ТЦК могут обязать носить жетоны и представляться при обращении

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 15176, который предлагает ввести обязательную визуальную идентификацию военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Что изменится для военных ТЦК

Документ предусматривает, что военнослужащие ТЦК будут обязаны носить на форменной одежде специальный нагрудный жетон с индивидуальным номером.

При этом будет запрещено снимать, скрывать или каким-либо образом затруднять считывание информации на жетоне. Также не допускается препятствование фиксации этих данных техническими средствами.

Новые правила общения с гражданами

Отдельно законопроект устанавливает четкие требования к коммуникации военнослужащих с гражданами.

При обращении представитель ТЦК будет обязан назвать свою фамилию и должность, а также по требованию лица предъявить служебное удостоверение.

Документ должен демонстрироваться без передачи в руки, но с возможностью ознакомления со всей необходимой информацией.

Причины введения изменений

Инициаторы законопроекта объясняют необходимость нововведений ростом числа случаев, когда посторонние лица используют военную форму без опознавательных знаков и выдают себя за представителей ТЦК.

Также фиксировались случаи деятельности организованных групп, которые под видом военных совершали правонарушения, в частности незаконное удержание людей и вымогательство средств.

Какую проблему должен решить закон

В пояснительной записке отмечается, что отсутствие четкой системы идентификации лишает граждан возможности быстро отличить уполномоченных военных от мошенников.

Это негативно влияет на доверие к деятельности ТЦК и затрудняет выполнение их полномочий.

Ожидаемый эффект от нововведений

Введение обязательных жетонов и новых правил коммуникации должно обеспечить:

  •  четкую идентификацию военнослужащих при исполнении служебных обязанностей;
  •  повышение личной ответственности в случае конфликтных ситуаций;
  • затруднение использования военной формы посторонними лицами;
  •  рост уровня доверия граждан к ТЦК.

