У більшості ТЦК відсутні належні умови для утримання людей перед відправленням на службу в ЗСУ, - Офіс омбудсмена

Порушення в Ужгородському РТЦК та СП

У переважній більшості територіальних центрів комплектування та СП немає належних умов для перебування людей, які чекають на відправлення до місць служби у війську. Це не відповідає вимогам законодавства.

Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомив секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмана) Дмитра Лубінця, передає Цензор.НЕТ.

Умови неналежні

В омбудсмена заявили, що в основній частині ТЦК, зокрема, немає прийнятно облаштованих приміщень для формування команд з мобілізованих, місць для харчування, спальних приміщень, а також відповідних санітарно-гігієнічних умов.

Там також заявили про ситуацію з тим, що органи місцевого самоврядування і керівництва обласних ТЦК не виконують вимог однієї з постанов уряду, за якою для формування команд мобілізованих мають створюватись збірні пункти з відповідними побутовими та санітарними умовами.

"Проте фактичний стан речей суттєво відрізняється від нормативних вимог", – зауважили у відповіді на запит LIGA.net.

Фінансове забезпечення

Згідно з постановою Кабінету міністрів, такі збірні пункти створюють спільним рішенням виконавчих органів місцевих рад та районних або міських ТЦК, щоб збирати команди з призовників та відправляти їх до військових частин.

  • Зокрема, локальні органи виконавчої влади й місцевого самоврядування мають матеріально та фінансово забезпечувати проведення мобілізації. Вони повинні виділяти будівлі, споруди, земельні ділянки, транспорт й інші ресурси, а також забезпечувати роботу пунктів збору військовозобов’язаних й відправлення мобілізованих до місць проходження служби.

Однак, стверджують в омбудсмена, переважно ці збірні пункти облаштовують коштом обмежених ресурсів ТЦК, без належного забезпечення від уповноважених органів та без створення відповідних умов роботи.

На цих збірних пунктах не облаштовують приміщення для перебування мобілізованих, не формують військові команди та не створюються санітарні приміщення й місця для харчування, вказали у відомстві.

Ото як! Невже ніхто до цього нічого не знав? Доречі! А навіщо ресурсу на убій належні умови?
21.04.2026 21:01
У мене є один давній і далекий знайомий. Він рідкісний довбограй, але у нього мама у прокуратурі на хорошій посаді. Так він собі і жив, бухав, ганяв на тачці і ніфіга не робив. Нещодавно я дізнався, що він тепер ТЦКун, при чому, я вас запевняю, він ніколи навіть на 500 км до фронту не наближався, але ж мама у прокуратурі, це мама у прокуратурі)))
21.04.2026 21:04
У більшості ТЦК відсутні належні умови для утримання людей Джерело: https://censor.net/ua/n3611699

В заголовку слово утримання людей... Це вже Європа? Чому не розміщення людей, поселення людей, просто умови для людей.. утримання 😳
21.04.2026 21:03
А верховний пересидент з 2019 року, так і не ЗНАЄ про такі умови???
Єрмак з міндічем, забороняли з потужниками йому про це казати???
Оманські, завзято гадять Україні та Українцям, з 2020 року!!
21.04.2026 21:10
за оборону Держави відповідає верховний головнокомандувач

включно із мобілізацією

це ЗЄбардак, шановні православні, а НЕ
"Армія, Мова, Віра"

.
21.04.2026 22:49
Ці приміщення навіть.для свійського скота непридатні і десь.на межі знущання над ним.
21.04.2026 21:15
Ти жодного уявлення не маєш де і як доводиться жить військовим.Я вже не кажу на фронті.Навіть в прифронтових містах вдячний нарід лупить ціни для захисників за халупи без зручностей дорожче ніж у Києві.
21.04.2026 22:25
Вони ще типо не в курсі в яких умовах перебувають в установах ВСП СЗЧшники. Раджу відвідати Гайсин, Вінниця, Подільськ...
21.04.2026 22:05
і що влада зробила ? Зеля записав новий гундосий відосик ?
21.04.2026 21:01
Ліквідувати шарашкині контори.
21.04.2026 21:02
і що далі ?
"Ни войны, ни мира, а штыки в землю" ?

