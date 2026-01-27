Попросил подсказать дорогу: в Киеве двое мужчин избили и ограбили военнослужащего, - Нацполиция

Столичные правоохранители задержали двух киевлян, которых подозревают в жестоком избиении и ограблении военнослужащего во время его отпуска в Киеве.

По данным следствия, 59-летний военнослужащий из Киевской области приехал в столицу в отпуск. Мужчина обратился к двум незнакомцам с просьбой подсказать дорогу до ближайшей станции метро и после короткой беседы пошел в указанном направлении.

Однако через несколько минут злоумышленники догнали его. Один из нападавших ударил военного ногой в спину, повалив на землю, после чего оба начали избивать мужчину, не давая ему подняться.

Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, нападавшие сорвали с него рюкзак, в котором были личные вещи, мобильные телефоны, банковские карты, документы и около 8 тысяч гривен.

Оперативники установили местонахождение подозреваемых - ими оказались двое жителей Киева в возрасте 29 и 48 лет. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 357 УК Украины (присвоение официальных документов).

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Похищенные вещи возвращены потерпевшему. Подозреваемые находятся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы.

