Попросив підказати дорогу: у Києві двоє чоловіків побили та пограбували військовослужбовця, - Нацполіція
Столичні правоохоронці затримали двох киян, яких підозрюють у жорстокому побитті та пограбуванні військовослужбовця під час його відпустки в Києві.
Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 59-річний військовослужбовець з Київської області приїхав до столиці у відпустку. Чоловік звернувся до двох незнайомців із проханням підказати дорогу до найближчої станції метро та після короткої розмови пішов у вказаному напрямку.
Втім, за кілька хвилин зловмисники наздогнали його. Один із нападників ударив військового ногою в спину, поваливши на землю, після чого обоє почали бити чоловіка, не даючи йому підвестися.
Скориставшись безпорадним станом потерпілого, нападники зірвали з нього рюкзак, у якому були особисті речі, мобільні телефони, банківські картки, документи та близько 8 тисяч гривень.
Оперативники встановили місцеперебування підозрюваних - ними виявилися двоє мешканців Києва віком 29 та 48 років. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України (привласнення офіційних документів).
Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Викрадені речі повернули потерпілому. Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
