Новости Фото
4 563 15

Попросил подсказать дорогу: в Киеве двое мужчин избили и ограбили военнослужащего, - Нацполиция

Столичные правоохранители задержали двух киевлян, которых подозревают в жестоком избиении и ограблении военнослужащего во время его отпуска в Киеве.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным следствия, 59-летний военнослужащий из Киевской области приехал в столицу в отпуск. Мужчина обратился к двум незнакомцам с просьбой подсказать дорогу до ближайшей станции метро и после короткой беседы пошел в указанном направлении.

Однако через несколько минут злоумышленники догнали его. Один из нападавших ударил военного ногой в спину, повалив на землю, после чего оба начали избивать мужчину, не давая ему подняться.

Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, нападавшие сорвали с него рюкзак, в котором были личные вещи, мобильные телефоны, банковские карты, документы и около 8 тысяч гривен.

Оперативники установили местонахождение подозреваемых - ими оказались двое жителей Киева в возрасте 29 и 48 лет. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 357 УК Украины (присвоение официальных документов).

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Похищенные вещи возвращены потерпевшему. Подозреваемые находятся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы.

избиение Киев Нацполиция военнослужащие
Топ комментарии
Уроди..добре, що почали застосовувати пункт статті - в умовах дії воєнного стану, бо дали б 5-8 років.
27.01.2026 11:17 Ответить
а хто такі нормальні зеки?? ) Ці два покидьки такі ж, як і всі зеки, всі злочинці однакові, тому вони і злочинці. Якийсь наївний Marik.
27.01.2026 11:33 Ответить
І що, цю падаль, яка побила воїна ЗСУ-будемо судити так вони вже і так-трупи Нормальні зеки-цю мразоту "порішать по тихому" Хочуть тварі пожити-НА ФРОНТ, на передок; не здохнуть-тільки тоді поймуть- на кого руку підняли
27.01.2026 11:19 Ответить
Поки ж (у СІЗО) не порішили.
27.01.2026 11:24 Ответить
Так точно, вони там сидітимуть разом з такими ж, хто займається гоп-стопом, розбоєм, по п'яні когось побив

Ця романтизація "правильних зеків" чисто з кацапських фільмів та книг
27.01.2026 12:00 Ответить
хоча таких швидких потрібно на штурм.
хоча а хто із ними штурмуватиме,
я б і такими був позаду, у мене алергія на кулю ззаду....
Розслабтесь критики.
Трішки повоював.
Лише 30 місяцяв як рахувати з березня 2014 рочку.
27.01.2026 12:47 Ответить
Marik не наівний. Marik наслухався "блатного шансону" і надивився "Братів 1-2", "Бригад" та іншого непотрібу.
27.01.2026 12:54 Ответить
"Слово посона" ще..принципово подивилась - чому мокшанські пабліки кип'ятком пісяються від нього..оце - 100% звідти..у головах березова каша..
27.01.2026 19:46 Ответить
Судячи з усього, військовий був по гражданці...
Тому маємо справу з банальним гоп-стопом...
90-ті повертаються походу, бо всяка мерзота почала голову підіймати, дивлячись на "подвиги" можновладців
27.01.2026 11:43 Ответить
титушки-антимайдановцы
27.01.2026 11:39 Ответить
йпсь тудей!
Ти особисто бачив антимайданивців?
Може ти їх бачив по ютьюбу який зараз на рашці в забороні?
27.01.2026 12:55 Ответить
Під час другої світової за напад на військового розстрілювали на місці.. а не якісь "підозри" малювали..
27.01.2026 11:40 Ответить
29 і 48 не мобілізовані,чому? Бо блотних з судимістью не треба?
27.01.2026 12:25 Ответить
Детский сад по сравнению с тцк
27.01.2026 13:34 Ответить
 
 