Командир учебной группы университета Воздушных Сил избил курсанта и скрывается от следствия, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР разоблачили командира одной из учебных групп факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Избил курсанта

По данным следствия, во время занятий по самоподготовке он решил "проверить знания" подчиненного. Из-за недовольства ответом командир применил физическое насилие - нанес несколько ударов кулаками по туловищу и голове курсанта. Впоследствии в коридоре продолжил избиение, повалил военнослужащего на колени и снова бил по голове. Свои действия он сопровождал оскорблениями и унижениями. Потерпевший получил легкие телесные повреждения.

Угрожал свидетелям

После начала уголовного производства фигурант начал давить на свидетелей. В телефонном разговоре он угрожал одному из них насилием за данные показания.







Впоследствии сержант сообщил руководству, что якобы вызван на допрос в ГБР, однако использовал это как повод, чтобы самовольно покинуть место службы в условиях военного положения.

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Подозреваемый скрывается

Поскольку подозреваемый скрывается, уведомление о подозрении вручено его близким родственникам в соответствии с требованиями закона.

Ему инкриминируют применение военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины); угроза насилием в отношении свидетеля из мести за ранее данные показания (ст. 386 УК Украины); самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

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Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемый объявлен в государственный розыск.