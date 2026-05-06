Руководителя Житомирского областного ТЦК задержали за вымогательство взяток у предпринимателей за "непризыв" работников, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, который вымогал деньги у местного предпринимателя за то, чтобы не мобилизовывать его работников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Систематические поборы
Как установило расследование, чиновник наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от владельца местной компании.
За полученные взятки он обещал предпринимателю не проводить мобилизационные мероприятия в отношении его подчиненных работников призывного возраста.
"После получения денег фигурант брал у бизнесмена списки персонала компаний, которых он должен был "забронировать" от проверок мобильных групп ТЦК и правоохранителей, а также при пересечении блокпостов", - говорится в сообщении.
Задержание и подозрение
- Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления чиновника и задержали его "на горячем" после получения новой суммы взятки от "заказчика".
- Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
- Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Данные от генпрокурора
Как, в свою очередь, сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, речь идет об "абонплате" за непризыв. Все началось с консультации по поводу законной процедуры бронирования работников. Местный предприниматель обратился к должностному лицу ТЦК, чтобы выяснить, как законно оформить бронирование для наемных работников. Но получил предложение - ежемесячно платить за их "непризыв".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Або у мене знайомий - енергетик і йому дуже важко оформлювали ту бронь!
https://youtube.com/shorts/rYlQcGitY3I?si=MtnoVuFn88PBDVVl
Воєнкоми беруть хабарі, тому є тисячі підтверджень (тільки ДБР чомусь "не помічає того).
Більше шкоди для найвеличнішого рейтингу, ніж вилову. Але якщо декількох показово покарати, то рейтинг може піднятися.
https://politerno.com.ua/2025/04/03/kerivnyk-rivnenskogo-ttsk-yakyj-tsiluvavsya-z-pidleglymy-na-roboti-perevivsya-ne-v-okopy-a-v-zakarpatskyj-ttsk/ Керівник Рівненського ТЦК, який цілувався з підлеглими на роботі, перевівся не в окопи, а в Закарпатський ТЦК
Попалась гнида !!!
"УХИЛЯНТИ
НАПАЛИ
НА ГРУПУ ОПОВІЩЕННЯ"
(прес-служба Житомирського ТЦК)