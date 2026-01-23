Мужчина бросил гранату в сторону военнослужащих ТЦК Львовщины и скрылся с места происшествия, его разыскивают

граната

В селе Солонка Львовской области мужчина бросил страйкбольную гранату в сторону военнослужащих ТЦК во время мобилизационных мероприятий. 

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Инцидент произошел сегодня, 23 января, около 17:00 часов.

В полиции рассказали, что во время мероприятий оповещения военные ТЦК и сотрудники полиции заметили гражданина, который якобы вел себя подозрительно, поспешно сел в автомобиль BMW и закрылся в нем.

Во время общения водитель бросил страйкбольную гранату, которая взорвалась. Тем временем водитель скрылся с места происшествия, отметили полицейские.

Мужчину разыскивают

  • Пострадавших вследствие взрыва гранаты нет. Проведенными мерами полицейские установили личность водителя – 48-летнего жителя Львовского района. Устанавливается его местонахождение.

На месте происшествия работают сотрудники отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 и работники других служб полиции Львовщины. 

Топ комментарии
+35
Можливо це продукт ШІ, треба розібратись.
23.01.2026 21:53 Ответить
+23
Ти зараз серйозно? Хлоп петардою розігнав як мінімум 4 героїв тилу.
23.01.2026 22:14 Ответить
+22
Кинув іграшкову "гранату", пр суті - петарду, яка бахкає хмаркою крейди чи розсипає сушений горох чи іншу крупу. Це був замах на життя наших хєроїчних захисників зі сцикака! На довічне ухілєса! Людолови напудили від страху в піксельні штанці, і були на волосину від наглої смерті!
23.01.2026 22:12 Ответить
Можливо це продукт ШІ, треба розібратись.
23.01.2026 21:53 Ответить
це все ІПСО. *******
23.01.2026 22:01 Ответить
патамушта у військових ТЦК є бодікамери.

чи вони їх не включають ?
23.01.2026 23:33 Ответить
втік - чого й намагався ....
23.01.2026 21:55 Ответить
Такого і в учєбку посилати не треба - одразу у штурмовики на фронт !
23.01.2026 21:56 Ответить
в один окоп з тими ТЦКашниками, які його ловили.

так буде справедливо. І він їх прикриє єслі чьо
23.01.2026 23:35 Ответить
нам такі потрібні, в штурмовики піде
23.01.2026 21:57 Ответить
Правильно! Кидати гранати в бліндаж до власних командирів він вже вміє.
Офіс простих рішень.
24.01.2026 01:12 Ответить
У який бік? Правий чи лівий?
23.01.2026 21:58 Ответить
кинув іграшку у бік ТЦК, ті перелякалися, тому він втік
23.01.2026 21:58 Ответить
Бідне ТЦК подумало, що в країні війна ненароком почалася
23.01.2026 22:47 Ответить
А тим простим Миколам з села, котрі чекають росіян і мріють повернутися в ссср? Теж нема чого їх ненавидіти?
23.01.2026 22:07 Ответить
А що в нас мобілізація про прикладу Ізраїлю ? Ні типовий московитський рекрутинг 18 століття.. Так що сересери нікуди не пішов . Для цього мало вдягнути вишиванку і кричати гасла.
23.01.2026 22:11 Ответить
А косовортку вдягнеш і на коліна станеш для відеозвернення до *****?
23.01.2026 22:13 Ответить
Так це ж твій ідеал . Якщо хтось живе як москаль, думає як москаль, мобілізовує як москаль. То він по суті і є москаль . Бо москаль - це не нація ,це світогляд ...
23.01.2026 22:15 Ответить
Я тебе запитав, косовортку вдягнеш і на коліна станеш для відеозвернення до *****?
23.01.2026 22:20 Ответить
Я ж тобі відповів - ти це і робиш - легалізуєш і виправдовуєш ********** в Україні - чим це не ставання перед ним на коліна ?
23.01.2026 22:25 Ответить
А ти піди проти системи. Не дай себе мобілізувати. Сам обери собі бригаду і йди за контрактом.
24.01.2026 06:12 Ответить
А косовортку вдягнеш і на коліна станеш для відеозвернення до *****?

так ?

https://www.youtube.com/watch?v=6nAjnoOlaVE
23.01.2026 23:38 Ответить
Мобилизация у нас как в УНР проходит, тогда тоже селян под дулами в армию загоняли.
23.01.2026 22:23 Ответить
Чем закончилось известно. Все кто при власти по заграницам поразбегались, писали потом в эмиграции патриотические опусы, а кто и коммунякам переметнулся. Исторические аналогии с современной Украиной налицо.
23.01.2026 22:30 Ответить
І путівки на відпочинок за рахунок держави лише "ізбранним"...
23.01.2026 23:30 Ответить
Інтелект на рівні інфузорії-туфельки...
23.01.2026 22:05 Ответить
В той час як 99% ухилесів уже чотири роки з квартири не виходять.
23.01.2026 22:21 Ответить
Озвуч не в відсотках, озвуч в кількості. Скільки саме ухилесів не виходять вже чотири роки з квартири?
23.01.2026 22:27 Ответить
99 ухилесів🤣. І всі його друзяки...
23.01.2026 22:57 Ответить
А чотириразовий ухилянт від повіски , Zегандон в тебе в якій категорії ?
23.01.2026 23:19 Ответить
Ну добре, 100 ухилянтів, і всі друзяки каракая. Задоволений?
23.01.2026 23:51 Ответить
В той час як 99% ухилесів уже чотири роки з квартири не виходять

не з квартири, а з Кварталу.

