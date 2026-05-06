Руководителя Житомирского областного ТЦК задержали за вымогательство взяток у предпринимателей за "непризыв" работников, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, который вымогал деньги у местного предпринимателя за то, чтобы не мобилизовывать его работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

задержан начальник Житомирского ТЦК

Систематические поборы

Как установило расследование, чиновник наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от владельца местной компании.

За полученные взятки он обещал предпринимателю не проводить мобилизационные мероприятия в отношении его подчиненных работников призывного возраста.

"После получения денег фигурант брал у бизнесмена списки персонала компаний, которых он должен был "забронировать" от проверок мобильных групп ТЦК и правоохранителей, а также при пересечении блокпостов", - говорится в сообщении.

Задержание и подозрение

  • Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления чиновника и задержали его "на горячем" после получения новой суммы взятки от "заказчика".
  • Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
  • Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Данные от генпрокурора 

Как, в свою очередь, сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, речь идет об "абонплате" за непризыв. Все началось с консультации по поводу законной процедуры бронирования работников. Местный предприниматель обратился к должностному лицу ТЦК, чтобы выяснить, как законно оформить бронирование для наемных работников. Но получил предложение - ежемесячно платить за их "непризыв".

задержан начальник Житомирского ТЦК
Це не той " потужний воїн" який з півроку тому на відео жваво давав вказівки на кількість заготівлі "ресурсу"?
06.05.2026 09:32 Ответить
Та їх всіх керівників тцк можна гуртом затримувати
06.05.2026 09:32 Ответить
Схожий на падло, яке на відеоконференції злитої в мережу минулого року ставив плани по відлову "мобілізаційного ресурсу" через списки власників зброї...продавців авто....навчальних закладів....та інше.
Попалась гнида !!!
06.05.2026 09:47 Ответить
06.05.2026 10:04 Ответить
Ну радоваться на вашем месте я бы не стал ухылесы так как ликвидировали еще один канал уклонения от мобилизации и значит теперь тем работники которым этот керивнык незаконно оформил бронь ее пересмотрят😁
06.05.2026 10:09 Ответить
В чем я неправ .Это для вас мамкиных сыночков должно трагедией стать ликвидация очередной схемы уклонения от исполнения своего гражданского долга.
06.05.2026 10:31 Ответить
Не мент и не на пенсии еще . Мне всего то 38 лет скоро стукнет и я обычный сельский парень
06.05.2026 10:42 Ответить
Звичайний сільський хлопець. Живу с с. Козин, Київська обл. Село маленьке, бідне, маршрутка не ходе...
06.05.2026 10:58 Ответить
Це мабуть, його з Одеського ТЦК перевели?!?!
06.05.2026 11:02 Ответить
Так воно і буде. І не тільки керівників. Зешобла зливає своїх героїв. Як то кажуть: мавр зробив свою справу.
06.05.2026 10:08 Ответить
Поправь меня если я ошибаюсь разве мобилизация закончилась официально или патрули тцк исчезли с улиц. Это затрымання значит только одно :работу тцк стараются сделать более чесной и те працивныки кому это мздоимец незаконно оформил бронь скоро ее лишатся. Так что не радуйся раньше времени ухылянт😆
06.05.2026 10:15 Ответить
Ну так через таких нечесних дехто не може чесно оформити бронь... Бо коли легко бронюють клоунів і журналістів каналів про садівництво, а підприємства ВПК скаржаться, що в них всіх забронювати не виходить, то це ідіотська ситуація!

