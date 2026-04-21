Голову ВЛК затримано на Закарпатті: у нього вилучено близько 11 млн грн готівки, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ затримали голову військово-лікарської комісії при Берегівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті

Про це повідомили у пресслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За даними слідства, посадовець систематично вимагав гроші за оформлення фіктивних медичних документів для отримання відстрочки від мобілізації.

Зокрема, до нього звернувся призовник, якому потрібно було поновити відстрочку за станом здоров’я. Підозрюваний запропонував використати попередні медичні документи без проходження обстеження та домовився з іншими членами комісії не зважати на реальний стан здоров’я.

Вартість такої "послуги" становила 6 тисяч доларів США, які планували розподілити між учасниками схеми. Правоохоронці затримали посадовця після оформлення висновку про обмежену придатність.





Підозра та вилучення коштів

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). За цією статтею загрожує до 10 років позбавлення волі.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання вилучили понад 11 млн грн в різній іноземній валюті. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, а також про відсторонення від посади.

