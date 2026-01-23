Чоловік кинув гранату у бік військовослужбовців ТЦК Львівщини та втік з місця подій, його розшукують

У селі Солонка Львівської області чоловік кинув страйкбольну гранату у бік військовослужбовців ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Інцидент стався сьогодні, 23 січня, близько 17:00 години.

У поліції розповіли, що під час заходів оповіщення, військові ТЦК та працівники поліції помітили громадянина, який нібито проводився підозріло, поспіхом сів у автомобіль BMW та зачинився у ньому.

Під час спілкування із керманичем, він кинув страйкбольну гранату, яка вибухнула. Тим часом водій утік з місця події, зазначили поліціянти.

Чоловіка розшукують

Потерпілих внаслідок вибуху гранати немає. Проведеними заходами поліцейські встановили особу водія –– 48-річного жителя Львівського району. Встановлюється його місце перебування.

На місці події працюють співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 та працівники інших служб поліції Львівщини.