з Кварталу 95
23.01.2026 23:55 Ответить
Реально смішно. Втомлені від АТО проголосували за клоуна, а тепер скавчать як цуценята. Тільки в цій темі серед ;новорегів; два полум'яні борці з ;баригою;
24.01.2026 06:21 Ответить
Мені інколи це нагадує старий анекдот:

- Дайте мені папір.
- Для чого?
- Книгу писати буду!
- Навіщо?
- Немає що читати.
23.01.2026 22:42 Ответить
Не розчаровуйся, це можна виправити (мабуть 🤔). Спробуй, розкажеш, чи вийшло.
23.01.2026 22:56 Ответить
Ну, якщо так страждаєш в США- повертайся в росію. Чи ти як Едічка Лімонов, любиш бавитися вночі на пляжі з чорношкірими?
23.01.2026 22:11 Ответить
як Лисий з Кварталу ?
23.01.2026 23:57 Ответить
Правильно . Розшукують. То ж не поліцаям і піксельним тітушкам воювати йти ....
23.01.2026 22:06 Ответить
Ось коротке відео

https://x.com/i/status/2014770012167283122
23.01.2026 22:09 Ответить
Сльози мєшают мнє писати.
23.01.2026 22:11 Ответить
Надіюсь ТЦКшник пригнув на гранату, щоб сміття не постраждав???
24.01.2026 05:52 Ответить
*******. Налякав працівників оповіщення до всирачки. А вони всі з фронту, зроду гранати не бачили. Тепер нові труси купувати...
23.01.2026 22:13 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/52356 Проти нардепа Олексія Гончаренка рішенням печерного суду відкрито кримінальну справу за перешкоджання ЗСУ. Суть перешкоджання не повідомляється. Напевне, через його публічну позицію щодо бусифікації та вимоги запровадити терміни служби мобілізованих бійців ЗСУ.
23.01.2026 22:21 Ответить
Отэто он фронтовиков, ветеранов инвалидов напугал. Нехорошо получилось конечно
23.01.2026 22:23 Ответить
Певно не всі хочуть помирати, в той час коли країна без світла бо його вкрали.
23.01.2026 22:31 Ответить
У всіх країнах світу викрадення людей зграями злочинців так і класифікують як "викрадення", лише в Україні це сором'язливо називають "оповіщенням"
23.01.2026 22:47 Ответить
😱Випав з третього поверху мобілізований у Кропивницькому. Чоловік у комі.
Чоловіка представники ТЦК забрали з Олександрівки 21 січня. Йому 53 роки.

«Максим мені розповідав, що проходить ВЛК. Вчора близько 17-ї він телефонував, сказав, що йде на вечерю, що отримав військовий квиток. А вночі мені зателефонували з його телефону і запитали, ким мені доводиться людина, кому належить цей номер. Я сказала, що це мій чоловік. Сказали, що його знайшли з проломленим черепом, він випав з 3-го поверху, зараз в реанімації», - сказала дружина чоловіка - Наталія Мальована.

Нині слідчі поліції та прокурори вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з відповідною кваліфікацією.
23.01.2026 23:00 Ответить
23.01.2026 23:11 Ответить
Фарба в гранаті,мабуть,голуба.була?
23.01.2026 23:12 Ответить
Мабудь треба не чоловіка розшукувать а Міндіча ..
23.01.2026 23:21 Ответить
Так це вже систематично починається, але як нам кажуть речники тцк то все ші і фейки, не ведіться, як побачите побитого цкуна то все ші створив.
24.01.2026 00:17 Ответить
Вспишка злєва подумав ТЦКун, вспишка зправа подумав сміття
24.01.2026 05:50 Ответить
Тим часом водій утік з місця події

Хоч одна історія з хеппі ендом, але знайдуть його ці вертухаї. Хоча якщо зникаєть у краївку, бож Львівщина, то срав їм пес
24.01.2026 05:57 Ответить
Яке там нахрен ШІ. Все це є, буде і наростає. Про це знали і попереджували.
24.01.2026 06:58 Ответить
Як класно звучить - заходи з оповіщення. А чому при цих заходах гинуть люди?
09.02.2026 21:01 Ответить
 
 