УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7229 відвідувачів онлайн
Новини Відео Жорстоке поводження з тваринами
6 262 74

Побиття коней на фестивалі на Прикарпатті: поліція відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через жорстоке поводження із конями під час фестивалю на Івано-Франківщині.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі

Там зазначили, що виявили у соціальних мережах відео змагання коней-ваговозів. На ньому тварини на швидкість тягнули важкі колоди дерев, а поруч із ними люди розмахували батогами та били ними по землі.

Правоохоронці також розповіли, що отримали звернення від зоозахисників щодо можливого жорстокого поводження з кіньми.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Нагадаємо, йдеться про події під час фестивалю "Коні Бойківщини", який тривав 24-25 січня. На одному з відео, опублікованому в соцмережах, видно, як тварин перед натовпом змушують тягати колоди та шмагають палками.

За словами зоозахисників, небайдужі звернулися до правоохоронців, але ті "не побачили в побиттях жорстокого поводження". В UAnimals закликали поліцію відреагувати на інцидент та припинити знущання.

Читайте також: Зоозахисники звинуватили власника екопарку під Харковом у жорстокому поводженні з тваринами після обстрілу РФ

Автор: 

тварини (504) Нацполіція (15638) коні (24) Івано-Франківська область (1038)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Єдине правильне рішення - знайти причетних людей і піддати їх тим самим стражданням, яким вони піддали коня.
показати весь коментар
26.01.2026 16:05 Відповісти
+13
коней змушують тягати...побили батогом...це щось неймовірне...я розумію що в декого зоошиза, але ж так втрачати здоровий глузд?!
показати весь коментар
26.01.2026 16:03 Відповісти
+12
а найголовніше що правоохоронці при ділі! Боронять країну від посягань ворога на прикарпатському фронті!
показати весь коментар
26.01.2026 16:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коней змушують тягати...побили батогом...це щось неймовірне...я розумію що в декого зоошиза, але ж так втрачати здоровий глузд?!
показати весь коментар
26.01.2026 16:03 Відповісти
Вам подобається така забава?
показати весь коментар
26.01.2026 17:13 Відповісти
з якою метою цікавишся? Наступним буде питання чи їм я м'ясо?
показати весь коментар
26.01.2026 17:17 Відповісти
Та нє, містер. Базове питання для оцінки рівня розвитку.
показати весь коментар
26.01.2026 17:19 Відповісти
не тобі, синку, міряти мій рівень розвитку... піди, краще, капусти з'їш...
до того ж я про "вподобання" не казав ні слова, а маніпулювати ти можеш зі своїм пісюном..
показати весь коментар
29.01.2026 13:16 Відповісти
Питання розміру твого інтелекту.Такий же самий як у тих диких селюків, чи нижчий?
показати весь коментар
26.01.2026 21:53 Відповісти
а найголовніше що правоохоронці при ділі! Боронять країну від посягань ворога на прикарпатському фронті!
показати весь коментар
26.01.2026 16:04 Відповісти
Єдине правильне рішення - знайти причетних людей і піддати їх тим самим стражданням, яким вони піддали коня.
показати весь коментар
26.01.2026 16:05 Відповісти
У тебе є кінь?
Або хоча би чи ти маєш досвід керування конем, і не в парку по колу поводили?....
Якщо ні то видали свій допис!
показати весь коментар
26.01.2026 16:09 Відповісти
Звісно. Дайте мені лише кілька хвилин.
показати весь коментар
26.01.2026 16:13 Відповісти
А у тебе жменя розуму є? Якщо немає- видали свій допис.
показати весь коментар
26.01.2026 21:54 Відповісти
Є. Мірятись з тобою не буду.
Скажу тільки що людина яка не має коня не може судити людину яка має коня.
Так же як не може людина яка не має меча судити людину яка має меч. (Це про військову юстицію, якої у нас нема)
показати весь коментар
27.01.2026 05:26 Відповісти
Треба їх самих запрягти в ті колоди. Я розумію що це ваговози, але ніколи не зрозумію такого поводження з твариною.
показати весь коментар
26.01.2026 16:06 Відповісти
Треба краще президента у окопи запрягти. Разом з тецканами.

