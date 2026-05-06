Руководителя Житомирского областного ТЦК задержали за вымогательство взяток у предпринимателей за "непризыв" работников, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, который вымогал деньги у местного предпринимателя за то, чтобы не мобилизовывать его работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Систематические поборы

Как установило расследование, чиновник наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от владельца местной компании.

За полученные взятки он обещал предпринимателю не проводить мобилизационные мероприятия в отношении его подчиненных работников призывного возраста.

"После получения денег фигурант брал у бизнесмена списки персонала компаний, которых он должен был "забронировать" от проверок мобильных групп ТЦК и правоохранителей, а также при пересечении блокпостов", - говорится в сообщении.

Задержание и подозрение

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления чиновника и задержали его "на горячем" после получения новой суммы взятки от "заказчика".

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Данные от генпрокурора

Как, в свою очередь, сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, речь идет об "абонплате" за непризыв. Все началось с консультации по поводу законной процедуры бронирования работников. Местный предприниматель обратился к должностному лицу ТЦК, чтобы выяснить, как законно оформить бронирование для наемных работников. Но получил предложение - ежемесячно платить за их "непризыв".



