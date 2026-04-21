Лубинец отреагировал на задержание сотрудников ТЦК в Одессе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал громкое задержание в Одессе представителей ТЦК и СП, которых подозревают в вымогательстве средств.

По его словам, ситуация свидетельствует о начале реального реагирования на системные нарушения, сообщает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен подчеркнул, что проблемы безнаказанности и коррупции среди отдельных представителей территориальных центров комплектования долгое время игнорировались. В то же время сейчас, по его оценке, эти случаи начинают получать надлежащую правовую оценку.

"Проблемы, о которых я неоднократно заявлял, – системная безнаказанность и коррупционная составляющая – наконец-то начинают получать жесткую правовую оценку", – отметил Лубинец.

Резонансное дело в Одессе

По данным следствия, сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу лиц, в которую входили представители ТЦК и сотрудник правоохранительных органов. Их подозревают в вымогательстве значительной суммы денег у гражданина, имевшего законную отсрочку от мобилизации.

По информации правоохранителей, злоумышленники действовали организованно. Они отслеживали потенциальных жертв, силой затаскивали их в служебный транспорт и угрожали оружием, требуя деньги. В рамках производства готовится уведомление о подозрении по статье о вымогательстве в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Рост количества жалоб и реакция государства

В своем обращении Лубинец также привел статистику обращений граждан. По его данным, только из Одесской области за прошлый год поступили сотни сообщений о возможных нарушениях прав человека со стороны ТЦК и СП. В 2026 году эта цифра продолжает расти.

Он подчеркнул, что подобные проблемы фиксируются и в других регионах, в частности во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях.

После задержаний в Вооруженных силах Украины сообщили об отстранении руководства соответствующих ТЦК в Одессе и начале служебного расследования. Это, по словам омбудсмена, должно стать сигналом о неизбежности ответственности за нарушение прав граждан.

К слову, сразу после резонансного случая в Одессе сотрудники ГБР совместно с Нацполицией и СБУ задержали председателя военно-медицинской комиссии при Береговском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки на Закарпатье. Во время обысков по месту работы и проживания изъяли более 11 млн грн.

