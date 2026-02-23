Поставив солдатів на коліна та побив підлеглого: офіцеру на Черкащині повідомили про підозру, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника штабу однієї з військових частин на Черкащині за побиття підлеглого військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

Що відомо?

За даними слідства, під час ранкового шикування через раптово виниклий конфлікт офіцер наказав п’ятьом солдатам стати на коліна перед строєм. Після цього він підійшов до одного з військовослужбовців і завдав йому близько десяти ударів руками та ногами по голові й обличчю. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Наступного дня слідчі ДБР затримали посадовця та відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Покарання 

Йому повідомили про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

  • Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.

Окремо слідчі перевіряють інформацію про можливу причетність офіцера до побиття ще двох військовослужбовців. Досудове розслідування триває.

побиття (1067) військовослужбовці (5185) ДБР (3938) Черкаська область (240)
Топ коментарі
В статутах нет приказа "стать на колени перед строем"(для справки).
23.02.2026 16:40 Відповісти
****! Вирішив кацапію в ЗСУ насаджувати.
23.02.2026 16:52 Відповісти
Потрібно зняти відповідальність з військових за вбивство колег або командирів які розпускають руки.
23.02.2026 16:47 Відповісти
пдр хоче у відставку, то сценарій відпрацював..
23.02.2026 16:38 Відповісти
Аха, а еще надо отменить ответственность за невыполнение приказов и пререкания с командирами, да?
23.02.2026 17:02 Відповісти
Наказ не може бути всупереч конституції, законодавству і статтям статутів. Тобто незаконний наказ виконувати не можна. Це злочин. Ха ха ха.
23.02.2026 17:22 Відповісти
Ну, в Конституції записано, що життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека громадянина - найвища соціальна цінність.
Тому будь-який бойовий наказ є неконституційним.
В тюрму теж не можна саджати: здоров'я, гідність і недоторканість з безпекою порушуються.
23.02.2026 17:36 Відповісти
Армию превратить в дискуссионный клуб, где каждый приказ будет проходить обсуждение - А соответствует ли он конституции, но установить срок обсуждения, к примеру, трое суток. Идет?
23.02.2026 17:45 Відповісти
Слы совок! Ты заблудился? На мраzzии проводи политинформацию.
23.02.2026 18:49 Відповісти
Вылезло с физды на лыжах.
23.02.2026 21:22 Відповісти
Мраzzиянец разворачивай лыжи и обратно ...
23.02.2026 22:52 Відповісти
Санкція статті передбачає до 12 років "відставки" у вагляді позбавлення волі відставки"

23.02.2026 18:33 Відповісти
Але є виконувати накази командира Це ж як потрібно дістати командира,щоб вінвтратив контроль В той час зовсім не підтримую його подібні вчинки.
23.02.2026 16:56 Відповісти
а ЗНШ - то командир?
23.02.2026 17:04 Відповісти
Как-то подробностей мало, что за конфликт, причины. А для меры наказания есть устав, нервный ты командир или подчинённые бузят. Неумение командира держать себя в руках при подчинённых свидетельствует о его проф.непригодности или самодурстве.
23.02.2026 17:07 Відповісти
у Статуті передбачена система дисциплінарних покарань включно з гауптвахтою, але ніяк не побиття підлеглих

ЗСУ не кизил орда рашки !!!

ЗСУ не кизил орда рашки !!!

23.02.2026 18:35 Відповісти
Бурят?
23.02.2026 16:42 Відповісти
Тобто,іншими словами,відбивав мотивацію служити,одночасно у п'ятьох.
А ті, очевидно,що вже вспіли передзвонити додому і своїм знайомим.
23.02.2026 16:46 Відповісти
Заступник начальника штабу однієї із(?!) військових частин на Черкащині (?!?!?!?!). Зате бусифікація усіх підряд з вулиць нарощує темпи.
23.02.2026 16:59 Відповісти
хто про що, а ***** про свої блохи бусифікацію

23.02.2026 18:36 Відповісти
Ну що поробиш? Така твоя мама.
23.02.2026 18:40 Відповісти
В порівнянні з 22 відносини між військовослужбовцями дуже сильно змінилися...майори бігають в СЗЧ і повірте не на пустому місці
23.02.2026 17:30 Відповісти
23.02.2026 18:37 Відповісти
Відмова від мобілізації в Україні без законних підстав (відстрочки або бронювання) є кримінальним правопорушенням, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років (ст. 336 КК України). Підписання заяви про відмову не звільняє від обов'язку служити, а фіксує ухилення, що тягне за собою або адміністративні штрафи (17-25 тис. грн), або кримінальну відповідальність.
23.02.2026 19:01 Відповісти
Той самий "бойовий офіцер"...
23.02.2026 17:54 Відповісти
вот из за таких петухов и получается сзч, а генералам похеру что творится в войсках
23.02.2026 19:41 Відповісти
 
 