Командир учебной группы университета Воздушных Сил избил курсанта и скрывается от следствия, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР разоблачили командира одной из учебных групп факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Избил курсанта
По данным следствия, во время занятий по самоподготовке он решил "проверить знания" подчиненного. Из-за недовольства ответом командир применил физическое насилие - нанес несколько ударов кулаками по туловищу и голове курсанта. Впоследствии в коридоре продолжил избиение, повалил военнослужащего на колени и снова бил по голове. Свои действия он сопровождал оскорблениями и унижениями. Потерпевший получил легкие телесные повреждения.
Угрожал свидетелям
После начала уголовного производства фигурант начал давить на свидетелей. В телефонном разговоре он угрожал одному из них насилием за данные показания.
Впоследствии сержант сообщил руководству, что якобы вызван на допрос в ГБР, однако использовал это как повод, чтобы самовольно покинуть место службы в условиях военного положения.
Подозреваемый скрывается
Поскольку подозреваемый скрывается, уведомление о подозрении вручено его близким родственникам в соответствии с требованиями закона.
Ему инкриминируют применение военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины); угроза насилием в отношении свидетеля из мести за ранее данные показания (ст. 386 УК Украины); самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).
Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. Подозреваемый объявлен в государственный розыск.
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У нас там менше полковника препода ніколи не було!
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Ситуація виглядає так: людина сказала, що її викликають до ДБР - і їй повірили. У подібних випадках зазвичай потрібно показати повістку, але тут повірили просто на слово, на чесне військове слово. Йому повірили - і він подався у дзвінку далечінь.
Дуже-дуже-дуже добре. Дуже правильно. І головне - людина хороша, і битися вміє. До того ж проявив, як це кажуть, «руську смекалку», зумів викрутитися із ситуації. Справді видатна людина.
Окремо особливо хочеться відзначити «отців-командирів», які повірили людині. Адже людям потрібно вірити - як же інакше.
От прямо так взяли й викрили?
Може це краще назвати "відреагували на скаргу, підняли попу і щось зробили"?