Поставил солдат на колени и избил подчиненного: офицеру на Черкасчине сообщили о подозрении, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области за избиение подчиненного военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По данным следствия, во время утренней построения из-за внезапно возникшего конфликта офицер приказал пяти солдатам встать на колени перед строем. После этого он подошел к одному из военнослужащих и нанес ему около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

На следующий день следователи ГБР задержали чиновника и открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попросил подсказать дорогу: в Киеве двое мужчин избили и ограбили военнослужащего, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Наказание

Ему сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Отдельно следователи проверяют информацию о возможной причастности офицера к избиению еще двух военнослужащих. Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое подростков напали на военного в Днепре и нанесли ножевые ранения: он в тяжелом состоянии. ФОТО