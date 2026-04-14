ТЦК могут обязать носить жетоны и представляться при обращении

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 15176, который предлагает ввести обязательную визуальную идентификацию военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Что изменится для военных ТЦК

Документ предусматривает, что военнослужащие ТЦК будут обязаны носить на форменной одежде специальный нагрудный жетон с индивидуальным номером.

При этом будет запрещено снимать, скрывать или каким-либо образом затруднять считывание информации на жетоне. Также не допускается препятствование фиксации этих данных техническими средствами.

Новые правила общения с гражданами

Отдельно законопроект устанавливает четкие требования к коммуникации военнослужащих с гражданами.

При обращении представитель ТЦК будет обязан назвать свою фамилию и должность, а также по требованию лица предъявить служебное удостоверение.

Документ должен демонстрироваться без передачи в руки, но с возможностью ознакомления со всей необходимой информацией.

Причины введения изменений

Инициаторы законопроекта объясняют необходимость нововведений ростом числа случаев, когда посторонние лица используют военную форму без опознавательных знаков и выдают себя за представителей ТЦК.

Также фиксировались случаи деятельности организованных групп, которые под видом военных совершали правонарушения, в частности незаконное удержание людей и вымогательство средств.

Какую проблему должен решить закон

В пояснительной записке отмечается, что отсутствие четкой системы идентификации лишает граждан возможности быстро отличить уполномоченных военных от мошенников.

Это негативно влияет на доверие к деятельности ТЦК и затрудняет выполнение их полномочий.

Ожидаемый эффект от нововведений

Введение обязательных жетонов и новых правил коммуникации должно обеспечить:

четкую идентификацию военнослужащих при исполнении служебных обязанностей;

повышение личной ответственности в случае конфликтных ситуаций;

затруднение использования военной формы посторонними лицами;

рост уровня доверия граждан к ТЦК.

