Мужчина угрожал гранатой гражданам и полицейским на Киевщине: полиция применила оружие, нарушитель госпитализирован
В поселке Немешаево Киевской области мужчина угрожал гранатой гражданам и полицейским. Сотрудник патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
Подробности инцидента
К патрульным полицейским обратились прохожие с сообщением о том, что на улице Центральной поселка находится неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату.
По указанному месту прибыл наряд патрульной полиции, который обнаружил гражданина с гранатой в руках. На неоднократные законные требования и предупреждения полицейских правонарушитель реагировал агрессивно и пытался применить боеприпас, отмечают правоохранители.
Нарушителя госпитализировали
- "С целью прекращения угрозы жизни и здоровью граждан и полицейских, инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельные ранения, он госпитализирован", - добавили в Нацполиции.
На месте работает следственно-оперативная группа, руководство Главного управления полиции и патрульной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
