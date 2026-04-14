ТЦК можуть зобов’язати носити жетони та представлятися при зверненні

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №15176, який пропонує запровадити обов’язкову візуальну ідентифікацію військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Sud.ua.

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Що зміниться для військових ТЦК

Документ передбачає, що військовослужбовці ТЦК будуть зобов’язані носити на форменому одязі спеціальний нагрудний жетон з індивідуальним номером.

При цьому заборонятиметься знімати, приховувати або будь-яким чином ускладнювати прочитання інформації на жетоні. Також не допускається перешкоджання фіксації цих даних технічними засобами.

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Нові правила спілкування з громадянами

Окремо законопроєкт встановлює чіткі вимоги до комунікації військовослужбовців із громадянами.

Під час звернення представник ТЦК буде зобов’язаний назвати своє прізвище та посаду, а також на вимогу особи пред’явити службове посвідчення.

Документ має демонструватися без передачі в руки, але з можливістю ознайомлення з усією необхідною інформацією.

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Причини запровадження змін

Ініціатори законопроєкту пояснюють необхідність нововведень зростанням кількості випадків, коли сторонні особи використовують військову форму без розпізнавальних знаків і видають себе за представників ТЦК.

Також фіксувалися випадки діяльності організованих груп, які під виглядом військових вчиняли правопорушення, зокрема незаконне утримання людей і вимагання коштів.

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Яку проблему має вирішити закон

У пояснювальній записці зазначається, що відсутність чіткої системи ідентифікації позбавляє громадян можливості швидко відрізнити уповноважених військових від шахраїв.

Це негативно впливає на довіру до діяльності ТЦК та ускладнює виконання їхніх повноважень.

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Очікуваний ефект від нововведень

Запровадження обов’язкових жетонів та нових правил комунікації має забезпечити:

чітку ідентифікацію військовослужбовців під час виконання обов’язків;

підвищення персональної відповідальності у разі конфліктних ситуацій;

ускладнення використання військової форми сторонніми особами;

зростання рівня довіри громадян до ТЦК.

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