Поставив солдатів на коліна та побив підлеглого: офіцеру на Черкащині повідомили про підозру, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника штабу однієї з військових частин на Черкащині за побиття підлеглого військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

Що відомо?

За даними слідства, під час ранкового шикування через раптово виниклий конфлікт офіцер наказав п’ятьом солдатам стати на коліна перед строєм. Після цього він підійшов до одного з військовослужбовців і завдав йому близько десяти ударів руками та ногами по голові й обличчю. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Наступного дня слідчі ДБР затримали посадовця та відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Покарання

Йому повідомили про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.

Окремо слідчі перевіряють інформацію про можливу причетність офіцера до побиття ще двох військовослужбовців. Досудове розслідування триває.

