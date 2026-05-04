ВСК рассмотрела факты нарушений в Ужгородском ТЦК: готовится сообщение в спецпрокуратуру, — Лубинец

Ситуацию с нарушениями прав человека в Ужгородском РТЦК и СП рассмотрела Временная следственная комиссия ВРУ под председательством Алексея Гончаренко. Комиссия заслушала заместителя начальника Закарпатского РТЦК и СП — Александра Бовкуненко.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Ложные показания

В частности, Лубинец отмечает, что заместитель руководителя Закарпатского ОТЦК и СП Бовкуненко во время заседания ВСК мог дать ложные показания.

"Если, по словам Александра Бовкуненко, люди, находившиеся в Ужгородском РТЦК и СП, были призваны на военную службу, тогда возникает логичный вопрос: почему они не были поставлены на финансовое обеспечение и почему они не получили денежное довольствие за период пребывания в Ужгородском РТЦК и СП? Если же их должным образом кормили, как утверждается, тогда возникает другой вопрос: почему они не были поставлены на продовольственное обеспечение в установленном порядке?" — отмечает омбудсмен.

По его словам, Бовкуненко лично присутствовал во время мониторингового визита Офиса омбудсмена в Ужгородский РТЦК и СП и видел выявленные нарушения прав человека. Поэтому предоставленные объяснения не снимают вопросов, а наоборот — требуют отдельной правовой оценки, как и каждый ответ, озвученный во время заседания ТСК.

Позиция омбудсмена

Лубинец подчеркнул, что его позиция четкая: факты нарушений подтверждаются обращениями граждан, выводами мониторинговой группы, материалами ВСП и следственными действиями в рамках открытого уголовного производства. Это сформированная доказательная база, которая требует надлежащей правовой реакции.

"Мы уже готовим сообщение в специализированную прокуратуру в сфере обороны по указанным фактам.

Подчеркиваю: все резонансные случаи во время мобилизационных мероприятий находятся в поле моего зрения. Каждый факт проверяется — закон должен действовать одинаково для всех", — добавил уполномоченный.

Что известно о скандале в Ужгородском ТЦК?

  • Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.
  • В оперативном командовании "Запад" заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки фактов, обнародованных омбудсменом.
  • 25 апреля стало известно, что Ужгородский городской районный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Мабуть буде показова порка? Чи ні? Побалакали і роз'їхалися, а все для Лохторату, щоб не став брикатися.
04.05.2026 19:18 Ответить
Фух, добре шо всі інші обласні тцк не такі.
04.05.2026 19:21 Ответить
А в інших областях добові поставки поставляються "по закону чи ні"?
04.05.2026 19:25 Ответить
Цитата от майора Касьянова "я, майор, жил вместе с мобилизованными в скотских условиях". Врет, наверное...
04.05.2026 19:26 Ответить
Это уже не интересно, к сожалению. Все кому было интересно увидели, и Украину еще на один "крючок" подвесили.
04.05.2026 19:26 Ответить
Умеров-данилов, єрмак, татаров і зеленський з стефанчуками і генапрокурором та керівниками ВЦДА і КМУ, мабуть вчергове, про це і не ЗНАЛИ, упродовж 5 років!!?? Але вийшло, що саме їх бездіяльність у таких питаннях мобілізаційних заходів, і допомагала оманським, працювати на користь ******!!!
І знову, оці оманські кабміндічі з урядового кварталу…???
04.05.2026 19:43 Ответить
Отаке гуляє укрнетом:
04.05.2026 19:48 Ответить
Щось попри чисельні відкриті зашквари тецекашників за всі ці роки, нема ні одного показового суду.
04.05.2026 19:58 Ответить
Затягнуть , потім перенесуть, бо ж ті підуть воювати- нічого не буде.
нема бажання у начальства
04.05.2026 20:08 Ответить
 
 