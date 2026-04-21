В большинстве ТЦК отсутствуют надлежащие условия для содержания людей перед отправкой на службу в ВСУ, - Офис омбудсмена
В подавляющем большинстве территориальных центров комплектования и СП отсутствуют надлежащие условия для пребывания людей, ожидающих отправки на места службы в армии. Это не соответствует требованиям законодательства.
Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщил секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца, передает Цензор.НЕТ.
Условия ненадлежащие
В офисе омбудсмена заявили, что в основной части ТЦК, в частности, нет приемлемо оборудованных помещений для формирования команд из мобилизованных, мест для питания, спальных помещений, а также соответствующих санитарно-гигиенических условий.
Там также заявили о ситуации с тем, что органы местного самоуправления и руководство областных ТЦК не выполняют требования одного из постановлений правительства, согласно которому для формирования команд мобилизованных должны создаваться сборные пункты с соответствующими бытовыми и санитарными условиями.
"Однако фактическое положение дел существенно отличается от нормативных требований", – отметили в ответе на запрос LIGA.net.
Финансовое обеспечение
Согласно постановлению Кабинета Министров, такие сборные пункты создаются совместным решением исполнительных органов местных советов и районных или городских ТЦК, чтобы собирать команды из призывников и отправлять их в воинские части.
- В частности, местные органы исполнительной власти и местного самоуправления должны материально и финансово обеспечивать проведение мобилизации. Они должны выделять здания, сооружения, земельные участки, транспорт и другие ресурсы, а также обеспечивать работу пунктов сбора военнообязанных и отправку мобилизованных в места прохождения службы.
Однако, утверждают в омбудсмена, преимущественно эти сборные пункты обустраивают за счет ограниченных ресурсов ТЦК, без надлежащего обеспечения со стороны уполномоченных органов и без создания соответствующих условий работы.
На этих сборных пунктах не обустраивают помещения для пребывания мобилизованных, не формируют военные команды и не создаются санитарные помещения и места для питания, указали в ведомстве.
Єрмак з міндічем, забороняли з потужниками йому про це казати???
Оманські, завзято гадять Україні та Українцям, з 2020 року!!
В заголовку слово утримання людей... Це вже Європа? Чому не розміщення людей, поселення людей, просто умови для людей.. утримання 😳
на словах бійці,а на ділі вівці.Ти ж не сидів в кущах?
третій рік безпрєдєльного свавілля, і тільки но, з'ясували, що людей викрадають та катують?
а, скільки загинуло в тцк?
а, скільки в сзч?
а, скільки загинуло в перший вихід?
Чи, як же вони тепер, на «галубом глазу» ТБ,на лохоМарафоні, очима лупати будуть з кабміндічами ??
А так він тримається від мобілізації осторонь, наче не є веховним головнокомандувачем, а як і раніше, є звичайним ухилянтом. 😁
Тому весь негатив від мобілізації повинен бути на армії, а не на поліції чи політичному керівництві.
Тому гівно-канали Банкової роздмухують теми "людоловів" чи не активніше за кацапів.
Тут якраз чим гірше, тим краще для ЗЄ.
Армія - страховидло та покарання.
ЗЄ - спаситель та справедливий цар. Мамини сонечка випускає з країни, злих нациків та старперів утилізує пачками, вирощує генералів у вазонах на підвіконні.
Так от чому вони беруть хабарі та займаються здирництвом - збирають гроші на кращі умови для рекрутів. 😁
Бо ж для передової волонтери збирають, а хто збере для ТЦК?
Кормлять непогано.
Я не страждав. Трохи очкував за бруд. Можна й коросту підхопити.
Засцяні і засрані подушки і матраси.