Бодікамери вже носять. З жетонами буде така ж історія.
Бандитам і військовій формі це до ср*ки (у Дніпрі були випадки викрадання людей перевдягнутими бандюками за викуп). Просто людям у військовій формі заборонити затримувати людей. Це справа правоохоронних органів.
Не від шахраїв, а від злочинців.
Викрадення людини, це не шахрайство...
Бандитам і військовій формі це до ср*ки (у Дніпрі були випадки викрадання людей перевдягнутими бандюками за викуп). Просто людям у військовій формі заборонити затримувати людей. Це справа правоохоронних органів.
Згідно конституції військовим ЗАБОРОНЕНО затримувати людей.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:04 Ответить
Дехто сказав що Конституція на паузі.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:10 Ответить
Але затримують
показать весь комментарий
14.04.2026 11:29 Ответить
Ні, співробітники СБУ, які є військовими, та співробітники ДПСУ, які є військовими, при наявності відповідних підстав і умов можуть затримувати цивільних.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:44 Ответить
Так будь який купляє форму і може ходити вільно, вуаля!
показать весь комментарий
14.04.2026 11:18 Ответить
ТЦК можуть зобов'язати носити жетони та представлятися і доповідати домашню адресу при зверненні , точно клоуни бл...дь
показать весь комментарий
14.04.2026 10:55 Ответить
Мабуть сам ТЦКун, чи син, або зять. А то з чого Петров переймається справами ТЦК?
показать весь комментарий
14.04.2026 11:00 Ответить
Не від шахраїв, а від злочинців.
Викрадення людини, це не шахрайство...
показать весь комментарий
14.04.2026 10:56 Ответить
Незаконне затримання (яке називають зупинкою недобровільної для перевірки) - це теж злочин, за попередньої змовою групою осіб, з перевишенням службових повноважень, але якщо візьмуть гроші - це шахрайство, бо корупція може бути тільки щодо уповноваженої особи, а вони мають лише перевіряти документи.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:54 Ответить
Дитячий садочок, друга чверть. Уже і камери носять, тепер іще жетони. Представлятися - і сміх і гріх. Як в народній приказці - вискочив козак з маку (бусика) і показав усим ..... ну зрозуміло що. Яка ідентифікація? Їх можна ідентифікувати тільки по гюльчатайках, бо ніхто інший їх не носить.
показать весь комментарий
14.04.2026 10:56 Ответить
навіщо вони тоді гриби під балаклавами вирощують??повинні представлятися,,у них на "службових" бусиках номери ліві а тут таке....
показать весь комментарий
14.04.2026 11:41 Ответить
Невже ТЦКшникам заборонять ховати свої ібала під балаклавами ?
показать весь комментарий
14.04.2026 10:57 Ответить
Начебто давно вже заборонено (решті громадян), але ж у них свій наказ, він вище законів.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:00 Ответить
Ніт. Цього вони собі дозволити не можуть.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:02 Ответить
Про балаклави не йдеться...
показать весь комментарий
14.04.2026 11:02 Ответить
В пояснювальній записці про це нічого не сказано.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:02 Ответить
Вам без балаклави буде меньш сцикотно?
показать весь комментарий
14.04.2026 11:13 Ответить
А ти когось хочеш налякати? Ти від того отримуєш задоволення?
показать весь комментарий
14.04.2026 11:17 Ответить
Працівнику чи тітушці тцк звісно менш сцикотно. Є надія що не впізнають сусіди чи ті з ким раніше працював. Не плюватимуть в спину, вважатимуть героєм.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:21 Ответить
Якщо вони не будуть цього робити, прилетить бумеранг вдячності від викрадених ними громадян України.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:30 Ответить
А відкриті рила теж введуть?
показать весь комментарий
14.04.2026 10:58 Ответить
навіщо ви про таке у відкритому просторі???про святе...
показать весь комментарий
14.04.2026 11:43 Ответить
Я так розумію, жетони почнуть носити, одразу після боді-камер
показать весь комментарий
14.04.2026 11:02 Ответить
На бодікамери надонатили а на батарейки ще ні , кляті ухилянти! Надонатьте їм на батарейки! Будь ласка!)
показать весь комментарий
14.04.2026 11:14 Ответить
І про бусифікацію ні слова.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:03 Ответить
Замість вирішення по суті проблем з мобілізацією наводять косметику.
Чи будуть пред'являти житон велосипедисту перед тим як його збити?
Вот в чьом вопрос!
показать весь комментарий
14.04.2026 11:05 Ответить
У мене й відео відповідне є у власному архіві, але поки що це тут - табу
показать весь комментарий
14.04.2026 11:14 Ответить
Так як вони носять боді-камери?
показать весь комментарий
14.04.2026 11:06 Ответить
Німецькі жандарми (Feldgendarmerie) у роки Другої світової війни носили спеціальний металевий нагрудний знак-горжет (Ringkragen) на ланцюжку.
Гадаю, ТЦК повинні носити такі, вони на це заслужили.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:08 Ответить
І малинові штани, обов'язково! 🤣
показать весь комментарий
14.04.2026 11:16 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2026 11:32 Ответить
СБУ попереду на такий ошийник, вони давно це заслужили.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:46 Ответить
Це щоб «мамини черешеньки» не обсирались при появі звичайних військових?
показать весь комментарий
14.04.2026 11:12 Ответить
Це щоб "оповіщуни" трохи включали мозок перед тим як розпускати руки/ноги.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:18 Ответить
