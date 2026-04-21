Лубинец отреагировал на задержание сотрудников ТЦК в Одессе

Дмитрий Лубинец о задержании сотрудников ТЦК в Одессе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал громкое задержание в Одессе представителей ТЦК и СП, которых подозревают в вымогательстве средств.

По его словам, ситуация свидетельствует о начале реального реагирования на системные нарушения, сообщает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен подчеркнул, что проблемы безнаказанности и коррупции среди отдельных представителей территориальных центров комплектования долгое время игнорировались. В то же время сейчас, по его оценке, эти случаи начинают получать надлежащую правовую оценку.

"Проблемы, о которых я неоднократно заявлял, – системная безнаказанность и коррупционная составляющая – наконец-то начинают получать жесткую правовую оценку", – отметил Лубинец.

Резонансное дело в Одессе

По данным следствия, сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу лиц, в которую входили представители ТЦК и сотрудник правоохранительных органов. Их подозревают в вымогательстве значительной суммы денег у гражданина, имевшего законную отсрочку от мобилизации.

По информации правоохранителей, злоумышленники действовали организованно. Они отслеживали потенциальных жертв, силой затаскивали их в служебный транспорт и угрожали оружием, требуя деньги. В рамках производства готовится уведомление о подозрении по статье о вымогательстве в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Рост количества жалоб и реакция государства

В своем обращении Лубинец также привел статистику обращений граждан. По его данным, только из Одесской области за прошлый год поступили сотни сообщений о возможных нарушениях прав человека со стороны ТЦК и СП. В 2026 году эта цифра продолжает расти.

Он подчеркнул, что подобные проблемы фиксируются и в других регионах, в частности во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях.

После задержаний в Вооруженных силах Украины сообщили об отстранении руководства соответствующих ТЦК в Одессе и начале служебного расследования. Это, по словам омбудсмена, должно стать сигналом о неизбежности ответственности за нарушение прав граждан.

  • К слову, сразу после резонансного случая в Одессе сотрудники ГБР совместно с Нацполицией и СБУ задержали председателя военно-медицинской комиссии при Береговском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки на Закарпатье. Во время обысков по месту работы и проживания изъяли более 11 млн грн.

5 рік - початок реального реагування на системні порушення

ВОНО знущається
21.04.2026 19:24 Ответить
Можливо пора у відставку,бо користі,як з козла молока
21.04.2026 19:24 Ответить
Зелена мразота почала рятувати свої шкури і здавати на заклання своїх псів, які в силу тупості не розуміли, що їх злочини неминуче цим і закінчаться.
21.04.2026 19:39 Ответить
21.04.2026 19:24 Ответить
Цікаво мені - коли війна припинеться і СлугиТогоНароду почнуть тікати з країни - невже Лубінець залишиться і не втече?!
21.04.2026 19:45 Ответить
Народ і так все влаштовує.
21.04.2026 19:57 Ответить
Вони живуть своє найкраще життя а навіщо рипатися?
21.04.2026 20:35 Ответить
Там ще краще написано, бо оті порушення, з одного боку, наче й системні, а з другого - тільки "серед окремих представників територіальних центрів комплектування". Отут і ввесь Лубінець.
21.04.2026 20:40 Ответить
21.04.2026 19:24 Ответить
без козла і молока не буде
21.04.2026 19:26 Ответить
зебілам козлине "молоко" - те що треба.
21.04.2026 20:25 Ответить
Насистемні - несистемні все добре 🤷🤮
21.04.2026 19:27 Ответить
"Весільний генерал" вирішив щоки надути.
21.04.2026 19:30 Ответить
Началось,квартал ударил по самой нужной фронту системе - системе пополнения всу,фронт и так еле держится,а теперь усилиями коррумпированных контор по нему ударили с тыла.
21.04.2026 19:33 Ответить
Отак от, виявляється фронт ледь тримається, а Larry розуміючи це, все одно лише шкрябанням коментів займається...
21.04.2026 19:51 Ответить
У пророссийских шнырей нет аргументов против,целый отряд путинской агентуры не придумал ничего разумного и справедливого.
21.04.2026 19:57 Ответить
Задумайся, чому в 2014-2015 все нормально працювало...
21.04.2026 20:11 Ответить
Бо не ті були масштаби.
21.04.2026 20:19 Ответить
Мова не про масштаби, а про методи...
21.04.2026 20:24 Ответить
Так і методи відповідно до масштабів. У 22- 23 -му теж нікого не бусифікували. Але добровольців у суспільстві завжди обмежена кількість.
21.04.2026 20:29 Ответить
Где нормально,четыре раза призывнику прислали повестку - он четыре раза послал систему нах смеясь и улыбаясь,это *** нормально?
21.04.2026 20:36 Ответить
каждый ТЦКшник мечтает что бы скорее закончилась война
21.04.2026 19:55 Ответить
І що по Україні перестануть їздити "зеворонки" і припинять красти людей на вулицях?
21.04.2026 19:33 Ответить
"ТЦК не мають права затримувати або утримувати громадян. Це - порушення Конституції, - Лубінець"

Джерело: https://censor.net/ua/n3599688
21.04.2026 19:37 Ответить
21.04.2026 19:39 Ответить
Тим більше злочини проти цивільних не мають строків давності, раніше цкуни були заїздні з інших міст а зараз багато місцевих
21.04.2026 20:01 Ответить
Нікого ніхто не здає. Влаштували показову порку призначеним козлам відпущення, щоб засцяти очі посполитим, щоб ті трохи притихли. В реальності все як було, так і далі продовжуватиметься.
21.04.2026 20:03 Ответить
Посада в нього така - шось ляпати - приказуючи - нічого особистого
21.04.2026 19:44 Ответить
цей зелений пферд нічого не сказав про те чи й далі будуть банити на цензорі за каммєнти про цих жирних тцк-аних свиней? чи прішлі другіє врємєна? ))))
21.04.2026 19:46 Ответить
Він боїться про це казати, бо його самого тут банили за коменти🤣.
21.04.2026 19:49 Ответить
Напряжение в обществе растёт, власть это видать прочухала и вполне возможно что ТЦК ждёт ещё своя Ночь длинных ножей...
21.04.2026 19:52 Ответить
Це все кацапське ІПСО ,яке знімалось на окупованій території !!!
21.04.2026 19:53 Ответить
каракай - гав-гав!
21.04.2026 19:55 Ответить
"Омбудсмен наголосив, що проблеми безкарності та корупції серед окремих представників територіальних центрів комплектування"

Окремих? Зелене лайно продовжує сцяти прямо в очі пересічним...
21.04.2026 20:00 Ответить
Так як тцк дискредитує зсу мабуть ніхто не робить як вони так гарно і стабільно (кожен день нові і нові відео бусифікації)
21.04.2026 20:02 Ответить
СБУ бусифікувала бусифікаторів з ТЦК.
Карма?
21.04.2026 20:16 Ответить
Спектакль.
21.04.2026 20:18 Ответить
это одна юдобанда, до этих пор лубинец ничего не знал
21.04.2026 20:26 Ответить
 
 