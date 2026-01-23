Чоловік кинув гранату у бік військовослужбовців ТЦК Львівщини та втік з місця подій, його розшукують
У селі Солонка Львівської області чоловік кинув страйкбольну гранату у бік військовослужбовців ТЦК під час мобілізаційних заходів.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Інцидент стався сьогодні, 23 січня, близько 17:00 години.
У поліції розповіли, що під час заходів оповіщення, військові ТЦК та працівники поліції помітили громадянина, який нібито проводився підозріло, поспіхом сів у автомобіль BMW та зачинився у ньому.
Під час спілкування із керманичем, він кинув страйкбольну гранату, яка вибухнула. Тим часом водій утік з місця події, зазначили поліціянти.
Чоловіка розшукують
- Потерпілих внаслідок вибуху гранати немає. Проведеними заходами поліцейські встановили особу водія –– 48-річного жителя Львівського району. Встановлюється його місце перебування.
На місці події працюють співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 та працівники інших служб поліції Львівщини.
Чоловіка представники ТЦК забрали з Олександрівки 21 січня. Йому 53 роки.
«Максим мені розповідав, що проходить ВЛК. Вчора близько 17-ї він телефонував, сказав, що йде на вечерю, що отримав військовий квиток. А вночі мені зателефонували з його телефону і запитали, ким мені доводиться людина, кому належить цей номер. Я сказала, що це мій чоловік. Сказали, що його знайшли з проломленим черепом, він випав з 3-го поверху, зараз в реанімації», - сказала дружина чоловіка - Наталія Мальована.
Нині слідчі поліції та прокурори вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з відповідною кваліфікацією.
Хоч одна історія з хеппі ендом, але знайдуть його ці вертухаї. Хоча якщо зникаєть у краївку, бож Львівщина, то срав їм пес