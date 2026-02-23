Поставил солдат на колени и избил подчиненного: офицеру на Черкасчине сообщили о подозрении, - ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области за избиение подчиненного военнослужащего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.
Что известно
По данным следствия, во время утренней построения из-за внезапно возникшего конфликта офицер приказал пяти солдатам встать на колени перед строем. После этого он подошел к одному из военнослужащих и нанес ему около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
На следующий день следователи ГБР задержали чиновника и открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.
Наказание
Ему сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
- Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.
Отдельно следователи проверяют информацию о возможной причастности офицера к избиению еще двух военнослужащих. Досудебное расследование продолжается.
Тому будь-який бойовий наказ є неконституційним.
В тюрму теж не можна саджати: здоров'я, гідність і недоторканість з безпекою порушуються.
.
ЗСУ не кизил орда рашки !!!
.
А ті, очевидно,що вже вспіли передзвонити додому і своїм знайомим.
блохибусифікацію
.
.