"П#здили як собаку": Ветеран 3-ї ОШБр заявив про побиття військовими ТЦК у Дніпрі, поліція розслідує. ВIДЕО

Військовослужбовець 3-го армійського корпусу Дмитро Матяш, який дістав інвалідність унаслідок війни, розповів, що його побили працівники дніпровського ТЦК.

Про це військовий повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Що відомо про побиття?

За словами військового, чорне авто перегородило йому дорогу, після чого чоловіки в масках напали. Він каже, що працівники ТЦК навіть не спитали його документи, а одразу почали бити ногами.

"Мою гідність просто принизили. Я стояв на колінах, і мене п#зд#ли, як собаку протягом години", - зазначає Дмитро.

За словами чоловіка, його доставили до Шевченківського РТЦК. Коли у ТЦК дізналися, що він є ветераном війни, то почали перепрошувати та згодом відпустили. Матяш разом з побратимами згодом повернувся до будівлі ТЦК для роз'яснення ситуації, але місцевий начальник заявив, що захищатиме своїх працівників.

"Дивіться, оце начальник. Начальник, який прикриває те, що мене п#зд#ли, і хоче, щоб я пробачив йому... Я не проти ТЦК, але я проти от цього свавілля, і от цих "спортіків", незрозуміло кого. Я проти такого злочину, я проти бусифікації, я проти цих тортур, які вони зробили", - додав військовий.

Реакція поліції

6 травня поліція Дніпропетровської області повідомила, що у місті працівники ТЦК побили 39-річного чоловіка. Ймовірно, йшлося саме про цей випадок.

За вказаним фактом дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюють правоохоронці. Триває досудове розслідування.

