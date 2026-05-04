ТСК розглянула факти порушень в Ужгородському ТЦК: готується повідомлення до спецпрокуратури, - Лубінець
Ситуацію з порушеннями прав людини в Ужгородському РТЦК та СП розглянула Тимчасова слідча комісія ВРУ під головуванням Олексія Гончаренка. Комісія заслухала заступника начальника Закарпатського ОТЦК та СП - Олександра Бовкуненка.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Неправдиві свідчення
Так, Лубінець зауважує, що заступник керівника Закарпатського ОТЦК та СП Бовкуненко під час засідання ТСК міг надати неправдиві свідчення.
"Якщо, зі слів Олександра Бовкуненка, люди, які перебували в Ужгородському РТЦК та СП, були призвані на військову службу, тоді виникає логічне питання: чому їх не було поставлено на фінансове забезпечення і чому вони не отримали грошового забезпечення за період перебування в Ужгородському РТЦК та СП? Якщо ж їх належно харчували, як стверджується, тоді постає інше питання: чому вони не були поставлені на продовольче забезпечення у встановленому порядку?" - зазначає омбудсмен.
За його словами, Бовкуненко був особисто присутній під час моніторингового візиту Офісу Омбудсмана до Ужгородського РТЦК та СП і бачив виявлені порушення прав людини. Тому надані пояснення не знімають питань, а навпаки - потребують окремої правової оцінки, як і кожна відповідь, озвучена під час засідання ТСК.
Позиція омбудсмена
Лубінець наголосив, що його позиція чітка: факти порушень підтверджуються зверненнями громадян, висновками моніторингової групи, матеріалами ВСП та слідчими діями у межах відкритого кримінального провадження. Це сформована доказова база, яка потребує належної правової реакції.
"Ми вже готуємо повідомлення до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони за вказаними фактами.
Наголошую: усі резонансні випадки під час мобілізаційних заходів перебувають у моєму полі зору. Кожен факт перевіряється - закон має діяти однаково для всіх", - додав уповноважений.
Що відомо про скандал в Ужгородському ТЦК?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, здійсненого представником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим, зафіксовано кричущі порушення.
- В оперативному командуванні "Захід" заявили, що ініціювали роботу спеціальної комісії для перевірки фактів, які оприлюднив омбудсмен.
- 25 квітня стало відомо, що Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмена Дмитра Лубінця.
І знову, оці оманські кабміндічі з урядового кварталу…???
нема бажання у начальства