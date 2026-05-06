РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники Коррупция в ТЦК
3 784 41

Вымогал $1500 у ветерана войны за снятие с учета: задержан офицер ТЦК в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала в Днепре сотрудника одного из мобилизационных отделений ТЦК и СП, который организовал схему систематического вымогательства взяток у военнообязанных.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности и Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По материалам дела, фигурант вымогал 1500 долларов США у ветерана войны за "содействие" в снятии его с воинского учета. Установлено, что у мужчины были законные основания для снятия с учета по состоянию здоровья и он предоставил все необходимые документы. Однако сотрудник ТЦК умышленно создавал искусственные препятствия и затягивал процедуру.

За взятку злоумышленник обещал повлиять на должностных лиц одного из районных ТЦК Днепра для принятия решения об исключении заявителя из воинского учета, внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также выдачи воинско-учетного документа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководителя Житомирского областного ТЦК задержали за вымогательство взяток у предпринимателей за "непризыв" работников, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Днепре за взятку задержали чиновника ТЦК — подробности от СБУ
В Днепре за взятку задержали чиновника ТЦК — подробности от СБУ

Задержание и обыски

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленника во время получения денег. Во время обысков изъято: мобильный телефон, личное дело, выписка из ИКС "Оберіг" об исключении военнослужащего из воинского учета, образцы подписи на 15 листах, оттиски печатей, автомобиль Skoda Rapid.

  • В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Стычка с ТЦК во время оповещения привела к травмам: в Тернополе начали служебную проверку

В Днепре за взятку задержали чиновника ТЦК — подробности от СБУ
В Днепре за взятку задержали чиновника ТЦК — подробности от СБУ
В Днепре за взятку задержали чиновника ТЦК — подробности от СБУ

Автор: 

