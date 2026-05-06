"П#здили как собаку", - ветеран 3-й ОШБр заявил об избиении военными ТЦК в Днепре, полиция расследует. ВИДЕО

Военнослужащий 3-го армейского корпуса Дмитрий Матяш, получивший инвалидность вследствие войны, рассказал, что его избили сотрудники днепровского ТЦК.

Об этом военный сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Что известно об избиении?

По словам военного, черный автомобиль перегородил ему дорогу, после чего на него напали мужчины в масках. Он говорит, что сотрудники ТЦК даже не спросили его документы, а сразу начали бить ногами.

"Мое достоинство просто унизили. Я стоял на коленях, и меня трахали, как собаку, в течение часа", — отмечает Дмитрий.

По словам мужчины, его доставили в Шевченковский РТЦК. Когда в ТЦК узнали, что он является ветераном войны, то начали извиняться и впоследствии отпустили. Матяш вместе с побратимами впоследствии вернулся в здание ТЦК для разъяснения ситуации, но местный начальник заявил, что будет защищать своих сотрудников.

"Смотрите, вот начальник. Начальник, который прикрывает то, что меня избили, и хочет, чтобы я простил его... Я не против ТЦК, но я против вот этого беспредела и вот этих "спортсменов", непонятно чьих. Я против такого преступления, я против бусификации, я против этих пыток, которые они устроили", — добавил военный.

Реакция полиции

6 мая полиция Днепропетровской области сообщила, что в городе сотрудники ТЦК избили 39-летнего мужчину. Вероятно, речь шла именно об этом случае.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Продолжается досудебное расследование.