Якщо ти не маєш коня, або не маєш хоча би години З 50 досвіду його керуванням То видали свій допис.
По набігли ніжні девочки в штанцях.
показати весь коментар
26.01.2026 16:11 Відповісти
😂😂😂😂😂
показати весь коментар
26.01.2026 16:12 Відповісти
Якщо йти твоїм шляхом - то треба видалить з програм цирків, майже всі номери з тваринами...
Є, з цього приводу, анекдот:
"Дивиться "новий руський" виставу на ринку. Дідок показує, як у нього на металевому підносі, ручний ховрашок, танцює... Сподобалося чоловікові. Заплатив "грубі гроші", купив ховрашка...
Через кілька днів приходить розлючений, до діда:
- Ти мене обдурив! Я ховрашку і горішки давав, і насіння всяке! А він танцювать не хоче!
Дід вислухав, і питає:
- Синку! А ти не пробував під піднос запалену свічку ставить?"
Тваринами домашніми, здебільшого, саме через фізичне насильство, управляють... Ніяка тварина не буде "жили рвать", за "морквину"... (Хіба що, страшно голодна. Але ж тоді ти знову звинуватиш власника у "жорстокому поводженні" - в "морінні голодом"...).
Так що вибирай - що для людей важливіше, від скотини - практична користь, чи їх "моральні устої".
Свиня теж м"ясо добровільно давать не буде... А ти ж сало, чи "відбивні", їси?...
показати весь коментар
26.01.2026 16:38 Відповісти
Дід, мопєд, тварин використовують не заради забави і знущань, а що б вони виконували корисну роботу.
Але навіть якщо під час виконнання корисної роботи(?а не забави, якина цьому відео), над твариною знущаються, настає кримінальна відповідальність за статтями кримінального кодексу. І ти, мопєд, не повіриш, такі самі статті є у всіх цивілізованих країнах.
показати весь коментар
26.01.2026 21:58 Відповісти
А хто тобі сказав що вони цивілізовані?
показати весь коментар
27.01.2026 05:28 Відповісти
Ну не ти ж цивілізваний.
показати весь коментар
27.01.2026 10:32 Відповісти
За собаку вже. Дожилися. Проблема в тому що здорових більше, але вони замість того щоби бунтувати І кричати знизують плечима. "То все життя тих собак убивали У нас вже так і кажуть убити як собаку..."
А зошиза відчуває свою безкарність, і далі посилюється.
показати весь коментар
26.01.2026 16:15 Відповісти
Ти взагалі інколи із розумом у друзях, чи живете через стінку?😁
показати весь коментар
26.01.2026 21:59 Відповісти
Коли цькували добродія що потруїв бродячих собак я мовчав.

Коли відкрили кримінальне провадження на візника що поганяв коня дрючком я мовчав....

