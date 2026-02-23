РУС
Поставил солдат на колени и избил подчиненного: офицеру на Черкасчине сообщили о подозрении, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области за избиение подчиненного военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Что известно

По данным следствия, во время утренней построения из-за внезапно возникшего конфликта офицер приказал пяти солдатам встать на колени перед строем. После этого он подошел к одному из военнослужащих и нанес ему около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

На следующий день следователи ГБР задержали чиновника и открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попросил подсказать дорогу: в Киеве двое мужчин избили и ограбили военнослужащего, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Наказание 

Ему сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

  • Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Отдельно следователи проверяют информацию о возможной причастности офицера к избиению еще двух военнослужащих. Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое подростков напали на военного в Днепре и нанесли ножевые ранения: он в тяжелом состоянии. ФОТО

В статутах нет приказа "стать на колени перед строем"(для справки).
23.02.2026 16:40 Ответить
****! Вирішив кацапію в ЗСУ насаджувати.
23.02.2026 16:52 Ответить
Потрібно зняти відповідальність з військових за вбивство колег або командирів які розпускають руки.
23.02.2026 16:47 Ответить
пдр хоче у відставку, то сценарій відпрацював..
23.02.2026 16:38 Ответить
Потрібно зняти відповідальність з військових за вбивство колег або командирів які розпускають руки.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:47 Ответить
Аха, а еще надо отменить ответственность за невыполнение приказов и пререкания с командирами, да?
23.02.2026 17:02 Ответить
Наказ не може бути всупереч конституції, законодавству і статтям статутів. Тобто незаконний наказ виконувати не можна. Це злочин. Ха ха ха.
23.02.2026 17:22 Ответить
Ну, в Конституції записано, що життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека громадянина - найвища соціальна цінність.
Тому будь-який бойовий наказ є неконституційним.
В тюрму теж не можна саджати: здоров'я, гідність і недоторканість з безпекою порушуються.
23.02.2026 17:36 Ответить
Армию превратить в дискуссионный клуб, где каждый приказ будет проходить обсуждение - А соответствует ли он конституции, но установить срок обсуждения, к примеру, трое суток. Идет?
23.02.2026 17:45 Ответить
Слы совок! Ты заблудился? На мраzzии проводи политинформацию.
23.02.2026 18:49 Ответить
Вылезло с физды на лыжах.
23.02.2026 21:22 Ответить
Мраzzиянец разворачивай лыжи и обратно ...
23.02.2026 22:52 Ответить
Санкція статті передбачає до 12 років "відставки" у вигляді позбавлення волі відставки"

.
23.02.2026 18:33 Ответить
23.02.2026 16:40 Ответить
Але є виконувати накази командира Це ж як потрібно дістати командира,щоб вінвтратив контроль В той час зовсім не підтримую його подібні вчинки.
23.02.2026 16:56 Ответить
а ЗНШ - то командир?
показать весь комментарий
Как-то подробностей мало, что за конфликт, причины. А для меры наказания есть устав, нервный ты командир или подчинённые бузят. Неумение командира держать себя в руках при подчинённых свидетельствует о его проф.непригодности или самодурстве.
23.02.2026 17:07 Ответить
у Статуті передбачена система дисциплінарних покарань включно з гауптвахтою, але ніяк не побиття підлеглих

ЗСУ не кизил орда рашки !!!

.
23.02.2026 18:35 Ответить
Бурят?
23.02.2026 16:42 Ответить
Тобто,іншими словами,відбивав мотивацію служити,одночасно у п'ятьох.
А ті, очевидно,що вже вспіли передзвонити додому і своїм знайомим.
23.02.2026 16:46 Ответить
23.02.2026 16:52 Ответить
Заступник начальника штабу однієї із(?!) військових частин на Черкащині (?!?!?!?!). Зате бусифікація усіх підряд з вулиць нарощує темпи.
23.02.2026 16:59 Ответить
хто про що, а ***** про свої блохи бусифікацію

.
23.02.2026 18:36 Ответить
Ну що поробиш? Така твоя мама.
23.02.2026 18:40 Ответить
В порівнянні з 22 відносини між військовослужбовцями дуже сильно змінилися...майори бігають в СЗЧ і повірте не на пустому місці
23.02.2026 17:30 Ответить
на 12 років

.
23.02.2026 18:37 Ответить
Відмова від мобілізації в Україні без законних підстав (відстрочки або бронювання) є кримінальним правопорушенням, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років (ст. 336 КК України). Підписання заяви про відмову не звільняє від обов'язку служити, а фіксує ухилення, що тягне за собою або адміністративні штрафи (17-25 тис. грн), або кримінальну відповідальність.
23.02.2026 19:01 Ответить
Той самий "бойовий офіцер"...
23.02.2026 17:54 Ответить
вот из за таких петухов и получается сзч, а генералам похеру что творится в войсках
23.02.2026 19:41 Ответить
 
 