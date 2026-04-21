Лубінець відреагував на затримання військовослужбовців ТЦК в Одесі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував резонансне затримання в Одесі військових ТЦК та СП, яких підозрюють у вимаганні коштів.

За його словами, ситуація свідчить про початок реального реагування на системні порушення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Омбудсмен наголосив, що проблеми безкарності та корупції серед окремих представників територіальних центрів комплектування тривалий час ігнорувалися. Водночас нині, за його оцінкою, ці випадки починають отримувати належну правову оцінку.

"Проблеми, про які я неодноразово заявляв, – системна безкарність та корупційна складова – нарешті починають отримувати жорстку правову оцінку", – зазначив Лубінець.

Також читайте: ЗМІ проаналізували статки 62 керівників обласних ТЦК та СП: 10% з них стали фігурантами кримінальних справ

Резонансна справа в Одесі

За даними слідства, співробітники Служба безпеки України затримали групу осіб, до якої входили представники ТЦК та правоохоронець. Їх підозрюють у вимаганні значної суми коштів у громадянина, який мав законну відстрочку від мобілізації.

За інформацією правоохоронців, зловмисники діяли організовано. Вони відстежували потенційних жертв, силоміць затягували їх до службового транспорту та погрожували зброєю, вимагаючи гроші. У межах провадження готується повідомлення про підозру за статтею про вимагання в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Читайте також: ТЦК можуть зобов’язати носити жетони та представлятися при зверненні

Зростання кількості скарг і реакція держави

У своєму зверненні Лубінець також навів статистику звернень громадян. За його даними, лише з Одеської області за минулий рік надійшли сотні повідомлень про можливі порушення прав людини з боку ТЦК та СП. У 2026 році ця цифра продовжує зростати.

Він підкреслив, що подібні проблеми фіксуються і в інших регіонах, зокрема у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.

Після затримань у Збройних силах України повідомили про відсторонення керівництва відповідних ТЦК в Одесі та початок службового розслідування. Це, за словами омбудсмена, має стати сигналом про неминучість відповідальності за порушення прав громадян.

До слова, одразу після резонансного випадку в Одесі, працівники ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ затримали голову військово-лікарської комісії при Берегівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті. Під час обшуків за місцем роботи та проживання вилучили понад 11 млн грн.

Читайте також: На Прикарпатті викрили схему в ТЦК: затримано посадовця та його батька. ФОТОрепортаж