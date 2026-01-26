Избиение лошадей на фестивале на Прикарпатье: полиция открыла уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное производство из-за жестокого обращения с лошадьми во время фестиваля в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Там отметили, что обнаружили в социальных сетях видео соревнования лошадей-ваговозов. На нем животные на скорость тянули тяжелые бревна деревьев, а рядом с ними люди размахивали кнутами и били ими по земле.

Правоохранители также рассказали, что получили обращение от зоозащитников о возможном жестоком обращении с лошадьми.

По этому факту начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Напомним, речь идет о событиях во время фестиваля "Лошади Бойковщины", который проходил 24-25 января. На одном из видео, опубликованном в соцсетях, видно, как животных перед толпой заставляют таскать бревна и бьют палками.

По словам зоозащитников, неравнодушные обратились к правоохранителям, но те "не увидели в избиениях жестокого обращения". В UAnimals призвали полицию отреагировать на инцидент и прекратить издевательства.

Топ комментарии
Єдине правильне рішення - знайти причетних людей і піддати їх тим самим стражданням, яким вони піддали коня.
26.01.2026 16:05 Ответить
коней змушують тягати...побили батогом...це щось неймовірне...я розумію що в декого зоошиза, але ж так втрачати здоровий глузд?!
26.01.2026 16:03 Ответить
а найголовніше що правоохоронці при ділі! Боронять країну від посягань ворога на прикарпатському фронті!
26.01.2026 16:04 Ответить
коней змушують тягати...побили батогом...це щось неймовірне...я розумію що в декого зоошиза, але ж так втрачати здоровий глузд?!
26.01.2026 16:03 Ответить
Вам подобається така забава?
26.01.2026 17:13 Ответить
з якою метою цікавишся? Наступним буде питання чи їм я м'ясо?
26.01.2026 17:17 Ответить
Та нє, містер. Базове питання для оцінки рівня розвитку.
26.01.2026 17:19 Ответить
не тобі, синку, міряти мій рівень розвитку... піди, краще, капусти з'їш...
до того ж я про "вподобання" не казав ні слова, а маніпулювати ти можеш зі своїм пісюном..
29.01.2026 13:16 Ответить
Питання розміру твого інтелекту.Такий же самий як у тих диких селюків, чи нижчий?
26.01.2026 21:53 Ответить
а найголовніше що правоохоронці при ділі! Боронять країну від посягань ворога на прикарпатському фронті!
26.01.2026 16:04 Ответить
Єдине правильне рішення - знайти причетних людей і піддати їх тим самим стражданням, яким вони піддали коня.
26.01.2026 16:05 Ответить
У тебе є кінь?
Або хоча би чи ти маєш досвід керування конем, і не в парку по колу поводили?....
Якщо ні то видали свій допис!
26.01.2026 16:09 Ответить
Звісно. Дайте мені лише кілька хвилин.
26.01.2026 16:13 Ответить
А у тебе жменя розуму є? Якщо немає- видали свій допис.
26.01.2026 21:54 Ответить
Є. Мірятись з тобою не буду.
Скажу тільки що людина яка не має коня не може судити людину яка має коня.
Так же як не може людина яка не має меча судити людину яка має меч. (Це про військову юстицію, якої у нас нема)
27.01.2026 05:26 Ответить
Треба їх самих запрягти в ті колоди. Я розумію що це ваговози, але ніколи не зрозумію такого поводження з твариною.
26.01.2026 16:06 Ответить
Треба краще президента у окопи запрягти. Разом з тецканами.