взятка (6126) Днепр (4577) Нацполиция (16877) СБУ (20637) ТЦК (1073)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Ну звідки ж стільки ІПСО береться? Всім же відомо, що в ТЦК працюють тільки кришталево чесні ветерани-патріоти, що мріють повернутися на передову, але аж ніяк не можуть через стан здоров'я. Ну не можуть вони систематично порушувати всі існуючі закони та права людини, брехня це все!
показать весь комментарий
06.05.2026 19:01 Ответить
+10
В тцк зазначили що той співробітник виконував бойові завдання на нулі, був поранений, та зараз в тцк на реабілітації? Ні? А чому?
показать весь комментарий
06.05.2026 19:05 Ответить
+9
Випливають лиш поодинокі випадки, біда що така корупція скрізь. але суди до таких ушльопків поблажливі, не те що до "ухилянтів" які чинили самозахист. Оце чмо оформить "сдєлку с прокурором" ніякого покарання не понесе і що саме обурливо залишиться на тій же тцкашній посаді. Така реальність ЗЕкраїни, нажаль.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну звідки ж стільки ІПСО береться? Всім же відомо, що в ТЦК працюють тільки кришталево чесні ветерани-патріоти, що мріють повернутися на передову, але аж ніяк не можуть через стан здоров'я. Ну не можуть вони систематично порушувати всі існуючі закони та права людини, брехня це все!
показать весь комментарий
06.05.2026 19:01 Ответить
Страшно в екран глянути! Тільки щось вмикнеш - одразу іпсо та іпсо... 👹👺
показать весь комментарий
06.05.2026 21:19 Ответить
О ! Захисники вітчизни повилазили !
показать весь комментарий
07.05.2026 01:28 Ответить
Випливають лиш поодинокі випадки, біда що така корупція скрізь. але суди до таких ушльопків поблажливі, не те що до "ухилянтів" які чинили самозахист. Оце чмо оформить "сдєлку с прокурором" ніякого покарання не понесе і що саме обурливо залишиться на тій же тцкашній посаді. Така реальність ЗЕкраїни, нажаль.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:02 Ответить
В тцк зазначили що той співробітник виконував бойові завдання на нулі, був поранений, та зараз в тцк на реабілітації? Ні? А чому?
показать весь комментарий
06.05.2026 19:05 Ответить
Тому що цей співробітник вчора ввечері був звільнений з служби, а в приміщення тцк прийшов забрати особисті речі. Всі знають, що головний життєвий принцип всіх без винятку працівників тцк які відрізняються від інших підвищеним почуттям справедливості, це нульова толерантність до корупції, як у нашого зеленого керівництва!
показать весь комментарий
06.05.2026 19:21 Ответить
Хоча б тому, що офіцери не виконують бойових завдань через ризики потрапляння у полон. Ну а звичайні бійці-ветерани вочевидь потрапляють на найменш грошові та непопулярні посади де їх б'ють та вбивають ухилянти, а вони б'ють і вбивають їх у відповідь.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:27 Ответить
А чи не дофіга таких "офіцерів" розвелося? Чудова у них відмазка - не вистачає бойових посад, тому сидітиму в тилу на шиї платників податків. А потім такі "воєни" ще за пенсії "воюватимуть" по судам.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:01 Ответить
Вони ж як таргани, он у нас до 14р армія фактично зникла а вони все одно залишились. А у Криму взагалі автоматично перейшли до кацапської армії, що мабуть було скоріш нам на користь.
показать весь комментарий
06.05.2026 21:05 Ответить
Хах, на користь...
Вони скільки спожили грошей за 23 роки Незалежності! Скільки бюджет від Народу відривав - на їх оклади та відпускні, на їх харчування, на пенсії, на бензин який списувався як шалена собака...
показать весь комментарий
06.05.2026 21:22 Ответить
цих наволочей треба живцем закопувати разом з тими грошима. Навіть у пристойних мафіозі є якийсь кодекс честі. Такими методами гуманними їх не викорінити, ні хабарництво серед чиновників, ні побори під час війни.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:06 Ответить
И сразу бы его и на ноль, их бы количество резко уменьшилось.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:10 Ответить
Режим не зацікавлений!!!
Чому так довго йде безкарність "на нижчому рівні" ? Тому шо влада з них НЕ спитає за порушення Закону. Їм раз і до кінця ( режиму або землі) дали карт бланш на все!! Щоб сиділи як вірні пси, віддані !
показать весь комментарий
06.05.2026 21:25 Ответить
відчувається що щосб має статись в цій країні! ******* повний! вже з військових хабарі вимагають! цікаво хто їх кришує?
показать весь комментарий
06.05.2026 19:17 Ответить
У них картбланш від Режиму!! Вони знач впевнені що не спитають з них, будуть будь яку Діч робити.
показать весь комментарий
06.05.2026 21:29 Ответить
Агов,захисники ТЦК,це ще не писдець з ветерана вимагати хабаря?
показать весь комментарий
06.05.2026 19:27 Ответить
Щось їх вітром здуло 🤔🥱
показать весь комментарий
06.05.2026 19:34 Ответить
Побігли в посадку з калашом.
Їм так соромно стало "за чєсть мундіра" що .
показать весь комментарий
06.05.2026 21:38 Ответить
Ветеран не став платить,а здав хабарника в СБУ.В ТЦК нарватись на корупцію такі самі шанси як будь де.Хоч лікарня,прокуратура,суд,поліція,і будь яка держструктура.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:28 Ответить
Про шанси не потрібно втирати .Для ТЦК зоряний час зараз
показать весь комментарий
06.05.2026 20:32 Ответить
Я у тцк сам приходив по повістці.Мені не втирай.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:43 Ответить
Затримано офіцера ТЦК !!!
Власне, що вам не подобається?
показать весь комментарий
06.05.2026 21:07 Ответить
ТЦКшні мародери в нєпоняткє - банда Зєлєнского робить те саме (звісно в інших масштабах) і у них усе получаЄться..
може "для успєха" треба починати ділитися із самИм Верховним?..
показать весь комментарий
06.05.2026 19:32 Ответить
Немає ніякої честі.Для них ЗСУ це впершу чергу грошова вигода.Яке там захищати країну.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:33 Ответить
Тцк а ви не офігіли? Нічого собі, ці щури на фронт не збираються а гроші стрижуть як гай гуде! Може вже прийшов час різати свиню? За чотири роки вони жир у вигляді грошей набрали дай Боже..
показать весь комментарий
06.05.2026 19:35 Ответить
Коротше кажучи вони живуть своє найкраще життя а пересічним в окопи..
показать весь комментарий
06.05.2026 19:59 Ответить
Вже заліг на лікарняний. Чому цих лікарів ДБР не перевіряє? Здається це варто робити
показать весь комментарий
06.05.2026 19:35 Ответить
Чия це організація? Під ким вони? Чому постійно мімікрують або під військових (яким не являються) або під працівників тцк як їм вигідно? Кому це вигідно взагалі? Починаючи з початку 23 року ця "організація" (читай, опг) дискредитувала зсу тисячі і тисячі разів у вигляді бусифікації яку на болотах обсмоктують з задоволенням.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:37 Ответить
Це формування МО України, Командування сухопутних військ.
Пан щось має проти МО України, Командування сухопутних військ ??
показать весь комментарий
07.05.2026 01:30 Ответить
Там просто депутатика затащили в бус и он после "оповіщення" натравил ручных сбушников за то что его жопу тронули. Шоу для плебса
показать весь комментарий
06.05.2026 20:33 Ответить
І знову кацапське ІПСО. Ну не можуть котики ТЦК такого робити. А потім чому це люди не йдуть добровільно в ТЦК відновити дані чи пройти ВЛК
показать весь комментарий
06.05.2026 21:36 Ответить
 
 