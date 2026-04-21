Голову ВЛК затримано на Закарпатті: у нього вилучено близько 11 млн грн готівки, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ затримали голову військово-лікарської комісії при Берегівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті 

Про це повідомили у пресслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За даними слідства, посадовець систематично вимагав гроші за оформлення фіктивних медичних документів для отримання відстрочки від мобілізації.

Зокрема, до нього звернувся призовник, якому потрібно було поновити відстрочку за станом здоров’я. Підозрюваний запропонував використати попередні медичні документи без проходження обстеження та домовився з іншими членами комісії не зважати на реальний стан здоров’я.

Вартість такої "послуги" становила 6 тисяч доларів США, які планували розподілити між учасниками схеми. Правоохоронці затримали посадовця після оформлення висновку про обмежену придатність.

На Закарпатті затримали голову ВЛК

Підозра та вилучення коштів

  • Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). За цією статтею загрожує до 10 років позбавлення волі.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання вилучили понад 11 млн грн в різній іноземній валюті. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, а також про відсторонення від посади.

не з тих голів почяли, це муха...
самка на Банковій.
21.04.2026 18:07 Відповісти
Зайдите в дома районного босса дэбээровца,бакановца и нацполицая,там грошенят не меньше найдете.
21.04.2026 18:04 Відповісти
голова хмельницького влк крупа затримана ще два роки тому! і що?
21.04.2026 18:31 Відповісти
Зато на фото за спиной у этого ублюдка, икона Божией матери. Ходит падла каждое воскресенье в церковь. Бьёт поклоны. Ему надо окончание войны? Хера с два. Если в этой стране не ввести внешнее управление-то стране просто ******.
21.04.2026 18:02 Відповісти
пілять... і я на це звернув увагу...Хелоу фома фомич....схожа хвиля!
21.04.2026 19:09 Відповісти
Бачиш Василь, хоч ми з тобою і цапаємося деколи, на суть глибини бачимо одинаково. Ну так шо -ляща відправляти?))
21.04.2026 19:12 Відповісти
дякую. але я м"ясоїд і виноватий ( вИно як у нас кажуть ********!)
21.04.2026 19:34 Відповісти
І самовар гжелєвскій распісной
21.04.2026 21:39 Відповісти
В форінтах це шось нове. Мабуть тайний поціновувач Орбана
21.04.2026 18:03 Відповісти
брав шо давали по курсу
21.04.2026 18:19 Відповісти
Це ж Берегово! Там до мадярского кордону година пішки . Мабуть, у половини мешканців угорські паспорти є.
21.04.2026 18:52 Відповісти
Зайдите в дома районного босса дэбээровца,бакановца и нацполицая,там грошенят не меньше найдете.
21.04.2026 18:04 Відповісти
судячи по укупорках, це були його "заморожені фінанси" ))
21.04.2026 18:05 Відповісти
Вакууматором, щоб не попортились? Розумно. А якщо миші?
21.04.2026 18:11 Відповісти
та які там миші в морозільній камері )))
21.04.2026 18:14 Відповісти
Мобе то не хабарі? Може чотовік добре малює?
21.04.2026 18:06 Відповісти
не з тих голів почяли, це муха...
самка на Банковій.
21.04.2026 18:07 Відповісти
Може вже почати оголошувати імена працівників мобілізації, які не беруть хабарі?
Так буде простіше.
21.04.2026 18:10 Відповісти
Не можна, ти просто не розумієш скільки треба людського ресурсу і грошей, щоб найти хоча би одного
21.04.2026 18:19 Відповісти
Простіше найти в Україні живого інопланетянина
21.04.2026 19:34 Відповісти
"Затримання на гарячому" (з доказами вини) має протягом 48 годин приводити до вироку Суду , відправлення в колонію і початку відбуття покарання. І вже хай звідти наймає адвокатів. Слідство може спокійно дорозслідувати і підвищити терміни покарання. Ніяких щастав для зловлених на гарячому не має бути за визначенням !!!
21.04.2026 18:12 Відповісти
І чого дістаєте мужика, я уряду вірю, якщо вчителі одержують по 4 тис. доларів, то у нього зарплата не менша.
21.04.2026 18:16 Відповісти
Вибачаюсь, то місце голови, наразі вільно...?
21.04.2026 18:20 Відповісти
Конкурс оголошений.
21.04.2026 18:36 Відповісти
21.04.2026 20:14 Відповісти
Ну що ж, 300 тис. грн йому застави, та й хай співпрацює зі слідством. Слідство теж любить валюту.
21.04.2026 18:28 Відповісти
голова хмельницького влк крупа затримана ще два роки тому! і що?
21.04.2026 18:31 Відповісти
Що що - декларує зарплатню у 2025 році та збільшує суму коштів у власності та кількість нерухомості .
21.04.2026 19:51 Відповісти
Ну не можуть же безслідно розчинятись мільяди євро від партнерів.
Десь вони повинні осідати. Це закон фізики.
21.04.2026 18:37 Відповісти
І ще, по закону фізики, повинні бути банди, які б трясли отаких новоспечених мільйонерів. Ми не знаємо бо ніхто не викликає поліцію. А це можуть бути робітники спецслужб, які теж хочуть бути на банкеті небаченої розкоші.
21.04.2026 18:54 Відповісти
це ж було вже вчора. оце швидкість, жесть. чи одобрямса чекали?
21.04.2026 18:43 Відповісти
Півдня трудився, і все забрали! Нажітоє нєпасільним трудом!
21.04.2026 19:19 Відповісти
Одразу видно справжнього українського патріота зеленого штибу - ікона за спиною, десять вишиванок у шафі та сотні тисяч баксів у шухляді. Вся ця зелена падаль сьогодні живе своє краще життя, припинення війни для всіх них, починаючи з головного покидька-мародера, смерті подібне.
21.04.2026 19:33 Відповісти
Так казали ж, створився новий прошарок людей (ніт, покидьків, щурів, гандонів ) з 22 року які сидять на мутних схемах і стрижуть бабло (влк, тцк, закупівля харчів за завищеними цінами, тощо)
21.04.2026 20:09 Відповісти
Не поділився, або хтось інший купив у мусоров цю посаду.
21.04.2026 19:43 Відповісти
Так це тільки влк! В якщо і тцк потрусити там два річних бюджети України накрадено.
21.04.2026 20:08 Відповісти
Не заносив або занижував доход. В органах такого не пробачають.
21.04.2026 20:16 Відповісти
За законом жанру зараз повинні з'являтися братки, які будуть рекетувати тцкашників і всіх, хто навколо них обертається
21.04.2026 20:26 Відповісти
"Хранітє Ваші дєньгі в сбєрєгатєльной касссє. Єслі конєчно оні у Вас єсть." (с)
22.04.2026 09:10 Відповісти
куди ми котимось?....
22.04.2026 18:40 Відповісти
 
 