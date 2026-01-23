Чоловік кинув гранату у бік військовослужбовців ТЦК Львівщини та втік з місця подій, його розшукують

У селі Солонка Львівської області чоловік кинув страйкбольну гранату у бік військовослужбовців ТЦК під час мобілізаційних заходів. 

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Інцидент стався сьогодні, 23 січня, близько 17:00 години.

У поліції розповіли, що під час заходів оповіщення, військові ТЦК та працівники поліції помітили громадянина, який нібито проводився підозріло, поспіхом сів у автомобіль BMW та зачинився у ньому.

Під час спілкування із керманичем, він кинув страйкбольну гранату, яка вибухнула. Тим часом водій утік з місця події, зазначили поліціянти.

Чоловіка розшукують

  • Потерпілих внаслідок вибуху гранати немає. Проведеними заходами поліцейські встановили особу водія –– 48-річного жителя Львівського району. Встановлюється його місце перебування.

На місці події працюють співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 та працівники інших служб поліції Львівщини. 

Можливо це продукт ШІ, треба розібратись.
23.01.2026 21:53 Відповісти
Ти зараз серйозно? Хлоп петардою розігнав як мінімум 4 героїв тилу.
23.01.2026 22:14 Відповісти
Кинув іграшкову "гранату", пр суті - петарду, яка бахкає хмаркою крейди чи розсипає сушений горох чи іншу крупу. Це був замах на життя наших хєроїчних захисників зі сцикака! На довічне ухілєса! Людолови напудили від страху в піксельні штанці, і були на волосину від наглої смерті!
23.01.2026 22:12 Відповісти
23.01.2026 21:53 Відповісти
це все ІПСО. *******
23.01.2026 22:01 Відповісти
патамушта у військових ТЦК є бодікамери.

чи вони їх не включають ?
23.01.2026 23:33 Відповісти
втік - чого й намагався ....
23.01.2026 21:55 Відповісти
Такого і в учєбку посилати не треба - одразу у штурмовики на фронт !
23.01.2026 21:56 Відповісти
в один окоп з тими ТЦКашниками, які його ловили.

так буде справедливо. І він їх прикриє єслі чьо
23.01.2026 23:35 Відповісти
нам такі потрібні, в штурмовики піде
23.01.2026 21:57 Відповісти
Правильно! Кидати гранати в бліндаж до власних командирів він вже вміє.
Офіс простих рішень.
24.01.2026 01:12 Відповісти
У який бік? Правий чи лівий?
23.01.2026 21:58 Відповісти
кинув іграшку у бік ТЦК, ті перелякалися, тому він втік
23.01.2026 21:58 Відповісти
Бідне ТЦК подумало, що в країні війна ненароком почалася
23.01.2026 22:47 Відповісти
А тим простим Миколам з села, котрі чекають росіян і мріють повернутися в ссср? Теж нема чого їх ненавидіти?
23.01.2026 22:07 Відповісти
А що в нас мобілізація про прикладу Ізраїлю ? Ні типовий московитський рекрутинг 18 століття.. Так що сересери нікуди не пішов . Для цього мало вдягнути вишиванку і кричати гасла.
23.01.2026 22:11 Відповісти
А косовортку вдягнеш і на коліна станеш для відеозвернення до *****?
23.01.2026 22:13 Відповісти
Так це ж твій ідеал . Якщо хтось живе як москаль, думає як москаль, мобілізовує як москаль. То він по суті і є москаль . Бо москаль - це не нація ,це світогляд ...
23.01.2026 22:15 Відповісти
Я тебе запитав, косовортку вдягнеш і на коліна станеш для відеозвернення до *****?
23.01.2026 22:20 Відповісти
Я ж тобі відповів - ти це і робиш - легалізуєш і виправдовуєш ********** в Україні - чим це не ставання перед ним на коліна ?
23.01.2026 22:25 Відповісти
А ти піди проти системи. Не дай себе мобілізувати. Сам обери собі бригаду і йди за контрактом.
24.01.2026 06:12 Відповісти
А косовортку вдягнеш і на коліна станеш для відеозвернення до *****?

так ?

https://www.youtube.com/watch?v=6nAjnoOlaVE
23.01.2026 23:38 Відповісти
Мобилизация у нас как в УНР проходит, тогда тоже селян под дулами в армию загоняли.
23.01.2026 22:23 Відповісти
Чем закончилось известно. Все кто при власти по заграницам поразбегались, писали потом в эмиграции патриотические опусы, а кто и коммунякам переметнулся. Исторические аналогии с современной Украиной налицо.
23.01.2026 22:30 Відповісти
І путівки на відпочинок за рахунок держави лише "ізбранним"...
23.01.2026 23:30 Відповісти
Інтелект на рівні інфузорії-туфельки...
23.01.2026 22:05 Відповісти
23.01.2026 22:14 Відповісти
В той час як 99% ухилесів уже чотири роки з квартири не виходять.
23.01.2026 22:21 Відповісти
Озвуч не в відсотках, озвуч в кількості. Скільки саме ухилесів не виходять вже чотири роки з квартири?
23.01.2026 22:27 Відповісти
99 ухилесів🤣. І всі його друзяки...
23.01.2026 22:57 Відповісти
А чотириразовий ухилянт від повіски , Zегандон в тебе в якій категорії ?
23.01.2026 23:19 Відповісти
Ну добре, 100 ухилянтів, і всі друзяки каракая. Задоволений?
23.01.2026 23:51 Відповісти
В той час як 99% ухилесів уже чотири роки з квартири не виходять

не з квартири, а з Кварталу.

