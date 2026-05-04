ВСК рассмотрела факты нарушений в Ужгородском ТЦК: готовится сообщение в спецпрокуратуру, — Лубинец

Ситуацию с нарушениями прав человека в Ужгородском РТЦК и СП рассмотрела Временная следственная комиссия ВРУ под председательством Алексея Гончаренко. Комиссия заслушала заместителя начальника Закарпатского РТЦК и СП — Александра Бовкуненко.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Ложные показания

В частности, Лубинец отмечает, что заместитель руководителя Закарпатского ОТЦК и СП Бовкуненко во время заседания ВСК мог дать ложные показания.

"Если, по словам Александра Бовкуненко, люди, находившиеся в Ужгородском РТЦК и СП, были призваны на военную службу, тогда возникает логичный вопрос: почему они не были поставлены на финансовое обеспечение и почему они не получили денежное довольствие за период пребывания в Ужгородском РТЦК и СП? Если же их должным образом кормили, как утверждается, тогда возникает другой вопрос: почему они не были поставлены на продовольственное обеспечение в установленном порядке?" — отмечает омбудсмен.

По его словам, Бовкуненко лично присутствовал во время мониторингового визита Офиса омбудсмена в Ужгородский РТЦК и СП и видел выявленные нарушения прав человека. Поэтому предоставленные объяснения не снимают вопросов, а наоборот — требуют отдельной правовой оценки, как и каждый ответ, озвученный во время заседания ТСК.

Позиция омбудсмена

Лубинец подчеркнул, что его позиция четкая: факты нарушений подтверждаются обращениями граждан, выводами мониторинговой группы, материалами ВСП и следственными действиями в рамках открытого уголовного производства. Это сформированная доказательная база, которая требует надлежащей правовой реакции.

"Мы уже готовим сообщение в специализированную прокуратуру в сфере обороны по указанным фактам.

Подчеркиваю: все резонансные случаи во время мобилизационных мероприятий находятся в поле моего зрения. Каждый факт проверяется — закон должен действовать одинаково для всех", — добавил уполномоченный.

