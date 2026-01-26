Побиття коней на фестивалі на Прикарпатті: поліція відкрила кримінальне провадження
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через жорстоке поводження із конями під час фестивалю на Івано-Франківщині.
Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Там зазначили, що виявили у соціальних мережах відео змагання коней-ваговозів. На ньому тварини на швидкість тягнули важкі колоди дерев, а поруч із ними люди розмахували батогами та били ними по землі.
Правоохоронці також розповіли, що отримали звернення від зоозахисників щодо можливого жорстокого поводження з кіньми.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.
Нагадаємо, йдеться про події під час фестивалю "Коні Бойківщини", який тривав 24-25 січня. На одному з відео, опублікованому в соцмережах, видно, як тварин перед натовпом змушують тягати колоди та шмагають палками.
За словами зоозахисників, небайдужі звернулися до правоохоронців, але ті "не побачили в побиттях жорстокого поводження". В UAnimals закликали поліцію відреагувати на інцидент та припинити знущання.
до того ж я про "вподобання" не казав ні слова, а маніпулювати ти можеш зі своїм пісюном..
Або хоча би чи ти маєш досвід керування конем, і не в парку по колу поводили?....
Якщо ні то видали свій допис!
Скажу тільки що людина яка не має коня не може судити людину яка має коня.
Так же як не може людина яка не має меча судити людину яка має меч. (Це про військову юстицію, якої у нас нема)
Якщо ти не маєш коня, або не маєш хоча би години З 50 досвіду його керуванням То видали свій допис.
По набігли ніжні девочки в штанцях.
Є, з цього приводу, анекдот:
"Дивиться "новий руський" виставу на ринку. Дідок показує, як у нього на металевому підносі, ручний ховрашок, танцює... Сподобалося чоловікові. Заплатив "грубі гроші", купив ховрашка...
Через кілька днів приходить розлючений, до діда:
- Ти мене обдурив! Я ховрашку і горішки давав, і насіння всяке! А він танцювать не хоче!
Дід вислухав, і питає:
- Синку! А ти не пробував під піднос запалену свічку ставить?"
Тваринами домашніми, здебільшого, саме через фізичне насильство, управляють... Ніяка тварина не буде "жили рвать", за "морквину"... (Хіба що, страшно голодна. Але ж тоді ти знову звинуватиш власника у "жорстокому поводженні" - в "морінні голодом"...).
Так що вибирай - що для людей важливіше, від скотини - практична користь, чи їх "моральні устої".
Свиня теж м"ясо добровільно давать не буде... А ти ж сало, чи "відбивні", їси?...
Але навіть якщо під час виконнання корисної роботи(?а не забави, якина цьому відео), над твариною знущаються, настає кримінальна відповідальність за статтями кримінального кодексу. І ти, мопєд, не повіриш, такі самі статті є у всіх цивілізованих країнах.
А зошиза відчуває свою безкарність, і далі посилюється.
Коли відкрили кримінальне провадження на візника що поганяв коня дрючком я мовчав....
Коли за тобою прийдуть за те що ти з особливою жорстокістю жував курку....
Не буде кому тебе захистити!!!
По-друге: не варто "тикати".
Запитую прямо "М"ЯСО ЇСИ?!" Якщо ТАК - то чим ти відрізняєшся від людини, яка, на догоду тобі, забиває тварину - щоб ти котлетку з"їла? Своїм "чистоплюйством"? Так саме в цьому і полягає "маніпуляція"... ТВОЯ...
А "тикаю" я, чи ні - залежить від моїх моральних принципів ... У багатьох мовах звертання "ви" або взагалі відсутнє, або стосується "чітко визначеного кола осіб". Наприклад, в українській мові "доколоніального періоду" (до колонізації України Росією), звернення на "ви" стосувалося тільки знатних осіб, чи батьків. (Відкрий, у Гуглі, "Волинські грамоти" - збірник судових документів 18 ст.)
Звернення на "ви", до сторонньої особи - це кацапський наратив...
Питання: "ВИ - княгиня? Чи моя мати?
Але саме дійство нагадало якісь воплі неандертальців. Плем'я, одним словом.
"Побиття коней на фестивалі"
"поруч із ними люди розмахували батогами та били ними по землі"
Яка потреба в оцьому тяганні колод на випередження? Одні мавпенята веселять інших мавпенят...
никакой, чисто развлекаловка. но тогда и скачки всех видов надо запретить, ипподромы закрыть, собачьи бега отменить, и далее по списку
Яка потреба в олімпіаді?
В класичній, ті що у греків, предки артилеристів жбурляли каменюки а оператори зв'язку бігали навпередки з СМСками.
Тобто змагання і порівняння практичних навичок.
Із цими конями те саме, у горах їх ще й досі використовують у господарстві.
Тобто це зовсім не шоу для бабуїнів, а щось ближче до екзамену, серед коней та їхніх погоничів.
Зібрались рагуляти трохи порагулити. Половина населення такі самі, якщо не більше.
За моєї памяті 1970-1990-х сільське населення не дуже відзначалось любовю до тварин і звірят. І уся ця "любов" передавалась від покоління до покоління. Це як у сім'ї злодіїв виростуть діти злодії, бо чого іншого їх батьки можуть навчити, крім як красти. Мене більше дивує, який ідіот ридумав такі змагання і що так багато дибілів і їх дітей прийшли дивитись на знущання з тварин. Вони б ще привели своїх дітей на бійню в мясокобінаті.
Навчитьсь якось не лізти у чуже життя, хто що робить з собаками вас не стосується від слова зовсім.
Максимум що ви можете вимагати це щоб це щоб їх не били у вас на видноті.
Хірургів почнуть "пресувать", за протиприродне хірургічне втручання..."...
"Людина вийшла з печери, і досягла зірок... Однак ідіоти, серед людства, не закінчуються..."
Їх уже один раз вирізали. (1945...60роки) Старі люди ще пам'ятають як Карпати голі стояли. Зараз ліс виріс і пора його рубати. Це ж відновлювальний ресурс, плакати за зрубаним лісом це те саме що плакати за скошеним сіном.
- Ненавижу людей, которые жестоко обращаются с животными!
- Ты это к чему?
- Да ведь для изготовления этих конфет, у птиц всё молоко отбирают. Их цыплятки голодают... Бедные молокопитающие...
Що за масові розваги, коли наші хлопці гинуть на фронті?
Я вже не пишу про бідних тварин, що дивитись боляче.