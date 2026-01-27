Попросив підказати дорогу: у Києві двоє чоловіків побили та пограбували військовослужбовця, - Нацполіція

Столичні правоохоронці затримали двох киян, яких підозрюють у жорстокому побитті та пограбуванні військовослужбовця під час його відпустки в Києві.

За даними слідства, 59-річний військовослужбовець з Київської області приїхав до столиці у відпустку. Чоловік звернувся до двох незнайомців із проханням підказати дорогу до найближчої станції метро та після короткої розмови пішов у вказаному напрямку.

Втім, за кілька хвилин зловмисники наздогнали його. Один із нападників ударив військового ногою в спину, поваливши на землю, після чого обоє почали бити чоловіка, не даючи йому підвестися.

Скориставшись безпорадним станом потерпілого, нападники зірвали з нього рюкзак, у якому були особисті речі, мобільні телефони, банківські картки, документи та близько 8 тисяч гривень.

Оперативники встановили місцеперебування підозрюваних - ними виявилися двоє мешканців Києва віком 29 та 48 років. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України (привласнення офіційних документів).

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Викрадені речі повернули потерпілому. Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Топ коментарі
+12
Уроди..добре, що почали застосовувати пункт статті - в умовах дії воєнного стану, бо дали б 5-8 років.
27.01.2026 11:17 Відповісти
+10
а хто такі нормальні зеки?? ) Ці два покидьки такі ж, як і всі зеки, всі злочинці однакові, тому вони і злочинці. Якийсь наївний Marik.
27.01.2026 11:33 Відповісти
+7
І що, цю падаль, яка побила воїна ЗСУ-будемо судити так вони вже і так-трупи Нормальні зеки-цю мразоту "порішать по тихому" Хочуть тварі пожити-НА ФРОНТ, на передок; не здохнуть-тільки тоді поймуть- на кого руку підняли
27.01.2026 11:19 Відповісти
Поки ж (у СІЗО) не порішили.
27.01.2026 11:24 Відповісти
а хто такі нормальні зеки?? ) Ці два покидьки такі ж, як і всі зеки, всі злочинці однакові, тому вони і злочинці. Якийсь наївний Marik.
27.01.2026 11:33 Відповісти
Так точно, вони там сидітимуть разом з такими ж, хто займається гоп-стопом, розбоєм, по п'яні когось побив

Ця романтизація "правильних зеків" чисто з кацапських фільмів та книг
27.01.2026 12:00 Відповісти
хоча таких швидких потрібно на штурм.
хоча а хто із ними штурмуватиме,
я б і такими був позаду, у мене алергія на кулю ззаду....
Розслабтесь критики.
Трішки повоював.
Лише 30 місяцяв як рахувати з березня 2014 рочку.
27.01.2026 12:47 Відповісти
Marik не наівний. Marik наслухався "блатного шансону" і надивився "Братів 1-2", "Бригад" та іншого непотрібу.
27.01.2026 12:54 Відповісти
"Слово посона" ще..принципово подивилась - чому мокшанські пабліки кип'ятком пісяються від нього..оце - 100% звідти..у головах березова каша..
27.01.2026 19:46 Відповісти
Судячи з усього, військовий був по гражданці...
Тому маємо справу з банальним гоп-стопом...
90-ті повертаються походу, бо всяка мерзота почала голову підіймати, дивлячись на "подвиги" можновладців
27.01.2026 11:43 Відповісти
титушки-антимайдановцы
27.01.2026 11:39 Відповісти
йпсь тудей!
Ти особисто бачив антимайданивців?
Може ти їх бачив по ютьюбу який зараз на рашці в забороні?
27.01.2026 12:55 Відповісти
Під час другої світової за напад на військового розстрілювали на місці.. а не якісь "підозри" малювали..
27.01.2026 11:40 Відповісти
29 і 48 не мобілізовані,чому? Бо блотних з судимістью не треба?
27.01.2026 12:25 Відповісти
Детский сад по сравнению с тцк
27.01.2026 13:34 Відповісти
 
 