Коли за тобою прийдуть за те що ти з особливою жорстокістю жував курку....
Не буде кому тебе захистити!!!
показати весь коментар
26.01.2026 16:13 Відповісти
Дикі дурнуваті вуйки! Їх би запрягти!
показати весь коментар
26.01.2026 16:15 Відповісти
Розбещений міський дурачок. Курочку їв? А ти переконався що її під музику зарізали? Може воно того, мучилось перед смертю? Може ти її жуєш з особливою жорстокістю?
показати весь коментар
27.01.2026 05:30 Відповісти
надо еще с эскимосами разобраться, они на собаках ездят
показати весь коментар
26.01.2026 16:17 Відповісти
Я так розумію що над конями вчинялось психологічне насильство? Як там кажуть? Булінг? Аб'юз? Всім причетним пожиттєве ув'язнення
показати весь коментар
26.01.2026 16:19 Відповісти
Я давно співпрацюю з UAanimals. Ви хоча б поцікавтесь, що це за організація і яку колосальну роботу вони проводять, перед тим як ображати.
показати весь коментар
26.01.2026 16:32 Відповісти
А ти м"ясо їси? Колись, ще в середині ХІХ ст., в Росії була суспільна полеміка, між мисливцями та їх противниками. І хтось із відомих письменників (чи то Нєкрасов, чи хтось інший), сказав приблизно таке: "Людина, яка жере м"ясо, не має морального права звинувачувать м"ясника у вбивстві тварин..."
показати весь коментар
26.01.2026 16:43 Відповісти
Стосовно м'яса - це відома маніпуляція. І мова йшла про інше - про організацію, яка займається захистом тварин.
По-друге: не варто "тикати".
показати весь коментар
26.01.2026 16:56 Відповісти
А чому це "маніпуляція"? Людина - ПРИМАТ. А приматам властива "всеїдність". Найближчі наші родичі - шимпанзе, з задоволенням полюють на мавп, дитинчат оленів. Навіть у негрів дітей крадуть та калічать і з"їдають... Вегетаріанство (особливо у холодному кліматі), при значних фізичних навантаженнях, призводить до дегенеративних змін в організмі...
Запитую прямо "М"ЯСО ЇСИ?!" Якщо ТАК - то чим ти відрізняєшся від людини, яка, на догоду тобі, забиває тварину - щоб ти котлетку з"їла? Своїм "чистоплюйством"? Так саме в цьому і полягає "маніпуляція"... ТВОЯ...
А "тикаю" я, чи ні - залежить від моїх моральних принципів ... У багатьох мовах звертання "ви" або взагалі відсутнє, або стосується "чітко визначеного кола осіб". Наприклад, в українській мові "доколоніального періоду" (до колонізації України Росією), звернення на "ви" стосувалося тільки знатних осіб, чи батьків. (Відкрий, у Гуглі, "Волинські грамоти" - збірник судових документів 18 ст.)
Звернення на "ви", до сторонньої особи - це кацапський наратив...
Питання: "ВИ - княгиня? Чи моя мати?
показати весь коментар
26.01.2026 17:19 Відповісти
От ти, мопєд, точно " примат", від примата, за рівнем інтелекту, тебе мало що відрізняє
показати весь коментар
26.01.2026 22:04 Відповісти
Місяць тому я тобі відповів... Про "гімно, яке чіпать не варто... " Я своєї думки не змінив...
показати весь коментар
26.01.2026 23:44 Відповісти
Як тиив змозі зміти то, щотв тебе відсутнє?
показати весь коментар
26.01.2026 23:52 Відповісти
Ну - ти ж, за відсутності грамотності, змогла "букви надряпать"...
показати весь коментар
27.01.2026 00:05 Відповісти
Ми всієї картини не бачили, звісно, тому не знаю, що там з конями.
Але саме дійство нагадало якісь воплі неандертальців. Плем'я, одним словом.
показати весь коментар
26.01.2026 16:28 Відповісти
пропоную дурням, які переймаються стражданнями коня, згадати мільйони вбитих курчат, свиней, баранів та корів...останніх до того ж, перед смертю, ще й за цицьки тягають! А мільярди ненароджених курчат, з яких зробили, омлет, вимагають помсти! Тож візьміться за руки с тими мусорами і стрибніть у прірву !
показати весь коментар
26.01.2026 16:30 Відповісти
вы новость читали? если да, то где знущання:
"Побиття коней на фестивалі"
"поруч із ними люди розмахували батогами та били ними по землі"
показати весь коментар
26.01.2026 16:38 Відповісти
Ну, тут "трохи некоректне" зауваження... Впевнений - "позаочі" тих коней, дійсно били... Бо якби коні не розуміли, що ляскання бича призведе до фізичного болю, то вони просто-б стояли, не розуміючи, чого люди, навкруги них, бігають, кричать, і бичами по землі ляскають...
показати весь коментар
26.01.2026 16:46 Відповісти
Раніш шпори були, під ребра коню кололи щоб той біг як всмажений, бо була потреба скажімо йти в наступ з шаблею чи щось подібне.
Яка потреба в оцьому тяганні колод на випередження? Одні мавпенята веселять інших мавпенят...
показати весь коментар
26.01.2026 16:44 Відповісти
"Яка потреба в оцьому тяганні колод на випередження?"

