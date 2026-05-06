"П#здили как собаку", - ветеран 3-й ОШБр заявил об избиении военными ТЦК в Днепре, полиция расследует. ВИДЕО

Военнослужащий 3-го армейского корпуса Дмитрий Матяш, получивший инвалидность вследствие войны, рассказал, что его избили сотрудники днепровского ТЦК.

Об этом военный сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Что известно об избиении?

По словам военного, черный автомобиль перегородил ему дорогу, после чего на него напали мужчины в масках. Он говорит, что сотрудники ТЦК даже не спросили его документы, а сразу начали бить ногами.

"Мое достоинство просто унизили. Я стоял на коленях, и меня трахали, как собаку, в течение часа", — отмечает Дмитрий.

По словам мужчины, его доставили в Шевченковский РТЦК. Когда в ТЦК узнали, что он является ветераном войны, то начали извиняться и впоследствии отпустили. Матяш вместе с побратимами впоследствии вернулся в здание ТЦК для разъяснения ситуации, но местный начальник заявил, что будет защищать своих сотрудников.

"Смотрите, вот начальник. Начальник, который прикрывает то, что меня избили, и хочет, чтобы я простил его... Я не против ТЦК, но я против вот этого беспредела и вот этих "спортсменов", непонятно чьих. Я против такого преступления, я против бусификации, я против этих пыток, которые они устроили", — добавил военный.

Реакция полиции

6 мая полиция Днепропетровской области сообщила, что в городе сотрудники ТЦК избили 39-летнего мужчину. Вероятно, речь шла именно об этом случае. 

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Продолжается досудебное расследование.

Дмитрий Матяш - в Днепре ветерана войны избили ТЦК

Це вже йде систематично і всюди, тцк офігіли і перетворилися на справжніші центри катівні по всій Україні, буряти ще не прийшли але вони бездоганно виконують їх обов'язки..
06.05.2026 20:01
Ну добре, "замовили" побиття... А потім ще і в оренду взяли приміщення ТЦК, куди і доставили побитого?)
06.05.2026 20:09
Там працюють в більшості виродки,котрі поставляють ресурс і беруть хабарі.Невиконання плану по ресурсу загрожує відправкою на фронт.Тому вони такі і скажені
06.05.2026 20:10
06.05.2026 20:01
Це може бути спеціальна акція для дискредитація всього ТЦК як структури.Замовити могли навіть москалі,я цього не виключаю.
06.05.2026 20:04
06.05.2026 20:07
06.05.2026 20:41
06.05.2026 20:51
06.05.2026 21:01
06.05.2026 20:09
06.05.2026 20:42
06.05.2026 20:58
06.05.2026 20:09
06.05.2026 20:43
06.05.2026 20:57
06.05.2026 20:59
06.05.2026 21:19
06.05.2026 21:23
06.05.2026 21:40
06.05.2026 21:46
06.05.2026 21:51
06.05.2026 22:05
07.05.2026 00:36
ТЦК це формування МО України, Командування сухопутних військ.
Як проводити мобілізацію в країні, якщо купа ухилянтів ?
07.05.2026 01:34
Зелена влада не розуміє, що з таким підходом- наказати, примусити, побити, катувати, поломати, заборонити, лишити. Ми 100% програємо війну. Люди почнуть стріляти по своїх. Треба з мотівації і заохочування було починати.
07.05.2026 04:17
06.05.2026 20:51
06.05.2026 20:10
06.05.2026 20:12
06.05.2026 20:44
06.05.2026 21:02
06.05.2026 21:05
06.05.2026 21:16
Чомусь під час мобілізації 2014-2015 подібних інцидентів не було, як і не було нападів на військкомів із ножами чи автоматами...
06.05.2026 20:20
Як би воно там не було, то що зараз відбується- результат дій( бездіяльності) товариша верхоговкому Зеленьського.

Бригади,- хррнічно некомплекті роками. Ніякі накази Сирськогг про ротації виконані не будуть. І без ротацій некомплект.
А в тилу - 3,5 млн заброньованих і 3 млн ухилянтів, які " щтрикають ножиком " у військових під радісний вереск у ЗМІ-"бийте цих ткцшніків".
Не повинні військові виконувати примусової мобілізації, немає у них прав.
А право на ротацію у тих хто місяцями на нулі, є?

Як його забезбечити, якщо Зеленьський крім крадійства і суфльорфв нічим не займається?

Я не хочу,щоб хлопці місяцями сиділи " на передку" при тому що в тилу ошиваєця 5 міліонів здорових биків.
І що робити?
06.05.2026 20:50
06.05.2026 21:17
06.05.2026 20:25
06.05.2026 20:31
06.05.2026 20:45
06.05.2026 20:39
06.05.2026 21:53
06.05.2026 20:25
06.05.2026 20:48
що буде всім відомо але писати тут неможна
06.05.2026 20:03
06.05.2026 20:13
06.05.2026 20:15
Тобто, пан сам підтвердив, що конфлікти навколо призову, це прояви масовості цих ппроцесів.
07.05.2026 01:38
06.05.2026 20:22
07.05.2026 01:39
06.05.2026 22:38
По суті зауваження є ?
Немає.
Пан іде лісом.
показать весь комментарий
07.05.2026 01:40
06.05.2026 20:23
06.05.2026 20:03
06.05.2026 20:06
06.05.2026 20:08
06.05.2026 20:44
Ніяк кацапи не пройдуть
А в ТЦК уже кацапи
Які там ветеранів б'ють ...
06.05.2026 20:08
06.05.2026 20:10
06.05.2026 20:11
Маю підозру, був конфлікт перед цим. Що, звичайно, не виправдовує.

А якщо вони теж були на війні ?
06.05.2026 20:12
06.05.2026 20:14
До речі, чим це не причина конфлікту? Ветеран сказав, що він був на фронті, а вони не були...
06.05.2026 20:23
06.05.2026 20:14
06.05.2026 22:56
06.05.2026 20:16
06.05.2026 20:22
06.05.2026 20:25
06.05.2026 21:54
06.05.2026 20:36
06.05.2026 22:18
06.05.2026 20:33
06.05.2026 20:36
06.05.2026 20:45
06.05.2026 21:03
06.05.2026 21:12
06.05.2026 21:09
06.05.2026 21:09
Невже не достойно присвоїти Термос 2го ступеню.
06.05.2026 21:10
Розраховували на це,щоб що?
06.05.2026 21:17
06.05.2026 21:24
06.05.2026 21:25
06.05.2026 21:32
06.05.2026 21:56
06.05.2026 21:42
06.05.2026 21:43
============

Я не проти ТЦК, головне, щоб мене не чіпали
06.05.2026 22:34
06.05.2026 22:35
06.05.2026 22:52
06.05.2026 22:59
Мала бути стаття за напад групою осіб з викраденням - то міг би бути термін ув'язнення, а "легкі телесні" це ще одне знущання з ветерана!
07.05.2026 01:45
07.05.2026 02:24
