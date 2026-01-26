Избиение лошадей на фестивале на Прикарпатье: полиция открыла уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное производство из-за жестокого обращения с лошадьми во время фестиваля в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что обнаружили в социальных сетях видео соревнования лошадей-ваговозов. На нем животные на скорость тянули тяжелые бревна деревьев, а рядом с ними люди размахивали кнутами и били ими по земле.

Правоохранители также рассказали, что получили обращение от зоозащитников о возможном жестоком обращении с лошадьми.

По этому факту начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Напомним, речь идет о событиях во время фестиваля "Лошади Бойковщины", который проходил 24-25 января. На одном из видео, опубликованном в соцсетях, видно, как животных перед толпой заставляют таскать бревна и бьют палками.

По словам зоозащитников, неравнодушные обратились к правоохранителям, но те "не увидели в избиениях жестокого обращения". В UAnimals призвали полицию отреагировать на инцидент и прекратить издевательства.