Якщо ти не маєш коня, або не маєш хоча би години З 50 досвіду його керуванням То видали свій допис.
По набігли ніжні девочки в штанцях.
26.01.2026 16:11 Ответить
😂😂😂😂😂
26.01.2026 16:12 Ответить
Якщо йти твоїм шляхом - то треба видалить з програм цирків, майже всі номери з тваринами...
Є, з цього приводу, анекдот:
"Дивиться "новий руський" виставу на ринку. Дідок показує, як у нього на металевому підносі, ручний ховрашок, танцює... Сподобалося чоловікові. Заплатив "грубі гроші", купив ховрашка...
Через кілька днів приходить розлючений, до діда:
- Ти мене обдурив! Я ховрашку і горішки давав, і насіння всяке! А він танцювать не хоче!
Дід вислухав, і питає:
- Синку! А ти не пробував під піднос запалену свічку ставить?"
Тваринами домашніми, здебільшого, саме через фізичне насильство, управляють... Ніяка тварина не буде "жили рвать", за "морквину"... (Хіба що, страшно голодна. Але ж тоді ти знову звинуватиш власника у "жорстокому поводженні" - в "морінні голодом"...).
Так що вибирай - що для людей важливіше, від скотини - практична користь, чи їх "моральні устої".
Свиня теж м"ясо добровільно давать не буде... А ти ж сало, чи "відбивні", їси?...
26.01.2026 16:38 Ответить
Дід, мопєд, тварин використовують не заради забави і знущань, а що б вони виконували корисну роботу.
Але навіть якщо під час виконнання корисної роботи(?а не забави, якина цьому відео), над твариною знущаються, настає кримінальна відповідальність за статтями кримінального кодексу. І ти, мопєд, не повіриш, такі самі статті є у всіх цивілізованих країнах.
26.01.2026 21:58 Ответить
А хто тобі сказав що вони цивілізовані?
27.01.2026 05:28 Ответить
Ну не ти ж цивілізваний.
27.01.2026 10:32 Ответить
За собаку вже. Дожилися. Проблема в тому що здорових більше, але вони замість того щоби бунтувати І кричати знизують плечима. "То все життя тих собак убивали У нас вже так і кажуть убити як собаку..."
А зошиза відчуває свою безкарність, і далі посилюється.
26.01.2026 16:15 Ответить
Ти взагалі інколи із розумом у друзях, чи живете через стінку?😁
26.01.2026 21:59 Ответить
Коли цькували добродія що потруїв бродячих собак я мовчав.

Коли відкрили кримінальне провадження на візника що поганяв коня дрючком я мовчав....

Коли за тобою прийдуть за те що ти з особливою жорстокістю жував курку....
Не буде кому тебе захистити!!!
26.01.2026 16:13 Ответить
Дикі дурнуваті вуйки! Їх би запрягти!
26.01.2026 16:15 Ответить
Розбещений міський дурачок. Курочку їв? А ти переконався що її під музику зарізали? Може воно того, мучилось перед смертю? Може ти її жуєш з особливою жорстокістю?
27.01.2026 05:30 Ответить
надо еще с эскимосами разобраться, они на собаках ездят
26.01.2026 16:17 Ответить
Я так розумію що над конями вчинялось психологічне насильство? Як там кажуть? Булінг? Аб'юз? Всім причетним пожиттєве ув'язнення
26.01.2026 16:19 Ответить
Я давно співпрацюю з UAanimals. Ви хоча б поцікавтесь, що це за організація і яку колосальну роботу вони проводять, перед тим як ображати.
26.01.2026 16:32 Ответить
А ти м"ясо їси? Колись, ще в середині ХІХ ст., в Росії була суспільна полеміка, між мисливцями та їх противниками. І хтось із відомих письменників (чи то Нєкрасов, чи хтось інший), сказав приблизно таке: "Людина, яка жере м"ясо, не має морального права звинувачувать м"ясника у вбивстві тварин..."
26.01.2026 16:43 Ответить
Стосовно м'яса - це відома маніпуляція. І мова йшла про інше - про організацію, яка займається захистом тварин.
По-друге: не варто "тикати".
26.01.2026 16:56 Ответить
А чому це "маніпуляція"? Людина - ПРИМАТ. А приматам властива "всеїдність". Найближчі наші родичі - шимпанзе, з задоволенням полюють на мавп, дитинчат оленів. Навіть у негрів дітей крадуть та калічать і з"їдають... Вегетаріанство (особливо у холодному кліматі), при значних фізичних навантаженнях, призводить до дегенеративних змін в організмі...
Запитую прямо "М"ЯСО ЇСИ?!" Якщо ТАК - то чим ти відрізняєшся від людини, яка, на догоду тобі, забиває тварину - щоб ти котлетку з"їла? Своїм "чистоплюйством"? Так саме в цьому і полягає "маніпуляція"... ТВОЯ...
А "тикаю" я, чи ні - залежить від моїх моральних принципів ... У багатьох мовах звертання "ви" або взагалі відсутнє, або стосується "чітко визначеного кола осіб". Наприклад, в українській мові "доколоніального періоду" (до колонізації України Росією), звернення на "ви" стосувалося тільки знатних осіб, чи батьків. (Відкрий, у Гуглі, "Волинські грамоти" - збірник судових документів 18 ст.)
Звернення на "ви", до сторонньої особи - це кацапський наратив...
Питання: "ВИ - княгиня? Чи моя мати?
26.01.2026 17:19 Ответить
От ти, мопєд, точно " примат", від примата, за рівнем інтелекту, тебе мало що відрізняє
26.01.2026 22:04 Ответить
Місяць тому я тобі відповів... Про "гімно, яке чіпать не варто... " Я своєї думки не змінив...
26.01.2026 23:44 Ответить
Як тиив змозі зміти то, щотв тебе відсутнє?
26.01.2026 23:52 Ответить
Ну - ти ж, за відсутності грамотності, змогла "букви надряпать"...
27.01.2026 00:05 Ответить
Ми всієї картини не бачили, звісно, тому не знаю, що там з конями.
Але саме дійство нагадало якісь воплі неандертальців. Плем'я, одним словом.
26.01.2026 16:28 Ответить
пропоную дурням, які переймаються стражданнями коня, згадати мільйони вбитих курчат, свиней, баранів та корів...останніх до того ж, перед смертю, ще й за цицьки тягають! А мільярди ненароджених курчат, з яких зробили, омлет, вимагають помсти! Тож візьміться за руки с тими мусорами і стрибніть у прірву !
26.01.2026 16:30 Ответить
вы новость читали? если да, то где знущання:
"Побиття коней на фестивалі"
"поруч із ними люди розмахували батогами та били ними по землі"
26.01.2026 16:38 Ответить
Ну, тут "трохи некоректне" зауваження... Впевнений - "позаочі" тих коней, дійсно били... Бо якби коні не розуміли, що ляскання бича призведе до фізичного болю, то вони просто-б стояли, не розуміючи, чого люди, навкруги них, бігають, кричать, і бичами по землі ляскають...
26.01.2026 16:46 Ответить
Раніш шпори були, під ребра коню кололи щоб той біг як всмажений, бо була потреба скажімо йти в наступ з шаблею чи щось подібне.
Яка потреба в оцьому тяганні колод на випередження? Одні мавпенята веселять інших мавпенят...
26.01.2026 16:44 Ответить
"Яка потреба в оцьому тяганні колод на випередження?"

