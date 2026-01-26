Чоловік погрожував гранатою громадянам і поліціянтам на Київщині: поліція застосувала зброю, порушника госпіталізовано
У селищі Немішаєве, що у Київській області, чоловік погрожував гранатою громадянам і поліцейським. Працівник патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю.
Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці інциденту
До патрульних поліцейських звернулися перехожі з повідомленням про те, що на вулиці Центральній селища перебуває невідомий чоловік із предметом, схожим на гранату.
За вказаним місцем прибув наряд патрульної поліції, який виявив громадянина з гранатою у руках. На неодноразові законні вимоги та попередження поліцейських правопорушник реагував агресивно та намагався застосувати боєприпас, зазначають правоохоронці.
Порушника госпіталізували
- "Із метою припинення загрози життю та здоров’ю громадян і поліцейських, інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього правопорушник дістав вогнепальні поранення, його госпіталізовано", - додали в Нацполі.
На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції та патрульної поліції. Обставини події встановлюються.
