Глава ВВК задержан на Закарпатье: у него изъято около 11 млн грн наличными, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией и СБУ задержали председателя военно-медицинской комиссии при Береговском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки на Закарпатье 

Об этом сообщили в пресс-службе, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным следствия, чиновник систематически вымогал деньги за оформление фиктивных медицинских документов для получения отсрочки от мобилизации.

В частности, к нему обратился призывник, которому нужно было продлить отсрочку по состоянию здоровья. Подозреваемый предложил использовать предыдущие медицинские документы без прохождения обследования и договорился с другими членами комиссии не обращать внимания на реальное состояние здоровья.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержана группа военнослужащих РТЦК в Одессе, которые похитили мужчину и требовали $30 тыс, - Офис генпрокурора. ФОТО

Стоимость такой "услуги" составляла 6 тысяч долларов США, которые планировали распределить между участниками схемы. Правоохранители задержали чиновника после оформления заключения об ограниченной годности.

В Закарпатье задержали председателя ВЛК
Подозрение и изъятие средств

  • Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Во время обысков по месту работы и проживания изъяли более 11 млн грн в различной иностранной валюте. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей, а также об отстранении от должности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве разоблачили посредника, который за почти 10 тысяч долларов обещал клиенту "нужное" заключение ВЛК. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

+12
не з тих голів почяли, це муха...
самка на Банковій.
21.04.2026 18:07 Ответить
+11
Зайдите в дома районного босса дэбээровца,бакановца и нацполицая,там грошенят не меньше найдете.
21.04.2026 18:04 Ответить
+10
голова хмельницького влк крупа затримана ще два роки тому! і що?
21.04.2026 18:31 Ответить
Зато на фото за спиной у этого ублюдка, икона Божией матери. Ходит падла каждое воскресенье в церковь. Бьёт поклоны. Ему надо окончание войны? Хера с два. Если в этой стране не ввести внешнее управление-то стране просто ******.
21.04.2026 18:02 Ответить
пілять... і я на це звернув увагу...Хелоу фома фомич....схожа хвиля!
21.04.2026 19:09 Ответить
Бачиш Василь, хоч ми з тобою і цапаємося деколи, на суть глибини бачимо одинаково. Ну так шо -ляща відправляти?))
21.04.2026 19:12 Ответить
дякую. але я м"ясоїд і виноватий ( вИно як у нас кажуть ********!)
21.04.2026 19:34 Ответить
І самовар гжелєвскій распісной
21.04.2026 21:39 Ответить
В форінтах це шось нове. Мабуть тайний поціновувач Орбана
21.04.2026 18:03 Ответить
брав шо давали по курсу
21.04.2026 18:19 Ответить
Це ж Берегово! Там до мадярского кордону година пішки . Мабуть, у половини мешканців угорські паспорти є.
21.04.2026 18:52 Ответить
судячи по укупорках, це були його "заморожені фінанси" ))
21.04.2026 18:05 Ответить
Вакууматором, щоб не попортились? Розумно. А якщо миші?
21.04.2026 18:11 Ответить
та які там миші в морозільній камері )))
21.04.2026 18:14 Ответить
Мобе то не хабарі? Може чотовік добре малює?
21.04.2026 18:06 Ответить
Може вже почати оголошувати імена працівників мобілізації, які не беруть хабарі?
Так буде простіше.
21.04.2026 18:10 Ответить
Не можна, ти просто не розумієш скільки треба людського ресурсу і грошей, щоб найти хоча би одного
21.04.2026 18:19 Ответить
Простіше найти в Україні живого інопланетянина
21.04.2026 19:34 Ответить
"Затримання на гарячому" (з доказами вини) має протягом 48 годин приводити до вироку Суду , відправлення в колонію і початку відбуття покарання. І вже хай звідти наймає адвокатів. Слідство може спокійно дорозслідувати і підвищити терміни покарання. Ніяких щастав для зловлених на гарячому не має бути за визначенням !!!
21.04.2026 18:12 Ответить
І чого дістаєте мужика, я уряду вірю, якщо вчителі одержують по 4 тис. доларів, то у нього зарплата не менша.
21.04.2026 18:16 Ответить
Вибачаюсь, то місце голови, наразі вільно...?
21.04.2026 18:20 Ответить
Конкурс оголошений.
21.04.2026 18:36 Ответить
21.04.2026 20:14 Ответить
Ну що ж, 300 тис. грн йому застави, та й хай співпрацює зі слідством. Слідство теж любить валюту.
21.04.2026 18:28 Ответить
Що що - декларує зарплатню у 2025 році та збільшує суму коштів у власності та кількість нерухомості .
21.04.2026 19:51 Ответить
Ну не можуть же безслідно розчинятись мільяди євро від партнерів.
Десь вони повинні осідати. Це закон фізики.
21.04.2026 18:37 Ответить
І ще, по закону фізики, повинні бути банди, які б трясли отаких новоспечених мільйонерів. Ми не знаємо бо ніхто не викликає поліцію. А це можуть бути робітники спецслужб, які теж хочуть бути на банкеті небаченої розкоші.
21.04.2026 18:54 Ответить
це ж було вже вчора. оце швидкість, жесть. чи одобрямса чекали?
21.04.2026 18:43 Ответить
Півдня трудився, і все забрали! Нажітоє нєпасільним трудом!
21.04.2026 19:19 Ответить
Одразу видно справжнього українського патріота зеленого штибу - ікона за спиною, десять вишиванок у шафі та сотні тисяч баксів у шухляді. Вся ця зелена падаль сьогодні живе своє краще життя, припинення війни для всіх них, починаючи з головного покидька-мародера, смерті подібне.
21.04.2026 19:33 Ответить
Так казали ж, створився новий прошарок людей (ніт, покидьків, щурів, гандонів ) з 22 року які сидять на мутних схемах і стрижуть бабло (влк, тцк, закупівля харчів за завищеними цінами, тощо)
21.04.2026 20:09 Ответить
Не поділився, або хтось інший купив у мусоров цю посаду.
21.04.2026 19:43 Ответить
Так це тільки влк! В якщо і тцк потрусити там два річних бюджети України накрадено.
21.04.2026 20:08 Ответить
Не заносив або занижував доход. В органах такого не пробачають.
21.04.2026 20:16 Ответить
За законом жанру зараз повинні з'являтися братки, які будуть рекетувати тцкашників і всіх, хто навколо них обертається
21.04.2026 20:26 Ответить
"Хранітє Ваші дєньгі в сбєрєгатєльной касссє. Єслі конєчно оні у Вас єсть." (с)
22.04.2026 09:10 Ответить
куди ми котимось?....
22.04.2026 18:40 Ответить
 
 