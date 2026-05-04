ТСК розглянула факти порушень в Ужгородському ТЦК: готується повідомлення до спецпрокуратури, - Лубінець

Порушення в Ужгородському ТЦК

Ситуацію з порушеннями прав людини в Ужгородському РТЦК та СП розглянула Тимчасова слідча комісія ВРУ під головуванням Олексія Гончаренка. Комісія заслухала заступника начальника Закарпатського ОТЦК та СП - Олександра Бовкуненка.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Неправдиві свідчення

Так, Лубінець зауважує, що заступник керівника Закарпатського ОТЦК та СП Бовкуненко під час засідання ТСК міг надати неправдиві свідчення.

"Якщо, зі слів Олександра Бовкуненка, люди, які перебували в Ужгородському РТЦК та СП, були призвані на військову службу, тоді виникає логічне питання: чому їх не було поставлено на фінансове забезпечення і чому вони не отримали грошового забезпечення за період перебування в Ужгородському РТЦК та СП? Якщо ж їх належно харчували, як стверджується, тоді постає інше питання: чому вони не були поставлені на продовольче забезпечення у встановленому порядку?" - зазначає омбудсмен.

За його словами, Бовкуненко був особисто присутній під час моніторингового візиту Офісу Омбудсмана до Ужгородського РТЦК та СП і бачив виявлені порушення прав людини. Тому надані пояснення не знімають питань, а навпаки - потребують окремої правової оцінки, як і кожна відповідь, озвучена під час засідання ТСК.

Позиція омбудсмена

Лубінець наголосив, що його позиція чітка: факти порушень підтверджуються зверненнями громадян, висновками моніторингової групи, матеріалами ВСП та слідчими діями у межах відкритого кримінального провадження. Це сформована доказова база, яка потребує належної правової реакції.

"Ми вже готуємо повідомлення до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони за вказаними фактами.

Наголошую: усі резонансні випадки під час мобілізаційних заходів перебувають у моєму полі зору. Кожен факт перевіряється - закон має діяти однаково для всіх", - додав уповноважений.

Що відомо про скандал в Ужгородському ТЦК?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, здійсненого представником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим, зафіксовано кричущі порушення.
  • В оперативному командуванні "Захід" заявили, що ініціювали роботу спеціальної комісії для перевірки фактів, які оприлюднив омбудсмен.
  • 25 квітня стало відомо, що Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмена Дмитра Лубінця.

Мабуть буде показова порка? Чи ні? Побалакали і роз'їхалися, а все для Лохторату, щоб не став брикатися.
04.05.2026 19:18 Відповісти
Фух, добре шо всі інші обласні тцк не такі.
04.05.2026 19:21 Відповісти
А в інших областях добові поставки поставляються "по закону чи ні"?
04.05.2026 19:25 Відповісти
Цитата от майора Касьянова "я, майор, жил вместе с мобилизованными в скотских условиях". Врет, наверное...
04.05.2026 19:26 Відповісти
Это уже не интересно, к сожалению. Все кому было интересно увидели, и Украину еще на один "крючок" подвесили.
04.05.2026 19:26 Відповісти
Умеров-данилов, єрмак, татаров і зеленський з стефанчуками і генапрокурором та керівниками ВЦДА і КМУ, мабуть вчергове, про це і не ЗНАЛИ, упродовж 5 років!!?? Але вийшло, що саме їх бездіяльність у таких питаннях мобілізаційних заходів, і допомагала оманським, працювати на користь ******!!!
І знову, оці оманські кабміндічі з урядового кварталу…???
04.05.2026 19:43 Відповісти
Отаке гуляє укрнетом:
04.05.2026 19:48 Відповісти
Щось попри чисельні відкриті зашквари тецекашників за всі ці роки, нема ні одного показового суду.
04.05.2026 19:58 Відповісти
Затягнуть , потім перенесуть, бо ж ті підуть воювати- нічого не буде.
нема бажання у начальства
04.05.2026 20:08 Відповісти
 
 