никакой, чисто развлекаловка. но тогда и скачки всех видов надо запретить, ипподромы закрыть, собачьи бега отменить, и далее по списку
показати весь коментар
26.01.2026 16:55 Відповісти
Треба. І напевно є країни де все це або заборонено або проводиться під суровим контролем. Там проживають білі люди.
показати весь коментар
26.01.2026 17:11 Відповісти
Для тебе новина- забороняють. І цирки із тваринами і дельфінарії, людство потроху розвивається, але деякі особини ще існують у середньовіччі. Згоден?
показати весь коментар
26.01.2026 22:07 Відповісти
Питання риторичне чи тобі пояснити?
Яка потреба в олімпіаді?

В класичній, ті що у греків, предки артилеристів жбурляли каменюки а оператори зв'язку бігали навпередки з СМСками.
Тобто змагання і порівняння практичних навичок.
Із цими конями те саме, у горах їх ще й досі використовують у господарстві.
Тобто це зовсім не шоу для бабуїнів, а щось ближче до екзамену, серед коней та їхніх погоничів.
показати весь коментар
27.01.2026 05:35 Відповісти
До чого тут олімпіада? Там що коні змагаються? І який в дупу екзамен, нормальний господар ніколи в житті не буде заганяти свого коня отакими дурницями.
Зібрались рагуляти трохи порагулити. Половина населення такі самі, якщо не більше.
показати весь коментар
27.01.2026 14:23 Відповісти
Мєнтони без діла не сидять. Перешугали всіх онліфанщиць, тепер за коноводів взялись.
показати весь коментар
26.01.2026 16:45 Відповісти
Побиття коней на фестивалі на Прикарпатті Джерело: https://censor.net/ua/v3597324

За моєї памяті 1970-1990-х сільське населення не дуже відзначалось любовю до тварин і звірят. І уся ця "любов" передавалась від покоління до покоління. Це як у сім'ї злодіїв виростуть діти злодії, бо чого іншого їх батьки можуть навчити, крім як красти. Мене більше дивує, який ідіот ридумав такі змагання і що так багато дибілів і їх дітей прийшли дивитись на знущання з тварин. Вони б ще привели своїх дітей на бійню в мясокобінаті.
показати весь коментар
26.01.2026 16:46 Відповісти
А чому би і ні? Мене малого років у сім бабушка учила курей різати і потім розбирали їх показувала де в що в неї всередині.
Навчитьсь якось не лізти у чуже життя, хто що робить з собаками вас не стосується від слова зовсім.

Максимум що ви можете вимагати це щоб це щоб їх не били у вас на видноті.
показати весь коментар
27.01.2026 05:44 Відповісти
Та відпустіть тварин на волю, не знущайтесь
показати весь коментар
26.01.2026 16:50 Відповісти
Та ти шо! Тоді "зоозахисники" візьмуться за лікарів, які ******* мікроорганізми , в тілі людей, антибіотиками... Вони ж, теж, живі організми"!!! Тому сам людський організм повинен протистоять тим мікробам, що йому шкодять... А втручання в процес, за допомогою антибіотиків - протиприродне...
Хірургів почнуть "пресувать", за протиприродне хірургічне втручання..."...
"Людина вийшла з печери, і досягла зірок... Однак ідіоти, серед людства, не закінчуються..."
показати весь коментар
26.01.2026 18:16 Відповісти
Дикуни блд,запрягти організаторів та пару раз гапарником сперезати,недавно на такому самому хвестівалі в Румунії ,кінь впав і серце зупинилось
показати весь коментар
26.01.2026 16:52 Відповісти
Ковбаса з конини - це елітний дієтичний делікатес із високим вмістом білка (близько 19-33 г на 100 г) та специфічним насиченим смаком. Традиційні види включають сиров'ялений махан, кази (відварена) та пальцьопхану ковбасу, які часто виготовляються з додаванням часнику, спецій та червоного вина. М'ясо має темно-рубіновий колір, щільну структуру та часто готується без сала або з додаванням кінського жиру.
показати весь коментар
26.01.2026 17:02 Відповісти
Характеристики та користь:

Калорійність: Висока, зазвичай близько 370-400 ккал на 100 г. Поживна цінність: Конина багата на залізо та легкозасвоюваний білок, що робить її корисною, але в'ялені вироби є високожирними. Особливості: Якісна ковбаса має темний колір і пікантний аромат, часто з додаванням часнику, мускатного горіха або перцю.
показати весь коментар
26.01.2026 17:04 Відповісти
Як вживати:
Нарізати дуже тонкими скибочками, подавати як закуску до вина, пива або у складі м'ясної тарілки. Смак краще розкривається при кімнатній температурі
показати весь коментар
26.01.2026 17:06 Відповісти
А ти не їв ніколи, сорпу (суп), з нуту (пустельний горох), з копченою кониною? Ото смакота... А якщо туди ще "курт" вкинуть (сушені кульки з овечого сиру) - так за вуха не відтягнеш!
показати весь коментар
26.01.2026 18:09 Відповісти
Так безперечно, що поводження з тваринами є погано,але де ці зоозахисники коли ріжуть курей свиней, коней я так думаю тож...висуньте свого носа, гляньте правді в очі-(зоозахисники ) в лапках...
показати весь коментар
26.01.2026 17:09 Відповісти
Ця фігня яйця виїденого не вартує: коней, що тягають колоди, шмагають батогами споконвіку і донині. Інша справа, що, може, не варто влаштовувати такі змагання, де кожен хоче виграти і, відповідно, коням дістається набагато більше, ніж в реальному житті.
показати весь коментар
26.01.2026 17:11 Відповісти
Якраз вона дуже цікава.... Цікава тим що хто такі ua animals і за чиї гроші вони живуть. Там як мінімум цікаве журналістське розслідування, А як максимум робота для СБУ і прокуратури, із поліцією на додачу.
показати весь коментар
27.01.2026 05:38 Відповісти
Гарно розважаються недорозвинені провінціали. Порегочуть трохи і далі підуть Карпати до коріння вирізати..
показати весь коментар
26.01.2026 17:17 Відповісти
А що поганого вирізанні Карпат до коріння?
Їх уже один раз вирізали. (1945...60роки) Старі люди ще пам'ятають як Карпати голі стояли. Зараз ліс виріс і пора його рубати. Це ж відновлювальний ресурс, плакати за зрубаним лісом це те саме що плакати за скошеним сіном.
показати весь коментар
27.01.2026 05:51 Відповісти
Ви ше скачки забороніть там також коней хлистом поганяють, і навіть на конкурі в жокея є хлист
показати весь коментар
26.01.2026 17:25 Відповісти
Та ладно, знущання над тваринами зустрінеш нечасто.А от знущання над машинами йде постійно.А людей які з садистським задоволенням ріжуть на скибки хліб, варять живими дітей овса та загризають до смерті огірок чи помідор необхідно арештовувати пожиттєво .
показати весь коментар
26.01.2026 17:55 Відповісти
Угостила подругу конфетами "Птичье молоко". Отказалась!
- Ненавижу людей, которые жестоко обращаются с животными!
- Ты это к чему?
- Да ведь для изготовления этих конфет, у птиц всё молоко отбирают. Их цыплятки голодают... Бедные молокопитающие...
показати весь коментар
26.01.2026 23:47 Відповісти
За то что 2 бревна заставляют тягать конечно это перебор. Да и бьют они не коней а создают хлыстовые звуки. Не думаю, что хозяева хотят забить своих коней.
показати весь коментар
26.01.2026 20:02 Відповісти
Є різні селяни. Є, що за худобою і тим більше за кіньми слідкують. Чомусь в Карпатах, селяни нещадно експлуатуть навіть власних коней на лісових роботах. Відносяться як до реманенту, заробив грошей, коняку скалічив, підбив баланс, у виграші, чи ні. Такого не зустрінеш на рівнині...
показати весь коментар
27.01.2026 00:22 Відповісти
Тода надо точно на этих владельцах такие бревна таскать.
показати весь коментар
27.01.2026 02:50 Відповісти
А в Івано-Франківську знають, що війна в Україні?
Що за масові розваги, коли наші хлопці гинуть на фронті?
Я вже не пишу про бідних тварин, що дивитись боляче.
показати весь коментар
26.01.2026 20:07 Відповісти
Знають. Тренуються ухилянтів до тцк тягати.
показати весь коментар
26.01.2026 21:19 Відповісти
Воювати немає кому, а коней лупцювати та змагатись є...
показати весь коментар
26.01.2026 20:22 Відповісти
 
 