Мужчина бросил гранату в сторону военнослужащих ТЦК Львовщины и скрылся с места происшествия, его разыскивают

В селе Солонка Львовской области мужчина бросил страйкбольную гранату в сторону военнослужащих ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Инцидент произошел сегодня, 23 января, около 17:00 часов.

В полиции рассказали, что во время мероприятий оповещения военные ТЦК и сотрудники полиции заметили гражданина, который якобы вел себя подозрительно, поспешно сел в автомобиль BMW и закрылся в нем.

Во время общения водитель бросил страйкбольную гранату, которая взорвалась. Тем временем водитель скрылся с места происшествия, отметили полицейские.

Мужчину разыскивают

Пострадавших вследствие взрыва гранаты нет. Проведенными мерами полицейские установили личность водителя – 48-летнего жителя Львовского района. Устанавливается его местонахождение.

На месте происшествия работают сотрудники отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 и работники других служб полиции Львовщины.

