Новини
Чоловік погрожував гранатою громадянам і поліціянтам на Київщині: поліція застосувала зброю, порушника госпіталізовано

У селищі Немішаєве, що у Київській області, чоловік погрожував гранатою громадянам і поліцейським. Працівник патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю.

Подробиці інциденту

До патрульних поліцейських звернулися перехожі з повідомленням про те, що на вулиці Центральній селища перебуває невідомий чоловік із предметом, схожим на гранату.

За вказаним місцем прибув наряд патрульної поліції, який виявив громадянина з гранатою у руках. На неодноразові законні вимоги та попередження поліцейських правопорушник реагував агресивно та намагався застосувати боєприпас, зазначають правоохоронці.

Порушника госпіталізували

  • "Із метою припинення загрози життю та здоров’ю громадян і поліцейських, інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього правопорушник дістав вогнепальні поранення, його госпіталізовано", - додали в Нацполі.

На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції та патрульної поліції. Обставини події встановлюються.

)))))стріляли в чувака в котрог у руці граната???для убезпечення???)))
26.01.2026 17:46 Відповісти
То є так, вирвав запобіжник, й тримав у руці а коп сподівався що влучивши в нього з пістоля той впаде акурат на гранату й підерветься нікого не зачепивши.
26.01.2026 19:12 Відповісти
Граната не постраждала? Чека на місці?
26.01.2026 18:03 Відповісти
Виявляється, що "не навчений воювати" пицільно вистрелити в людину таки навчився....
26.01.2026 18:03 Відповісти
В Штатах госпіталізація такому вже не потрібна була б...
26.01.2026 18:07 Відповісти
Ментальний братан Мінеаполіського кретина.
26.01.2026 21:11 Відповісти
 
 