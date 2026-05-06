"П#здили как собаку", - ветеран 3-й ОШБр заявил об избиении военными ТЦК в Днепре, полиция расследует. ВИДЕО
Военнослужащий 3-го армейского корпуса Дмитрий Матяш, получивший инвалидность вследствие войны, рассказал, что его избили сотрудники днепровского ТЦК.
Об этом военный сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!
Что известно об избиении?
По словам военного, черный автомобиль перегородил ему дорогу, после чего на него напали мужчины в масках. Он говорит, что сотрудники ТЦК даже не спросили его документы, а сразу начали бить ногами.
"Мое достоинство просто унизили. Я стоял на коленях, и меня трахали, как собаку, в течение часа", — отмечает Дмитрий.
По словам мужчины, его доставили в Шевченковский РТЦК. Когда в ТЦК узнали, что он является ветераном войны, то начали извиняться и впоследствии отпустили. Матяш вместе с побратимами впоследствии вернулся в здание ТЦК для разъяснения ситуации, но местный начальник заявил, что будет защищать своих сотрудников.
"Смотрите, вот начальник. Начальник, который прикрывает то, что меня избили, и хочет, чтобы я простил его... Я не против ТЦК, но я против вот этого беспредела и вот этих "спортсменов", непонятно чьих. Я против такого преступления, я против бусификации, я против этих пыток, которые они устроили", — добавил военный.
Реакция полиции
6 мая полиция Днепропетровской области сообщила, что в городе сотрудники ТЦК избили 39-летнего мужчину. Вероятно, речь шла именно об этом случае.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Продолжается досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ТЦК це формування МО України, Командування сухопутних військ.
Як проводити мобілізацію в країні, якщо купа ухилянтів ?
Зелена влада не розуміє, що з таким підходом- наказати, примусити, побити, катувати, поломати, заборонити, лишити. Ми 100% програємо війну. Люди почнуть стріляти по своїх. Треба з мотівації і заохочування було починати.
Чомусь під час мобілізації 2014-2015 подібних інцидентів не було, як і не було нападів на військкомів із ножами чи автоматами...
Як би воно там не було, то що зараз відбується- результат дій( бездіяльності) товариша верхоговкому Зеленьського.
Бригади,- хррнічно некомплекті роками. Ніякі накази Сирськогг про ротації виконані не будуть. І без ротацій некомплект.
А в тилу - 3,5 млн заброньованих і 3 млн ухилянтів, які " щтрикають ножиком " у військових під радісний вереск у ЗМІ-"бийте цих ткцшніків".
Не повинні військові виконувати примусової мобілізації, немає у них прав.
А право на ротацію у тих хто місяцями на нулі, є?
Як його забезбечити, якщо Зеленьський крім крадійства і суфльорфв нічим не займається?
Я не хочу,щоб хлопці місяцями сиділи " на передку" при тому що в тилу ошиваєця 5 міліонів здорових биків.
І що робити?
що буде всім відомо але писати тут неможна
Тобто, пан сам підтвердив, що конфлікти навколо призову, це прояви масовості цих ппроцесів.
По суті зауваження є ?
Немає.
Пан іде лісом.
Ніяк кацапи не пройдуть
А в ТЦК уже кацапи
Які там ветеранів б'ють ...
Маю підозру, був конфлікт перед цим. Що, звичайно, не виправдовує.
А якщо вони теж були на війні ?
До речі, чим це не причина конфлікту? Ветеран сказав, що він був на фронті, а вони не були...
Невже не достойно присвоїти Термос 2го ступеню.
Розраховували на це,щоб що?
============
Я не проти ТЦК, головне, щоб мене не чіпали
Мала бути стаття за напад групою осіб з викраденням - то міг би бути термін ув'язнення, а "легкі телесні" це ще одне знущання з ветерана!