никакой, чисто развлекаловка. но тогда и скачки всех видов надо запретить, ипподромы закрыть, собачьи бега отменить, и далее по списку
26.01.2026 16:55 Ответить
Треба. І напевно є країни де все це або заборонено або проводиться під суровим контролем. Там проживають білі люди.
26.01.2026 17:11 Ответить
Для тебе новина- забороняють. І цирки із тваринами і дельфінарії, людство потроху розвивається, але деякі особини ще існують у середньовіччі. Згоден?
26.01.2026 22:07 Ответить
Питання риторичне чи тобі пояснити?
Яка потреба в олімпіаді?

В класичній, ті що у греків, предки артилеристів жбурляли каменюки а оператори зв'язку бігали навпередки з СМСками.
Тобто змагання і порівняння практичних навичок.
Із цими конями те саме, у горах їх ще й досі використовують у господарстві.
Тобто це зовсім не шоу для бабуїнів, а щось ближче до екзамену, серед коней та їхніх погоничів.
27.01.2026 05:35 Ответить
До чого тут олімпіада? Там що коні змагаються? І який в дупу екзамен, нормальний господар ніколи в житті не буде заганяти свого коня отакими дурницями.
Зібрались рагуляти трохи порагулити. Половина населення такі самі, якщо не більше.
27.01.2026 14:23 Ответить
Мєнтони без діла не сидять. Перешугали всіх онліфанщиць, тепер за коноводів взялись.
26.01.2026 16:45 Ответить
Побиття коней на фестивалі на Прикарпатті Джерело: https://censor.net/ua/v3597324

За моєї памяті 1970-1990-х сільське населення не дуже відзначалось любовю до тварин і звірят. І уся ця "любов" передавалась від покоління до покоління. Це як у сім'ї злодіїв виростуть діти злодії, бо чого іншого їх батьки можуть навчити, крім як красти. Мене більше дивує, який ідіот ридумав такі змагання і що так багато дибілів і їх дітей прийшли дивитись на знущання з тварин. Вони б ще привели своїх дітей на бійню в мясокобінаті.
26.01.2026 16:46 Ответить
А чому би і ні? Мене малого років у сім бабушка учила курей різати і потім розбирали їх показувала де в що в неї всередині.
Навчитьсь якось не лізти у чуже життя, хто що робить з собаками вас не стосується від слова зовсім.

Максимум що ви можете вимагати це щоб це щоб їх не били у вас на видноті.
27.01.2026 05:44 Ответить
Та відпустіть тварин на волю, не знущайтесь
26.01.2026 16:50 Ответить
Та ти шо! Тоді "зоозахисники" візьмуться за лікарів, які ******* мікроорганізми , в тілі людей, антибіотиками... Вони ж, теж, живі організми"!!! Тому сам людський організм повинен протистоять тим мікробам, що йому шкодять... А втручання в процес, за допомогою антибіотиків - протиприродне...
Хірургів почнуть "пресувать", за протиприродне хірургічне втручання..."...
"Людина вийшла з печери, і досягла зірок... Однак ідіоти, серед людства, не закінчуються..."
26.01.2026 18:16 Ответить
Дикуни блд,запрягти організаторів та пару раз гапарником сперезати,недавно на такому самому хвестівалі в Румунії ,кінь впав і серце зупинилось
26.01.2026 16:52 Ответить
Ковбаса з конини - це елітний дієтичний делікатес із високим вмістом білка (близько 19-33 г на 100 г) та специфічним насиченим смаком. Традиційні види включають сиров'ялений махан, кази (відварена) та пальцьопхану ковбасу, які часто виготовляються з додаванням часнику, спецій та червоного вина. М'ясо має темно-рубіновий колір, щільну структуру та часто готується без сала або з додаванням кінського жиру.
26.01.2026 17:02 Ответить
Характеристики та користь:

Калорійність: Висока, зазвичай близько 370-400 ккал на 100 г. Поживна цінність: Конина багата на залізо та легкозасвоюваний білок, що робить її корисною, але в'ялені вироби є високожирними. Особливості: Якісна ковбаса має темний колір і пікантний аромат, часто з додаванням часнику, мускатного горіха або перцю.
26.01.2026 17:04 Ответить
Як вживати:
Нарізати дуже тонкими скибочками, подавати як закуску до вина, пива або у складі м'ясної тарілки. Смак краще розкривається при кімнатній температурі
26.01.2026 17:06 Ответить
А ти не їв ніколи, сорпу (суп), з нуту (пустельний горох), з копченою кониною? Ото смакота... А якщо туди ще "курт" вкинуть (сушені кульки з овечого сиру) - так за вуха не відтягнеш!
26.01.2026 18:09 Ответить
Так безперечно, що поводження з тваринами є погано,але де ці зоозахисники коли ріжуть курей свиней, коней я так думаю тож...висуньте свого носа, гляньте правді в очі-(зоозахисники ) в лапках...
26.01.2026 17:09 Ответить
Ця фігня яйця виїденого не вартує: коней, що тягають колоди, шмагають батогами споконвіку і донині. Інша справа, що, може, не варто влаштовувати такі змагання, де кожен хоче виграти і, відповідно, коням дістається набагато більше, ніж в реальному житті.
26.01.2026 17:11 Ответить
Якраз вона дуже цікава.... Цікава тим що хто такі ua animals і за чиї гроші вони живуть. Там як мінімум цікаве журналістське розслідування, А як максимум робота для СБУ і прокуратури, із поліцією на додачу.
27.01.2026 05:38 Ответить
Гарно розважаються недорозвинені провінціали. Порегочуть трохи і далі підуть Карпати до коріння вирізати..
26.01.2026 17:17 Ответить
А що поганого вирізанні Карпат до коріння?
Їх уже один раз вирізали. (1945...60роки) Старі люди ще пам'ятають як Карпати голі стояли. Зараз ліс виріс і пора його рубати. Це ж відновлювальний ресурс, плакати за зрубаним лісом це те саме що плакати за скошеним сіном.
27.01.2026 05:51 Ответить
Ви ше скачки забороніть там також коней хлистом поганяють, і навіть на конкурі в жокея є хлист
26.01.2026 17:25 Ответить
Та ладно, знущання над тваринами зустрінеш нечасто.А от знущання над машинами йде постійно.А людей які з садистським задоволенням ріжуть на скибки хліб, варять живими дітей овса та загризають до смерті огірок чи помідор необхідно арештовувати пожиттєво .
26.01.2026 17:55 Ответить
Угостила подругу конфетами "Птичье молоко". Отказалась!
- Ненавижу людей, которые жестоко обращаются с животными!
- Ты это к чему?
- Да ведь для изготовления этих конфет, у птиц всё молоко отбирают. Их цыплятки голодают... Бедные молокопитающие...
26.01.2026 23:47 Ответить
За то что 2 бревна заставляют тягать конечно это перебор. Да и бьют они не коней а создают хлыстовые звуки. Не думаю, что хозяева хотят забить своих коней.
26.01.2026 20:02 Ответить
Є різні селяни. Є, що за худобою і тим більше за кіньми слідкують. Чомусь в Карпатах, селяни нещадно експлуатуть навіть власних коней на лісових роботах. Відносяться як до реманенту, заробив грошей, коняку скалічив, підбив баланс, у виграші, чи ні. Такого не зустрінеш на рівнині...
27.01.2026 00:22 Ответить
Тода надо точно на этих владельцах такие бревна таскать.
27.01.2026 02:50 Ответить
А в Івано-Франківську знають, що війна в Україні?
Що за масові розваги, коли наші хлопці гинуть на фронті?
Я вже не пишу про бідних тварин, що дивитись боляче.
26.01.2026 20:07 Ответить
Знають. Тренуються ухилянтів до тцк тягати.
26.01.2026 21:19 Ответить
Воювати немає кому, а коней лупцювати та змагатись є...
26.01.2026 20:22 Ответить
 
 