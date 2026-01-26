Мужчина угрожал гранатой гражданам и полицейским на Киевщине: полиция применила оружие, нарушитель госпитализирован

В поселке Немешаево Киевской области мужчина угрожал гранатой гражданам и полицейским. Сотрудник патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие.

Подробности инцидента

К патрульным полицейским обратились прохожие с сообщением о том, что на улице Центральной поселка находится неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату.

По указанному месту прибыл наряд патрульной полиции, который обнаружил гражданина с гранатой в руках. На неоднократные законные требования и предупреждения полицейских правонарушитель реагировал агрессивно и пытался применить боеприпас, отмечают правоохранители.

Нарушителя госпитализировали

"С целью прекращения угрозы жизни и здоровью граждан и полицейских, инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельные ранения, он госпитализирован", - добавили в Нацполиции.

На месте работает следственно-оперативная группа, руководство Главного управления полиции и патрульной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

