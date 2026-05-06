Вымогал $1500 у ветерана войны за снятие с учета: задержан офицер ТЦК в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала в Днепре сотрудника одного из мобилизационных отделений ТЦК и СП, который организовал схему систематического вымогательства взяток у военнообязанных.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности и Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По материалам дела, фигурант вымогал 1500 долларов США у ветерана войны за "содействие" в снятии его с воинского учета. Установлено, что у мужчины были законные основания для снятия с учета по состоянию здоровья и он предоставил все необходимые документы. Однако сотрудник ТЦК умышленно создавал искусственные препятствия и затягивал процедуру.

За взятку злоумышленник обещал повлиять на должностных лиц одного из районных ТЦК Днепра для принятия решения об исключении заявителя из воинского учета, внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также выдачи воинско-учетного документа.

Задержание и обыски

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленника во время получения денег. Во время обысков изъято: мобильный телефон, личное дело, выписка из ИКС "Оберіг" об исключении военнослужащего из воинского учета, образцы подписи на 15 листах, оттиски печатей, автомобиль Skoda Rapid.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