кацапсткий троцкізм

.
21.04.2026 22:51
21.04.2026 21:03
Так, на всіх парах з зеленим аналогом НКВД мчимося в Європу, ми здобули!
21.04.2026 21:23
Дуже доречне зауваження 👍
21.04.2026 21:29
21.04.2026 21:04
А я дізнався що один *******, відірви та викень називається, що в школі що після нікому проходу не давав, батьки при посаді, ходе вільно по місту бо..... ( Барабаний дріб) Він " інвалід" та має посвідчення.
21.04.2026 21:07
Засуджуєш ухилянтів?Сам мабуть не такий.Чи ти дівчинка?
21.04.2026 21:40
Засуджую хитрозроблених, котрі за спинами вперед кричать,а самі в кущах сидять.
21.04.2026 21:41
Це правильно.Теж не люблю хитрожопих,які
на словах бійці,а на ділі вівці.Ти ж не сидів в кущах?
21.04.2026 22:14
А як можна утримувати людей в тцк ? За яким законом і за яким рішенням суду?
21.04.2026 21:05
коли все "на паузє" то по зеленому замовчуванню - Все Можна!
21.04.2026 21:20
ТЦК це структура створена Володимиром Зеленським після провалів по не об'явлення мобілізації у 2022 році, щоб не впали його рейтинги!
21.04.2026 21:06
да що ж то коїться?
третій рік безпрєдєльного свавілля, і тільки но, з'ясували, що людей викрадають та катують?
а, скільки загинуло в тцк?
а, скільки в сзч?
а, скільки загинуло в перший вихід?

21.04.2026 21:06
нет никаких законов кармы

вон трамп **** детей, а сейчас неуявимый президент, а его дети при миллиардах
21.04.2026 23:55
"Слався, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя". Гладиатор
21.04.2026 21:07
Зеленський, з потужниками єрмака, тепер підуть з посади???
Чи, як же вони тепер, на «галубом глазу» ТБ,на лохоМарафоні, очима лупати будуть з кабміндічами ??
21.04.2026 21:14
Тільки зараз помітили? 🤔
21.04.2026 21:15
Грошики не дают,а требования имеют,хитрожопые квартальщики создают иллюзию заботы о низших кустах - мы,такие хорошие и красивые,раздали мудрые и потужное приказы,но местные власти ничего не выполнили.
21.04.2026 21:16
Дивно, що президент ніяк це не коментує. І навіть насторожує.
21.04.2026 21:16
Він просто як завжди "ні при чому", "не на часі" і таке інше, і пішов і далі планувати свої "генітальні операції"..а якщо серьозно то повна відсутність критики чи навіть писку на незалежність роботи тцк вказує на те що він дав добро на їх безчинства.
21.04.2026 21:21
Ну, якби там була якась перемога, то ЗЄ б стопудово вигулькнув.

А так він тримається від мобілізації осторонь, наче не є веховним головнокомандувачем, а як і раніше, є звичайним ухилянтом. 😁
21.04.2026 21:36
Бджоли проти меду.Ухилянти vs ухилянт.
21.04.2026 21:44
Нє-нє. Тут якраз повна злагода. Золотий електорат.

Тому весь негатив від мобілізації повинен бути на армії, а не на поліції чи політичному керівництві.
Тому гівно-канали Банкової роздмухують теми "людоловів" чи не активніше за кацапів.
Тут якраз чим гірше, тим краще для ЗЄ.

Армія - страховидло та покарання.
ЗЄ - спаситель та справедливий цар. Мамини сонечка випускає з країни, злих нациків та старперів утилізує пачками, вирощує генералів у вазонах на підвіконні.
21.04.2026 21:56
Чому відсутні? Є аж цілі кутки для різних каст, куток для бомжів, куток для наркоманів, куток для алкашів,куток для інших кого зловили 30..55 років, все для людей! потім їх змішують далі в один чи декілька взводів і все! Готові до виходу на кордони 91 року
21.04.2026 21:19
А звідки ти знаєш?Був мобілізований,чи навидумував з переляку?
21.04.2026 21:47
Знайомий який там був розповідав
21.04.2026 22:24
Ти це серйозно? Мені знайомий розказував що мобілізовані живуть в готелі 5***** All Inclusive,на морі,в Анталії. На полігонах будуть жить в сирих палатках з чадящою буржуйкою,а на війні в підвалах з пацюками,або в бліндажах,де після дощу нитки сухої немає,а миші згризають все крім зброї.Ви тут скиглите з диванів,наче самі там опинились.
21.04.2026 23:10
Боже, врятуй від собченків!
22.04.2026 00:15
Бог карає тупих ботів як ти. Собченку допомагає,хоч взагалі я атеїст.
22.04.2026 00:55
Шо сі стало?Усрався з переляку?
22.04.2026 01:14
Так.
22.04.2026 01:17
Що означає "утримання"? Вони можуть утримувати тільки себе за причинне місце
21.04.2026 21:20
Всіх борзих ТЦКшинків на фронт. Хто відмовиться то тих на зону.
21.04.2026 21:21
От Федоров як дізнається, то він їм дасть!
21.04.2026 21:21
Ахаха, ви що здуріли, які умови, за добу будуть десь у палатках виживати. У нас умови у головного начальника податкової, головного начальника митниці, головного поліціянта, голови офісу президента, голови НБУ, головного начальника СБУ, головного командувача ЗСУ... ну і у депутатів там є умови. Всі інші кріпаки, для них не положено. Навіть у суддів нема умов, лише високі зарплати. Ах да там ще керівництво Нафтогаз, Укрзалізниця та Укрпошта теж у розкоші живуть. Сподіваюсь нікого не забув.
21.04.2026 21:22
Аааа...
Так от чому вони беруть хабарі та займаються здирництвом - збирають гроші на кращі умови для рекрутів. 😁

