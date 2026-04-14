ТЦК могут обязать носить жетоны и представляться при обращении
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 15176, который предлагает ввести обязательную визуальную идентификацию военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sud.ua.
Что изменится для военных ТЦК
Документ предусматривает, что военнослужащие ТЦК будут обязаны носить на форменной одежде специальный нагрудный жетон с индивидуальным номером.
При этом будет запрещено снимать, скрывать или каким-либо образом затруднять считывание информации на жетоне. Также не допускается препятствование фиксации этих данных техническими средствами.
Новые правила общения с гражданами
Отдельно законопроект устанавливает четкие требования к коммуникации военнослужащих с гражданами.
При обращении представитель ТЦК будет обязан назвать свою фамилию и должность, а также по требованию лица предъявить служебное удостоверение.
Документ должен демонстрироваться без передачи в руки, но с возможностью ознакомления со всей необходимой информацией.
Причины введения изменений
Инициаторы законопроекта объясняют необходимость нововведений ростом числа случаев, когда посторонние лица используют военную форму без опознавательных знаков и выдают себя за представителей ТЦК.
Также фиксировались случаи деятельности организованных групп, которые под видом военных совершали правонарушения, в частности незаконное удержание людей и вымогательство средств.
Какую проблему должен решить закон
В пояснительной записке отмечается, что отсутствие четкой системы идентификации лишает граждан возможности быстро отличить уполномоченных военных от мошенников.
Это негативно влияет на доверие к деятельности ТЦК и затрудняет выполнение их полномочий.
Ожидаемый эффект от нововведений
Введение обязательных жетонов и новых правил коммуникации должно обеспечить:
- четкую идентификацию военнослужащих при исполнении служебных обязанностей;
- повышение личной ответственности в случае конфликтных ситуаций;
- затруднение использования военной формы посторонними лицами;
- рост уровня доверия граждан к ТЦК.
Викрадення людини, це не шахрайство...
Чи будуть пред'являти житон велосипедисту перед тим як його збити?
Вот в чьом вопрос!
Гадаю, ТЦК повинні носити такі, вони на це заслужили.
тцк забрати з вулиць, ну взагалі. ніяких ні комбінованих патрулів, ні блокпостів. військова форма це привілей, йому не місце там.
є поліція, є місцева влада.
тцк формує списки порушників, вказує що саме порушує людина. списки передають на верифікацію місцевій владі, вона формує адреси та передає в поліцію. і ті чітко по спискам працюють. вказано - не уточнені дані, поліція приходить, а їй під носа резерв+ з даними - викреслюємо.
і все, повноваження всі є, законно. але непопулярно ж. треба з пікселя зробити пугало, а не з поліцейської форми
А йшли б по закону - вже б було напрацьовано та йшло б своєю чергою, але без бандитизму.
вже бодікамери ввели