Вымогал $1500 у ветерана войны за снятие с учета: задержан офицер ТЦК в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала в Днепре сотрудника одного из мобилизационных отделений ТЦК и СП, который организовал схему систематического вымогательства взяток у военнообязанных.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности и Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По материалам дела, фигурант вымогал 1500 долларов США у ветерана войны за "содействие" в снятии его с воинского учета. Установлено, что у мужчины были законные основания для снятия с учета по состоянию здоровья и он предоставил все необходимые документы. Однако сотрудник ТЦК умышленно создавал искусственные препятствия и затягивал процедуру.
За взятку злоумышленник обещал повлиять на должностных лиц одного из районных ТЦК Днепра для принятия решения об исключении заявителя из воинского учета, внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также выдачи воинско-учетного документа.
Задержание и обыски
Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленника во время получения денег. Во время обысков изъято: мобильный телефон, личное дело, выписка из ИКС "Оберіг" об исключении военнослужащего из воинского учета, образцы подписи на 15 листах, оттиски печатей, автомобиль Skoda Rapid.
- В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Вони скільки спожили грошей за 23 роки Незалежності! Скільки бюджет від Народу відривав - на їх оклади та відпускні, на їх харчування, на пенсії, на бензин який списувався як шалена собака...
Чому так довго йде безкарність "на нижчому рівні" ? Тому шо влада з них НЕ спитає за порушення Закону. Їм раз і до кінця ( режиму або землі) дали карт бланш на все!! Щоб сиділи як вірні пси, віддані !
Їм так соромно стало "за чєсть мундіра" що .
Власне, що вам не подобається?
може "для успєха" треба починати ділитися із самИм Верховним?..
Пан щось має проти МО України, Командування сухопутних військ ??