Або у мене знайомий - енергетик і йому дуже важко оформлювали ту бронь!
06.05.2026 10:19 Ответить
А тобі особисто теж болить що ти не пішов воювати? Як Педану болить? Дай вгадаю, або зір, або карієс та зубні пломби. Вгадав?
https://youtube.com/shorts/rYlQcGitY3I?si=MtnoVuFn88PBDVVl
06.05.2026 10:23 Ответить
З лицемірами типу цього москворотого владіміра тут не дадуть спілкуватися.
06.05.2026 10:29 Ответить
Угадал зрение и не берут хоть в тцк 5 раз побывал начиная с 2023.Мои трое родственников включая брата воюют и уже довольно давно три года уже и им замену пора бы подыскать благо и закон собираются принять ,чтобы тех кто давно на фронте находится демобилизовали и на их место таких вот працивнычков с липовой бронью отправили😆
06.05.2026 10:37 Ответить
Тобі б на сцену, стендапер.
06.05.2026 10:40 Ответить
Я правду говорю .Кстати сам с житомирской области
06.05.2026 10:44 Ответить
Ну якщо з житомирській області то це ж все змінює! Тоді вірю однозначно. Все, набрид. Ходи здоровий, хай щастить.
06.05.2026 10:49 Ответить
Сразу видно ухылеса.Постоянно пытается спетлять и свалить через бувай здоровый😁
06.05.2026 11:03 Ответить
"...Я правду говорю ..." - 100 % індикатор.
06.05.2026 11:42 Ответить
Чувак чомусь впевнений, що йому тут всі повинні вірити на слово. Кумедний хлоп.
06.05.2026 10:46 Ответить
То дайте хабаря воєнкому, без зайвих питань і ВЛК одразу візьмуть у штурмовики 😂
Воєнкоми беруть хабарі, тому є тисячі підтверджень (тільки ДБР чомусь "не помічає того).
06.05.2026 12:31 Ответить
Сруськай дух, лайном понесло!!
06.05.2026 11:04 Ответить
Вилов ухилянтів значно впав і потребує більше зусиль, які частіше потрапляють до медіа.
Більше шкоди для найвеличнішого рейтингу, ніж вилову. Але якщо декількох показово покарати, то рейтинг може піднятися.
06.05.2026 10:30 Ответить
Той хлоп не розуміє таких елементарних речей. Марафон головного мозку, що поробиш...
06.05.2026 10:34 Ответить
Непогані в нього карманні витрати
06.05.2026 09:36 Ответить
Не вірю!!! Не може така поважна людина брати хабар купюрами по 20 гривень! Там взагалі гривнями 1560. А то зелене - то суванірне, або фагтиками! 😊 (Це маркчзм, якщо щось).
06.05.2026 09:43 Ответить
Це все ШІ.
06.05.2026 10:08 Ответить
Тепер він поїде в бойову бригаду комбатом, або зам комбрига і т.д., де принесе ще більше горя людям. Зривати погони з ****** не можна ж.
06.05.2026 09:45 Ответить
У фінансовий відділ бригади піде як ще один такий "герой", нонсенс підозрюваного у корупції що мобілізувався для уникнення покарання брати у фінвідділ.
06.05.2026 10:14 Ответить
Вже ніхто не згадує того хтивого начальника Рівненського ТЦК, Олександра Ярмошевича.
https://politerno.com.ua/2025/04/03/kerivnyk-rivnenskogo-ttsk-yakyj-tsiluvavsya-z-pidleglymy-na-roboti-perevivsya-ne-v-okopy-a-v-zakarpatskyj-ttsk/ Керівник Рівненського ТЦК, який цілувався з підлеглими на роботі, перевівся не в окопи, а в Закарпатський ТЦК
06.05.2026 10:19 Ответить
Так наказав Верховний Гімнокомандувач !!!
06.05.2026 12:06 Ответить
06.05.2026 09:47 Ответить
Попався на копійках. Порішає і далі буде займатися "добовими поставками".
06.05.2026 12:33 Ответить
Знову вороже ІПСО, спрямоване на дискредитацію кришталево чесних тилових героїв-оповіщувачів, зрив мобілізації та поширення в нашому суспільстві кацапських наративів! І це в той час, коли всі українці гуртуються навколо незламно-потужної постаті найвеличнішого лідора Всесвіту, який впевнено веде нас до всіх можливих та неможливих перемог!
06.05.2026 09:50 Ответить
