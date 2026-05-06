"П#здили як собаку": Ветеран 3-ї ОШБр заявив про побиття військовими ТЦК у Дніпрі, поліція розслідує. ВIДЕО
Військовослужбовець 3-го армійського корпусу Дмитро Матяш, який дістав інвалідність унаслідок війни, розповів, що його побили працівники дніпровського ТЦК.
Про це військовий повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!
Що відомо про побиття?
За словами військового, чорне авто перегородило йому дорогу, після чого чоловіки в масках напали. Він каже, що працівники ТЦК навіть не спитали його документи, а одразу почали бити ногами.
"Мою гідність просто принизили. Я стояв на колінах, і мене п#зд#ли, як собаку протягом години", - зазначає Дмитро.
За словами чоловіка, його доставили до Шевченківського РТЦК. Коли у ТЦК дізналися, що він є ветераном війни, то почали перепрошувати та згодом відпустили. Матяш разом з побратимами згодом повернувся до будівлі ТЦК для роз'яснення ситуації, але місцевий начальник заявив, що захищатиме своїх працівників.
"Дивіться, оце начальник. Начальник, який прикриває те, що мене п#зд#ли, і хоче, щоб я пробачив йому... Я не проти ТЦК, але я проти от цього свавілля, і от цих "спортіків", незрозуміло кого. Я проти такого злочину, я проти бусифікації, я проти цих тортур, які вони зробили", - додав військовий.
Реакція поліції
6 травня поліція Дніпропетровської області повідомила, що у місті працівники ТЦК побили 39-річного чоловіка. Ймовірно, йшлося саме про цей випадок.
За вказаним фактом дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюють правоохоронці. Триває досудове розслідування.
ТЦК це формування МО України, Командування сухопутних військ.
Як проводити мобілізацію в країні, якщо купа ухилянтів ?
Зелена влада не розуміє, що з таким підходом- наказати, примусити, побити, катувати, поломати, заборонити, лишити. Ми 100% програємо війну. Люди почнуть стріляти по своїх. Треба з мотівації і заохочування було починати.
Чомусь під час мобілізації 2014-2015 подібних інцидентів не було, як і не було нападів на військкомів із ножами чи автоматами...
Як би воно там не було, то що зараз відбується- результат дій( бездіяльності) товариша верхоговкому Зеленьського.
Бригади,- хррнічно некомплекті роками. Ніякі накази Сирськогг про ротації виконані не будуть. І без ротацій некомплект.
А в тилу - 3,5 млн заброньованих і 3 млн ухилянтів, які " щтрикають ножиком " у військових під радісний вереск у ЗМІ-"бийте цих ткцшніків".
Не повинні військові виконувати примусової мобілізації, немає у них прав.
А право на ротацію у тих хто місяцями на нулі, є?
Як його забезбечити, якщо Зеленьський крім крадійства і суфльорфв нічим не займається?
Я не хочу,щоб хлопці місяцями сиділи " на передку" при тому що в тилу ошиваєця 5 міліонів здорових биків.
І що робити?
що буде всім відомо але писати тут неможна
Тобто, пан сам підтвердив, що конфлікти навколо призову, це прояви масовості цих ппроцесів.
По суті зауваження є ?
Немає.
Пан іде лісом.
Ніяк кацапи не пройдуть
А в ТЦК уже кацапи
Які там ветеранів б'ють ...
Маю підозру, був конфлікт перед цим. Що, звичайно, не виправдовує.
А якщо вони теж були на війні ?
До речі, чим це не причина конфлікту? Ветеран сказав, що він був на фронті, а вони не були...
Невже не достойно присвоїти Термос 2го ступеню.
Розраховували на це,щоб що?
Я не проти ТЦК, головне, щоб мене не чіпали
Мала бути стаття за напад групою осіб з викраденням - то міг би бути термін ув'язнення, а "легкі телесні" це ще одне знущання з ветерана!