоді можна думати про зміцнення обороноздатності , а у студентів такі дії викликають "та ну його накуй з таким навчанням і з такими придурками.котрі брак власних мозгів ,замінюють кулаками і побоями...
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02.03.2026 15:50 Ответить
О ППОшників в нас повно, можна і надлишок бити та мордувати 🤬
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02.03.2026 15:37 Ответить
ППОшники - страшні люди - збивають все що летить, не розбираючи русня чи свій
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02.03.2026 15:48 Ответить
Командир навчальної групи - сержант??? Що за пі-ж
У нас там менше полковника препода ніколи не було!
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02.03.2026 15:55 Ответить
А на сайті є ГОЛОВНИЙ СЕРЖАНТ УНIВЕРСИТЕТУ (майстер-сержант ЛЕБЕДЄВ Олександр Геннадійович)
https://hups.mil.gov.ua/kerivnytstvo/
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02.03.2026 16:14 Ответить
Ця новина вселяє надію, що серед нас ще залишилися чесні люди, люди слова, для яких меркантильні інтереси не стоять на першому місці.
Ситуація виглядає так: людина сказала, що її викликають до ДБР - і їй повірили. У подібних випадках зазвичай потрібно показати повістку, але тут повірили просто на слово, на чесне військове слово. Йому повірили - і він подався у дзвінку далечінь.
Дуже-дуже-дуже добре. Дуже правильно. І головне - людина хороша, і битися вміє. До того ж проявив, як це кажуть, «руську смекалку», зумів викрутитися із ситуації. Справді видатна людина.
Окремо особливо хочеться відзначити «отців-командирів», які повірили людині. Адже людям потрібно вірити - як же інакше.
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02.03.2026 16:50 Ответить
"Працівники ДБР викрили..."
От прямо так взяли й викрили?
Може це краще назвати "відреагували на скаргу, підняли попу і щось зробили"?
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02.03.2026 17:05 Ответить
чим страшніше напишуть - тим більшим орденом нагородять!
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02.03.2026 17:29 Ответить
 
 