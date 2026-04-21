У більшості ТЦК відсутні належні умови для утримання людей перед відправленням на службу в ЗСУ, - Офіс омбудсмена
У переважній більшості територіальних центрів комплектування та СП немає належних умов для перебування людей, які чекають на відправлення до місць служби у війську. Це не відповідає вимогам законодавства.
Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомив секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмана) Дмитра Лубінця, передає Цензор.НЕТ.
Умови неналежні
В омбудсмена заявили, що в основній частині ТЦК, зокрема, немає прийнятно облаштованих приміщень для формування команд з мобілізованих, місць для харчування, спальних приміщень, а також відповідних санітарно-гігієнічних умов.
Там також заявили про ситуацію з тим, що органи місцевого самоврядування і керівництва обласних ТЦК не виконують вимог однієї з постанов уряду, за якою для формування команд мобілізованих мають створюватись збірні пункти з відповідними побутовими та санітарними умовами.
"Проте фактичний стан речей суттєво відрізняється від нормативних вимог", – зауважили у відповіді на запит LIGA.net.
Фінансове забезпечення
Згідно з постановою Кабінету міністрів, такі збірні пункти створюють спільним рішенням виконавчих органів місцевих рад та районних або міських ТЦК, щоб збирати команди з призовників та відправляти їх до військових частин.
- Зокрема, локальні органи виконавчої влади й місцевого самоврядування мають матеріально та фінансово забезпечувати проведення мобілізації. Вони повинні виділяти будівлі, споруди, земельні ділянки, транспорт й інші ресурси, а також забезпечувати роботу пунктів збору військовозобов’язаних й відправлення мобілізованих до місць проходження служби.
Однак, стверджують в омбудсмена, переважно ці збірні пункти облаштовують коштом обмежених ресурсів ТЦК, без належного забезпечення від уповноважених органів та без створення відповідних умов роботи.
На цих збірних пунктах не облаштовують приміщення для перебування мобілізованих, не формують військові команди та не створюються санітарні приміщення й місця для харчування, вказали у відомстві.
В заголовку слово утримання людей... Це вже Європа? Чому не розміщення людей, поселення людей, просто умови для людей.. утримання 😳
на словах бійці,а на ділі вівці.Ти ж не сидів в кущах?
третій рік безпрєдєльного свавілля, і тільки но, з'ясували, що людей викрадають та катують?
а, скільки загинуло в тцк?
а, скільки в сзч?
а, скільки загинуло в перший вихід?
Кормлять непогано.
Я не страждав. Трохи очкував за бруд. Можна й коросту підхопити.
Засцяні і засрані подушки і матраси.
Жаль дітей тільки. Нехай дорослі дивляться на це і пам'ятають, що усидіти на двох стільцях (тайожний союз/європа) не вийде, і не повторюють помилок
