Побиття коней на фестивалі на Прикарпатті: поліція відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через жорстоке поводження із конями під час фестивалю на Івано-Франківщині.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що виявили у соціальних мережах відео змагання коней-ваговозів. На ньому тварини на швидкість тягнули важкі колоди дерев, а поруч із ними люди розмахували батогами та били ними по землі.

Правоохоронці також розповіли, що отримали звернення від зоозахисників щодо можливого жорстокого поводження з кіньми.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Нагадаємо, йдеться про події під час фестивалю "Коні Бойківщини", який тривав 24-25 січня. На одному з відео, опублікованому в соцмережах, видно, як тварин перед натовпом змушують тягати колоди та шмагають палками.

За словами зоозахисників, небайдужі звернулися до правоохоронців, але ті "не побачили в побиттях жорстокого поводження". В UAnimals закликали поліцію відреагувати на інцидент та припинити знущання.

