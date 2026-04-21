УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11715 відвідувачів онлайн
Новини Протиправні дії ТЦК Корупція ТЦК
7 982 42

Лубінець відреагував на затримання військовослужбовців ТЦК в Одесі

Дмитро Лубінець про затримання працівників ТЦК в Одесі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував резонансне затримання в Одесі військових ТЦК та СП, яких підозрюють у вимаганні коштів.

За його словами, ситуація свідчить про початок реального реагування на системні порушення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Омбудсмен наголосив, що проблеми безкарності та корупції серед окремих представників територіальних центрів комплектування тривалий час ігнорувалися. Водночас нині, за його оцінкою, ці випадки починають отримувати належну правову оцінку.

"Проблеми, про які я неодноразово заявляв, – системна безкарність та корупційна складова – нарешті починають отримувати жорстку правову оцінку", – зазначив Лубінець.

Резонансна справа в Одесі

За даними слідства, співробітники Служба безпеки України затримали групу осіб, до якої входили представники ТЦК та правоохоронець. Їх підозрюють у вимаганні значної суми коштів у громадянина, який мав законну відстрочку від мобілізації.

За інформацією правоохоронців, зловмисники діяли організовано. Вони відстежували потенційних жертв, силоміць затягували їх до службового транспорту та погрожували зброєю, вимагаючи гроші. У межах провадження готується повідомлення про підозру за статтею про вимагання в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Зростання кількості скарг і реакція держави

У своєму зверненні Лубінець також навів статистику звернень громадян. За його даними, лише з Одеської області за минулий рік надійшли сотні повідомлень про можливі порушення прав людини з боку ТЦК та СП. У 2026 році ця цифра продовжує зростати.

Він підкреслив, що подібні проблеми фіксуються і в інших регіонах, зокрема у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.

Після затримань у Збройних силах України повідомили про відсторонення керівництва відповідних ТЦК в Одесі та початок службового розслідування. Це, за словами омбудсмена, має стати сигналом про неминучість відповідальності за порушення прав громадян.

  • До слова, одразу після резонансного випадку в Одесі, працівники ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ затримали голову військово-лікарської комісії при Берегівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті. Під час обшуків за місцем роботи та проживання вилучили понад 11 млн грн.

Автор: 

затримання (4303) Одеса (5793) Одеська область (3987) СБУ (13771) Лубінець Дмитро (688) ТЦК та СП (1093) Одеський район (583)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
5 рік - початок реального реагування на системні порушення

ВОНО знущається
показати весь коментар
21.04.2026 19:24 Відповісти
+18
Можливо пора у відставку,бо користі,як з козла молока
показати весь коментар
21.04.2026 19:24 Відповісти
+17
Зелена мразота почала рятувати свої шкури і здавати на заклання своїх псів, які в силу тупості не розуміли, що їх злочини неминуче цим і закінчаться.
показати весь коментар
21.04.2026 19:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.04.2026 19:24 Відповісти
Цікаво мені - коли війна припинеться і СлугиТогоНароду почнуть тікати з країни - невже Лубінець залишиться і не втече?!
показати весь коментар
21.04.2026 19:45 Відповісти
Народ і так все влаштовує.
показати весь коментар
21.04.2026 19:57 Відповісти
Вони живуть своє найкраще життя а навіщо рипатися?
показати весь коментар
21.04.2026 20:35 Відповісти
Там ще краще написано, бо оті порушення, з одного боку, наче й системні, а з другого - тільки "серед окремих представників територіальних центрів комплектування". Отут і ввесь Лубінець.
показати весь коментар
21.04.2026 20:40 Відповісти
Можливо пора у відставку,бо користі,як з козла молока
показати весь коментар
21.04.2026 19:24 Відповісти
без козла і молока не буде
показати весь коментар
21.04.2026 19:26 Відповісти
зебілам козлине "молоко" - те що треба.
показати весь коментар
21.04.2026 20:25 Відповісти
Насистемні - несистемні все добре 🤷🤮
показати весь коментар
21.04.2026 19:27 Відповісти
"Весільний генерал" вирішив щоки надути.
показати весь коментар
21.04.2026 19:30 Відповісти
Началось,квартал ударил по самой нужной фронту системе - системе пополнения всу,фронт и так еле держится,а теперь усилиями коррумпированных контор по нему ударили с тыла.
показати весь коментар
21.04.2026 19:33 Відповісти
Отак от, виявляється фронт ледь тримається, а Larry розуміючи це, все одно лише шкрябанням коментів займається...
показати весь коментар
21.04.2026 19:51 Відповісти
У пророссийских шнырей нет аргументов против,целый отряд путинской агентуры не придумал ничего разумного и справедливого.
показати весь коментар
21.04.2026 19:57 Відповісти
Задумайся, чому в 2014-2015 все нормально працювало...
показати весь коментар
21.04.2026 20:11 Відповісти
Бо не ті були масштаби.
показати весь коментар
21.04.2026 20:19 Відповісти
Мова не про масштаби, а про методи...
показати весь коментар
21.04.2026 20:24 Відповісти
Так і методи відповідно до масштабів. У 22- 23 -му теж нікого не бусифікували. Але добровольців у суспільстві завжди обмежена кількість.
показати весь коментар
21.04.2026 20:29 Відповісти
Где нормально,четыре раза призывнику прислали повестку - он четыре раза послал систему нах смеясь и улыбаясь,это *** нормально?
показати весь коментар
21.04.2026 20:36 Відповісти
каждый ТЦКшник мечтает что бы скорее закончилась война
показати весь коментар
21.04.2026 19:55 Відповісти
І що по Україні перестануть їздити "зеворонки" і припинять красти людей на вулицях?
показати весь коментар
21.04.2026 19:33 Відповісти
"ТЦК не мають права затримувати або утримувати громадян. Це - порушення Конституції, - Лубінець"