Бо ж для передової волонтери збирають, а хто збере для ТЦК?
21.04.2026 21:33
А є ж і такі, які не бачать ні в цьому, ні в так званих «оповіщеннях» за допомогою кастетів та бит нічого особливого 😳
21.04.2026 21:37
Не кіпішуйте, полонені кацапи живуть ще в гірших умовах.
21.04.2026 21:44
з нами разом проходив влк бомж чи хрон конкретний, і його би забрали, але сіфіліс і гепатит тормознули заготівельників. двоє тцкашників водили його по кабінетах тримаючи попід руки, бо він ледь ноги переставляв. а вже в частині привезли наркомана в жіночому вбранні, я вже мовчу про дідів алкашів з одним зубом в роті, таких 25% ))
21.04.2026 21:45
при погрузці з розподільчого був в одного епілептичний припадок. всі коло нього бігали, і офіцери, і врачі. поохали поахали і все рівно він поїхав служити в наступній партії
21.04.2026 21:48
Єдина проблема - брудна кровать. Бажано поміняти.
Кормлять непогано.
Я не страждав. Трохи очкував за бруд. Можна й коросту підхопити.
Засцяні і засрані подушки і матраси.
21.04.2026 22:01
Утримання людей? Як каторжників,чи полонених?
21.04.2026 22:01
Як сцикунів, що самі по повістках не йдуть
22.04.2026 09:41
Сцикуни,це ті,хто пакує в бусики.
22.04.2026 10:56
Не завжди. Бувають воювавші і після поранень. Їм слава, бо вони роблять цінну роботу - фільтрують суспільство. Всі хто не пішов в армію, і не є релігійними пацифістами - всі отримають клеймо ухилянта. У владу не попадуть. Нація повинна визначитися
22.04.2026 12:23
Москалі також проводять фільтрацію.
22.04.2026 19:53
Україна - аномально розділена надвоє. І війна - справедливі наслідки цього розділення. Просіювання справедливе, і переселення совкив зі Сходу на Захід у прийми - справедливо.

Жаль дітей тільки. Нехай дорослі дивляться на це і пам'ятають, що усидіти на двох стільцях (тайожний союз/європа) не вийде, і не повторюють помилок
22.04.2026 21:55
Головне що у начальників ТЦК є всі умови в їхніх будинках, квартирах, дачах.
21.04.2026 22:07
Месяц назад вышел из дома и наблюдал картину как 4 титушки прессовали какого-то бедолагу на проверку документов минут 10, пока не подъехали менты с каким то дрыщом в пикселе. Каким было мое удивление когда в одном из титушек я узнал местного гопаря с которым я ещё в одной школе учился. )) И трое остальных там были примерно такого же типажа. Это просто для понимания что это за бывшие фронтовики по городу шастают в балаклавах и по гражданке.
21.04.2026 22:14
Тебе хотелось, чтобы тебя паковали воевавшие фронтовики с ПТСР, терявшие побратымов? За одно слово про "вайну алигархов" можно и в рыло...
Так что будь благодарен за ненюхавших пороха
22.04.2026 09:44
Ти напевно вдячний будь кому, хто тебе пи@здить та гроші з тебе вибиває ))
22.04.2026 11:09
А чого з мене вибивать? Це сцикуни платять, щоб в армію не йти. Мене запросили в бус, я не пручався. Бо я не втратив свого чоловічого гендера - захисник
22.04.2026 12:21
Диванний захисник )
22.04.2026 14:08
Да, приїхав у відпустку і на дівані. Раз на півроку на 15 днів приїздю. А ти знаєш який я гордий, шо маю честь служити с кращими людьми країни?
22.04.2026 18:08
Як Вам словосполучення " утримання людей"????? Нічого не нагадуе???((((
22.04.2026 05:43
 
 