з Кварталу 95
23.01.2026 23:55 Відповісти
Реально смішно. Втомлені від АТО проголосували за клоуна, а тепер скавчать як цуценята. Тільки в цій темі серед ;новорегів; два полум'яні борці з ;баригою;
24.01.2026 06:21 Відповісти
Мені інколи це нагадує старий анекдот:

- Дайте мені папір.
- Для чого?
- Книгу писати буду!
- Навіщо?
- Немає що читати.
23.01.2026 22:42 Відповісти
Не розчаровуйся, це можна виправити (мабуть 🤔). Спробуй, розкажеш, чи вийшло.
23.01.2026 22:56 Відповісти
Ну, якщо так страждаєш в США- повертайся в росію. Чи ти як Едічка Лімонов, любиш бавитися вночі на пляжі з чорношкірими?
23.01.2026 22:11 Відповісти
як Лисий з Кварталу ?
23.01.2026 23:57 Відповісти
Правильно . Розшукують. То ж не поліцаям і піксельним тітушкам воювати йти ....
23.01.2026 22:06 Відповісти
Ось коротке відео

https://x.com/i/status/2014770012167283122
23.01.2026 22:09 Відповісти
Сльози мєшают мнє писати.
23.01.2026 22:11 Відповісти
Надіюсь ТЦКшник пригнув на гранату, щоб сміття не постраждав???
24.01.2026 05:52 Відповісти
23.01.2026 22:12 Відповісти
*******. Налякав працівників оповіщення до всирачки. А вони всі з фронту, зроду гранати не бачили. Тепер нові труси купувати...
23.01.2026 22:13 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/52356 Проти нардепа Олексія Гончаренка рішенням печерного суду відкрито кримінальну справу за перешкоджання ЗСУ. Суть перешкоджання не повідомляється. Напевне, через його публічну позицію щодо бусифікації та вимоги запровадити терміни служби мобілізованих бійців ЗСУ.
23.01.2026 22:21 Відповісти
Отэто он фронтовиков, ветеранов инвалидов напугал. Нехорошо получилось конечно
23.01.2026 22:23 Відповісти
Певно не всі хочуть помирати, в той час коли країна без світла бо його вкрали.
23.01.2026 22:31 Відповісти
У всіх країнах світу викрадення людей зграями злочинців так і класифікують як "викрадення", лише в Україні це сором'язливо називають "оповіщенням"
23.01.2026 22:47 Відповісти
😱Випав з третього поверху мобілізований у Кропивницькому. Чоловік у комі.
Чоловіка представники ТЦК забрали з Олександрівки 21 січня. Йому 53 роки.

«Максим мені розповідав, що проходить ВЛК. Вчора близько 17-ї він телефонував, сказав, що йде на вечерю, що отримав військовий квиток. А вночі мені зателефонували з його телефону і запитали, ким мені доводиться людина, кому належить цей номер. Я сказала, що це мій чоловік. Сказали, що його знайшли з проломленим черепом, він випав з 3-го поверху, зараз в реанімації», - сказала дружина чоловіка - Наталія Мальована.

Нині слідчі поліції та прокурори вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з відповідною кваліфікацією.
23.01.2026 23:00 Відповісти
23.01.2026 23:11 Відповісти
Фарба в гранаті,мабуть,голуба.була?
23.01.2026 23:12 Відповісти
Мабудь треба не чоловіка розшукувать а Міндіча ..
23.01.2026 23:21 Відповісти
Так це вже систематично починається, але як нам кажуть речники тцк то все ші і фейки, не ведіться, як побачите побитого цкуна то все ші створив.
24.01.2026 00:17 Відповісти
Вспишка злєва подумав ТЦКун, вспишка зправа подумав сміття
24.01.2026 05:50 Відповісти
Тим часом водій утік з місця події

Хоч одна історія з хеппі ендом, але знайдуть його ці вертухаї. Хоча якщо зникаєть у краївку, бож Львівщина, то срав їм пес
24.01.2026 05:57 Відповісти
Яке там нахрен ШІ. Все це є, буде і наростає. Про це знали і попереджували.
24.01.2026 06:58 Відповісти
Як класно звучить - заходи з оповіщення. А чому при цих заходах гинуть люди?
09.02.2026 21:01 Відповісти
 
 