Джерело: https://censor.net/ua/n3599688
показати весь коментар
21.04.2026 19:37 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 19:39 Відповісти
Тим більше злочини проти цивільних не мають строків давності, раніше цкуни були заїздні з інших міст а зараз багато місцевих
показати весь коментар
21.04.2026 20:01 Відповісти
Нікого ніхто не здає. Влаштували показову порку призначеним козлам відпущення, щоб засцяти очі посполитим, щоб ті трохи притихли. В реальності все як було, так і далі продовжуватиметься.
показати весь коментар
21.04.2026 20:03 Відповісти
Посада в нього така - шось ляпати - приказуючи - нічого особистого
показати весь коментар
21.04.2026 19:44 Відповісти
цей зелений пферд нічого не сказав про те чи й далі будуть банити на цензорі за каммєнти про цих жирних тцк-аних свиней? чи прішлі другіє врємєна? ))))
показати весь коментар
21.04.2026 19:46 Відповісти
Він боїться про це казати, бо його самого тут банили за коменти🤣.
показати весь коментар
21.04.2026 19:49 Відповісти
Це все кацапське ІПСО ,яке знімалось на окупованій території !!!
показати весь коментар
21.04.2026 19:53 Відповісти
каракай - гав-гав!
показати весь коментар
21.04.2026 19:55 Відповісти
"Омбудсмен наголосив, що проблеми безкарності та корупції серед окремих представників територіальних центрів комплектування"

Окремих? Зелене лайно продовжує сцяти прямо в очі пересічним...
показати весь коментар
21.04.2026 20:00 Відповісти
Так як тцк дискредитує зсу мабуть ніхто не робить як вони так гарно і стабільно (кожен день нові і нові відео бусифікації)
показати весь коментар
21.04.2026 20:02 Відповісти
СБУ бусифікувала бусифікаторів з ТЦК.
Карма?
показати весь коментар
21.04.2026 20:16 Відповісти
Спектакль.
показати весь коментар
21.04.2026 20:18 Відповісти
95
показати весь коментар
21.04.2026 21:07 Відповісти
Про яку систему, шо нарешті кудись там рушила - з більше сотні повідомлень про порушення - одне затримання. Ще не відомо чим це затримання скінчиться. Зараз ще обращенця зроблять винуватим.
показати весь коментар
21.04.2026 20:57 Відповісти
Які порушення,Лубінець? Це бандитизм!
показати весь коментар
21.04.2026 21:03 Відповісти
... результат має бути:
конфіскація статків, тюрма ,
вже досить патужних прокламацій .
І почати треба з бені ... , цукермана, міндіча, шурми ,єрмака, чернишова...
показати весь коментар
21.04.2026 21:18 Відповісти
 
 