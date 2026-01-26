РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7603 посетителя онлайн
Новости Подрыв гранаты
2 110 6

Мужчина угрожал гранатой гражданам и полицейским на Киевщине: полиция применила оружие, нарушитель госпитализирован

поліція

В поселке Немешаево Киевской области мужчина угрожал гранатой гражданам и полицейским. Сотрудник патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности инцидента

К патрульным полицейским обратились прохожие с сообщением о том, что на улице Центральной поселка находится неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату.

По указанному месту прибыл наряд патрульной полиции, который обнаружил гражданина с гранатой в руках. На неоднократные законные требования и предупреждения полицейских правонарушитель реагировал агрессивно и пытался применить боеприпас, отмечают правоохранители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина бросил гранату в сторону военнослужащих ТЦК Львовщины и скрылся с места происшествия, его разыскивают

Нарушителя госпитализировали

  • "С целью прекращения угрозы жизни и здоровью граждан и полицейских, инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельные ранения, он госпитализирован", - добавили в Нацполиции.

На месте работает следственно-оперативная группа, руководство Главного управления полиции и патрульной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взорвал гранату в гостинице во время конфликта с соседом: в Киеве задержан мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (1045) Киевская область (4598) Нацполиция (16866) патрульная полиция (1789) Немешаево (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
)))))стріляли в чувака в котрог у руці граната???для убезпечення???)))
показать весь комментарий
26.01.2026 17:46 Ответить
То є так, вирвав запобіжник, й тримав у руці а коп сподівався що влучивши в нього з пістоля той впаде акурат на гранату й підерветься нікого не зачепивши.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:12 Ответить
Граната не постраждала? Чека на місці?
показать весь комментарий
26.01.2026 18:03 Ответить
Виявляється, що "не навчений воювати" пицільно вистрелити в людину таки навчився....
показать весь комментарий
26.01.2026 18:03 Ответить
В Штатах госпіталізація такому вже не потрібна була б...
показать весь комментарий
26.01.2026 18:07 Ответить
Ментальний братан Мінеаполіського кретина.
показать весь комментарий
26.01.2026 21:11 Ответить
 
 