Попросил подсказать дорогу: в Киеве двое мужчин избили и ограбили военнослужащего, - Нацполиция
Столичные правоохранители задержали двух киевлян, которых подозревают в жестоком избиении и ограблении военнослужащего во время его отпуска в Киеве.
Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 59-летний военнослужащий из Киевской области приехал в столицу в отпуск. Мужчина обратился к двум незнакомцам с просьбой подсказать дорогу до ближайшей станции метро и после короткой беседы пошел в указанном направлении.
Однако через несколько минут злоумышленники догнали его. Один из нападавших ударил военного ногой в спину, повалив на землю, после чего оба начали избивать мужчину, не давая ему подняться.
Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, нападавшие сорвали с него рюкзак, в котором были личные вещи, мобильные телефоны, банковские карты, документы и около 8 тысяч гривен.
Оперативники установили местонахождение подозреваемых - ими оказались двое жителей Киева в возрасте 29 и 48 лет. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 357 УК Украины (присвоение официальных документов).
Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Похищенные вещи возвращены потерпевшему. Подозреваемые находятся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ця романтизація "правильних зеків" чисто з кацапських фільмів та книг
хоча а хто із ними штурмуватиме,
я б і такими був позаду, у мене алергія на кулю ззаду....
Розслабтесь критики.
Трішки повоював.
Лише 30 місяцяв як рахувати з березня 2014 рочку.
Тому маємо справу з банальним гоп-стопом...
90-ті повертаються походу, бо всяка мерзота почала голову підіймати, дивлячись на "подвиги" можновладців
Ти особисто бачив антимайданивців?
Може ти їх бачив по ютьюбу який зараз на рашці в забороні?