блін, рішення ж просте як двері.
тцк забрати з вулиць, ну взагалі. ніяких ні комбінованих патрулів, ні блокпостів. військова форма це привілей, йому не місце там.
є поліція, є місцева влада.
тцк формує списки порушників, вказує що саме порушує людина. списки передають на верифікацію місцевій владі, вона формує адреси та передає в поліцію. і ті чітко по спискам працюють. вказано - не уточнені дані, поліція приходить, а їй під носа резерв+ з даними - викреслюємо.
і все, повноваження всі є, законно. але непопулярно ж. треба з пікселя зробити пугало, а не з поліцейської форми
показать весь комментарий
14.04.2026 11:12 Ответить
Хочеться багато і зразу. Без всілякої процедури.
А йшли б по закону - вже б було напрацьовано та йшло б своєю чергою, але без бандитизму.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:25 Ответить
так 425 та 225 дшб чекають ресурси......
показать весь комментарий
14.04.2026 11:46 Ответить
як в поліцію дурнів заставити йти працювати? дружини вводити і відловлювати?
показать весь комментарий
14.04.2026 11:47 Ответить
Може браслет електронний з номером? Як відходить від бусика на 5 метрів , бье його током.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:13 Ответить
На шию. Причом щоб при вимкненій камері ще й стягував. Щоб кров носом не пішла....
показать весь комментарий
14.04.2026 11:30 Ответить
Прийміть вже якийсь законопроект щоб зобов'язав ухилянтів служити в армії, не ховатись, при отриманні повістки прийти в ТЦК .
показать весь комментарий
14.04.2026 11:17 Ответить
Одній особі вже аж 4 рази присилали повістку, без толку... робить вигляд що "ні прі чом"
показать весь комментарий
14.04.2026 11:19 Ответить
Покарання за 'ухилянство' або дезертирство має бути в рази страшнішим за всі небезпеки і незручності, пов'язані зі службою -- тільки так це працює.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:29 Ответить
ти судячі з всього вагітний інвалід або спецбронювання ???потужний герой який призива до насилля над громадянами....
показать весь комментарий
14.04.2026 11:48 Ответить
Кілька десятиліть тому існувала проста і зрозуміла альтернатива: або ж ти проводиш 2 роки за парканом військової частини з можливістю періодично за нього виходити, або ж -- 5 років без такої можливості за іншим парканом, але з колючим дротом, парашею в житловому приміщенні та необхідністю все наступне життя за будь-якої нагоди повідомляти про наявність судимості. І тоді 'ухилянства', як суспільного явища не існувало.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:56 Ответить
Носити жетони? Шайтанама! Може ви ще зобовʼяжете їх не киздити "рекрутів"?
показать весь комментарий
14.04.2026 11:20 Ответить
тцкунам потрібно взагалі пошити нову елегантну форму чорного кольору по зразку форми гестапо часів Другої світової, з нагрудним знаком із зображенням криворагульного наполеончика, який доброзичливо-підбадьорливо щиро усміхається ухилянтам перед їх пакуванням в бусики.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:25 Ответить
Така, вже є в СБУ, то будуть мусорів з СБУ з ТЦК плутати
показать весь комментарий
14.04.2026 11:49 Ответить
Абсолютно правильне рішення, але разом з ним треба одночасно і гарантувати працівникам ТЦК право на адекватний самозахист від протиправних дій та насильства щодо них.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:26 Ответить
А громадянам не треба? Рабське мислення хробачої сутності....
показать весь комментарий
14.04.2026 11:28 Ответить
Громадянам теж треба, якщо хтось НЕЗАКОННО посягатиме на їхнє життя, здоров'я і права. Але в данному випадку конфлікти виникають, коли працівники ТЦК виконують свої ЗАКОННІ обов'язки та ініціаторами цих конфліктів зазвичай бувають не вони (бо їм це не потрібно за визначенням).
показать весь комментарий
14.04.2026 11:50 Ответить
З вами разом ніхто на 1 гектарі ..... не сяде. Яке насильство? Ви комусь потрібні, як зайцю венерична хвороба.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:34 Ответить
Не простягуй свої смердючі ратиці до людей - і не потрібно жодної безпеки. Люди свої руки не на смітнику знайшли, щоб тебе торкатися.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:44 Ответить
Таке право ніхто не скасовував, норми про крайню необхідність та необхідну оборону в ККУ, ще є, ними до речі військові і на полі бою користуються, отака "правова держава" з системою виключень до законодавчих норм.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:51 Ответить
Та хоть лампаси хай носять. Неутворені законом- собаці під хвіст. Гарної дороги.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:27 Ответить
А ********* відкривати не будуть,бо рідні та сусіди впізнають та в морду плювати будуть!
показать весь комментарий
14.04.2026 11:33 Ответить
Чергова пустишка щоб списати гроші і « покращити»
вже бодікамери ввели
показать весь комментарий
14.04.2026 11:39 Ответить
і цак у ніс. кін-дза-за
показать весь комментарий
14.04.2026 11:46 Ответить
І велике прохання до законодавців врегулювати питання з транспортом. Я розумію, що то питання в небо, але все ж таки. Ну ненормально, коли по місту катаються з десяток бусів без номерів, з номерами на стяжках, з заклеєною цифрою, взагалі ліві номери. Ви вважаєте людей дурнішими за себе? Чи то ДРГ в місті? Час вже закінчити це бл......ство.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:56 Ответить
 
 