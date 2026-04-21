Глава ВВК задержан на Закарпатье: у него изъято около 11 млн грн наличными, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией и СБУ задержали председателя военно-медицинской комиссии при Береговском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки на Закарпатье

Об этом сообщили в пресс-службе, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным следствия, чиновник систематически вымогал деньги за оформление фиктивных медицинских документов для получения отсрочки от мобилизации.

В частности, к нему обратился призывник, которому нужно было продлить отсрочку по состоянию здоровья. Подозреваемый предложил использовать предыдущие медицинские документы без прохождения обследования и договорился с другими членами комиссии не обращать внимания на реальное состояние здоровья.

Стоимость такой "услуги" составляла 6 тысяч долларов США, которые планировали распределить между участниками схемы. Правоохранители задержали чиновника после оформления заключения об ограниченной годности.





Подозрение и изъятие средств

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Во время обысков по месту работы и проживания изъяли более 11 млн грн в различной иностранной валюте. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей, а также об отстранении от должности.

