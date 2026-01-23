Мужчина бросил гранату в сторону военнослужащих ТЦК Львовщины и скрылся с места происшествия, его разыскивают
В селе Солонка Львовской области мужчина бросил страйкбольную гранату в сторону военнослужащих ТЦК во время мобилизационных мероприятий.
Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Инцидент произошел сегодня, 23 января, около 17:00 часов.
В полиции рассказали, что во время мероприятий оповещения военные ТЦК и сотрудники полиции заметили гражданина, который якобы вел себя подозрительно, поспешно сел в автомобиль BMW и закрылся в нем.
Во время общения водитель бросил страйкбольную гранату, которая взорвалась. Тем временем водитель скрылся с места происшествия, отметили полицейские.
Мужчину разыскивают
- Пострадавших вследствие взрыва гранаты нет. Проведенными мерами полицейские установили личность водителя – 48-летнего жителя Львовского района. Устанавливается его местонахождение.
На месте происшествия работают сотрудники отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 и работники других служб полиции Львовщины.
Чоловіка представники ТЦК забрали з Олександрівки 21 січня. Йому 53 роки.
«Максим мені розповідав, що проходить ВЛК. Вчора близько 17-ї він телефонував, сказав, що йде на вечерю, що отримав військовий квиток. А вночі мені зателефонували з його телефону і запитали, ким мені доводиться людина, кому належить цей номер. Я сказала, що це мій чоловік. Сказали, що його знайшли з проломленим черепом, він випав з 3-го поверху, зараз в реанімації», - сказала дружина чоловіка - Наталія Мальована.
Нині слідчі поліції та прокурори вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з відповідною кваліфікацією.
