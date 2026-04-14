ТЦК можуть зобов’язати носити жетони та представлятися при зверненні
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №15176, який пропонує запровадити обов’язкову візуальну ідентифікацію військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Sud.ua.
Що зміниться для військових ТЦК
Документ передбачає, що військовослужбовці ТЦК будуть зобов’язані носити на форменому одязі спеціальний нагрудний жетон з індивідуальним номером.
При цьому заборонятиметься знімати, приховувати або будь-яким чином ускладнювати прочитання інформації на жетоні. Також не допускається перешкоджання фіксації цих даних технічними засобами.
Нові правила спілкування з громадянами
Окремо законопроєкт встановлює чіткі вимоги до комунікації військовослужбовців із громадянами.
Під час звернення представник ТЦК буде зобов’язаний назвати своє прізвище та посаду, а також на вимогу особи пред’явити службове посвідчення.
Документ має демонструватися без передачі в руки, але з можливістю ознайомлення з усією необхідною інформацією.
Причини запровадження змін
Ініціатори законопроєкту пояснюють необхідність нововведень зростанням кількості випадків, коли сторонні особи використовують військову форму без розпізнавальних знаків і видають себе за представників ТЦК.
Також фіксувалися випадки діяльності організованих груп, які під виглядом військових вчиняли правопорушення, зокрема незаконне утримання людей і вимагання коштів.
Яку проблему має вирішити закон
У пояснювальній записці зазначається, що відсутність чіткої системи ідентифікації позбавляє громадян можливості швидко відрізнити уповноважених військових від шахраїв.
Це негативно впливає на довіру до діяльності ТЦК та ускладнює виконання їхніх повноважень.
Очікуваний ефект від нововведень
Запровадження обов’язкових жетонів та нових правил комунікації має забезпечити:
- чітку ідентифікацію військовослужбовців під час виконання обов’язків;
- підвищення персональної відповідальності у разі конфліктних ситуацій;
- ускладнення використання військової форми сторонніми особами;
- зростання рівня довіри громадян до ТЦК.
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