красавчік, опанував оптову торгівлю.
06.05.2026 09:53 Ответить
Це все кацапське іпсо як мені тут кричали з піною на морді
06.05.2026 09:54 Ответить
Що цікаво, то це зараз твориться по всій Україні. А зловили всього одного з тисячі. І то скоро відпустять під заставу або нічний домашній арешт. Тому що він може здати весь ланцюжок корупціонерів починаючи від патрульних, закінчуючи суддями і прокурорами з якими він ділився
06.05.2026 09:59 Ответить
У тому, що місцева влада, поліція, судді і прокурори в темі і в долі, немає ані найменших сумнівів.
06.05.2026 10:21 Ответить
Класика...
06.05.2026 09:54 Ответить
Де штрафбат?
06.05.2026 10:03 Ответить
Це нагорода від зевлади за проведення оповіщення і мобілізіції ухилянтів.
06.05.2026 10:08 Ответить
Хочешь back to ussr и возвращения сталинских времен. Хотя я в чем то с тобой и согласен этого порой ох как не хватает. У кацапов вон и дезертиров всего то под 40 тысяч только за все время боевых действий ,а не как у нас 300 тысяч потому что жестко наказывают порой и расстреливают😆
06.05.2026 10:20 Ответить
Вважаю, щось подібне штрафбату потрібен для тих, хто наживається на війні.
06.05.2026 10:26 Ответить
Согласен но и для тех кто им дает тоже
06.05.2026 10:39 Ответить
Там де і військовий суд і трибунал, на смітнику, викрадання цивільних істотами в одностроях це військовий злочин без терміну дії по військовим законам, але ні одного не засудили.
06.05.2026 11:16 Ответить
Штрафбат штрафує...
06.05.2026 11:17 Ответить
ТЦК та СП це і є бізнес. Невільнічний ринок. Найприбутковіший у всі часи.
06.05.2026 10:51 Ответить
Не лицемірь кремлядь фсбу ось найбільший бізнес ... Про всі часи то взагалі тобі методичку санітари писали
06.05.2026 11:07 Ответить
Лікуйся
06.05.2026 13:40 Ответить
чисте і не підкуп не фсбу , яке в упор не бачить двушок на маскву, раптом стало воювати проти ЗСУ на зниження їх рейтингу... Забули суки хто їх захищає від росіян
06.05.2026 11:06 Ответить
Скільки бидлячих ждунячих пєтушар і кремляді і коментарях сцать кип'ятком на узькій мір і чекають бутилку
06.05.2026 11:08 Ответить
А , він військовослужбовець , чи працівник ?
06.05.2026 11:14 Ответить
Це що тільки в Житомирі таке? Це в усіх містах і райцентрах таке, якщо тільки їх постригти то можна простому бійцю підняти до 90 тисяч гривень на місяць мінімум замість злиденних 20 тисяч.
06.05.2026 11:14 Ответить
ТЦК - аналог митниці: добова виручка піднімається аж в центральний офіс країни. От вам і вся мобілізація на млрд доларів.
06.05.2026 11:19 Ответить
Зелена кодла провалила мобілізацію. Сьогодні в Україну ця зелень хоче завести чотири мільйона індусів, вот хай їх і мобілізують для захисту України, взамін утилізації українців, яку м'ясники поставили на потік.
06.05.2026 11:52 Ответить

"УХИЛЯНТИ
НАПАЛИ
НА ГРУПУ ОПОВІЩЕННЯ"
(прес-служба Житомирського ТЦК)
06.05.2026 12:05 Ответить
Та хрінь повсюди і масових масштабах , а віз і нині там .Хто має впливати на зешоблу -безхребетна опозиція😅, журналісти чи блогери ? Де та сила , що переломить хребет цій грьобанній шоблі ?Те що висвітлюється в інфопросторі крадівництво , хабарництво - зешоблі плювати , крали і будуть дальше .
06.05.2026 12:18 Ответить
Ой Божечки, я стільки чув про керівника ТЦК який бере хабарі, то це він???
06.05.2026 12:19 Ответить
шо ж ви людину поклали на асфальтік?? ручки заламали правослвному.. Ручки ті нічого не крали... Судддддд наш реформований скоро це підтвердить і зає...енить умовний термін..
06.05.2026 13:10 Ответить
 
 