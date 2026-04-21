Новости Нарушение ТЦК прав человека
1 516 45

В большинстве ТЦК отсутствуют надлежащие условия для содержания людей перед отправкой на службу в ВСУ, - Офис омбудсмена

Нарушения в Ужгородском РТЦК и СП

В подавляющем большинстве территориальных центров комплектования и СП отсутствуют надлежащие условия для пребывания людей, ожидающих отправки на места службы в армии. Это не соответствует требованиям законодательства.

Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщил секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца, передает Цензор.НЕТ.

Условия ненадлежащие

В офисе омбудсмена заявили, что в основной части ТЦК, в частности, нет приемлемо оборудованных помещений для формирования команд из мобилизованных, мест для питания, спальных помещений, а также соответствующих санитарно-гигиенических условий.

Там также заявили о ситуации с тем, что органы местного самоуправления и руководство областных ТЦК не выполняют требования одного из постановлений правительства, согласно которому для формирования команд мобилизованных должны создаваться сборные пункты с соответствующими бытовыми и санитарными условиями.

"Однако фактическое положение дел существенно отличается от нормативных требований", – отметили в ответе на запрос LIGA.net.

Финансовое обеспечение

Согласно постановлению Кабинета Министров, такие сборные пункты создаются совместным решением исполнительных органов местных советов и районных или городских ТЦК, чтобы собирать команды из призывников и отправлять их в воинские части.

  • В частности, местные органы исполнительной власти и местного самоуправления должны материально и финансово обеспечивать проведение мобилизации. Они должны выделять здания, сооружения, земельные участки, транспорт и другие ресурсы, а также обеспечивать работу пунктов сбора военнообязанных и отправку мобилизованных в места прохождения службы.

Однако, утверждают в омбудсмена, преимущественно эти сборные пункты обустраивают за счет ограниченных ресурсов ТЦК, без надлежащего обеспечения со стороны уполномоченных органов и без создания соответствующих условий работы.

На этих сборных пунктах не обустраивают помещения для пребывания мобилизованных, не формируют военные команды и не создаются санитарные помещения и места для питания, указали в ведомстве.

Ото як! Невже ніхто до цього нічого не знав? Доречі! А навіщо ресурсу на убій належні умови?
21.04.2026 21:01 Ответить
У мене є один давній і далекий знайомий. Він рідкісний довбограй, але у нього мама у прокуратурі на хорошій посаді. Так він собі і жив, бухав, ганяв на тачці і ніфіга не робив. Нещодавно я дізнався, що він тепер ТЦКун, при чому, я вас запевняю, він ніколи навіть на 500 км до фронту не наближався, але ж мама у прокуратурі, це мама у прокуратурі)))
21.04.2026 21:04 Ответить
У більшості ТЦК відсутні належні умови для утримання людей Джерело: https://censor.net/ua/n3611699

В заголовку слово утримання людей... Це вже Європа? Чому не розміщення людей, поселення людей, просто умови для людей.. утримання 😳
21.04.2026 21:03 Ответить
Ці приміщення навіть.для свійського скота непридатні і десь.на межі знущання над ним.
21.04.2026 21:15 Ответить
Ти жодного уявлення не маєш де і як доводиться жить військовим.Я вже не кажу на фронті.Навіть в прифронтових містах вдячний нарід лупить ціни для захисників за халупи без зручностей дорожче ніж у Києві.
21.04.2026 22:25 Ответить
Вони ще типо не в курсі в яких умовах перебувають в установах ВСП СЗЧшники. Раджу відвідати Гайсин, Вінниця, Подільськ...
21.04.2026 22:05 Ответить
і що влада зробила ? Зеля записав новий гундосий відосик ?
21.04.2026 21:01 Ответить
Ліквідувати шарашкині контори.
21.04.2026 21:02 Ответить
Так, на всіх парах з зеленим аналогом НКВД мчимося в Європу, ми здобули!
21.04.2026 21:23 Ответить
А я дізнався що один *******, відірви та викень називається, що в школі що після нікому проходу не давав, батьки при посаді, ходе вільно по місту бо..... ( Барабаний дріб) Він " інвалід" та має посвідчення.
21.04.2026 21:07 Ответить
Засуджуєш ухилянтів?Сам мабуть не такий.Чи ти дівчинка?
21.04.2026 21:40 Ответить
Засуджую хитрозроблених, котрі за спинами вперед кричать,а самі в кущах сидять.
21.04.2026 21:41 Ответить
А як можна утримувати людей в тцк ? За яким законом і за яким рішенням суду?
21.04.2026 21:05 Ответить
коли все "на паузє" то по зеленому замовчуванню - Все Можна!
21.04.2026 21:20 Ответить
ТЦК це структура створена Володимиром Зеленським після провалів по не об'явлення мобілізації у 2022 році, щоб не впали його рейтинги!
21.04.2026 21:06 Ответить
да що ж то коїться?
третій рік безпрєдєльного свавілля, і тільки но, з'ясували, що людей викрадають та катують?
а, скільки загинуло в тцк?
а, скільки в сзч?
а, скільки загинуло в перший вихід?

21.04.2026 21:06 Ответить
"Слався, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя". Гладиатор
21.04.2026 21:07 Ответить
Зеленський, з потужниками єрмака, тепер підуть з посади???
Чи, як же вони тепер, на «галубом глазу» ТБ,на лохоМарафоні, очима лупати будуть з кабміндічами ??
21.04.2026 21:14 Ответить
Тільки зараз помітили? 🤔
21.04.2026 21:15 Ответить
Грошики не дают,а требования имеют,хитрожопые квартальщики создают иллюзию заботы о низших кустах - мы,такие хорошие и красивые,раздали мудрые и потужное приказы,но местные власти ничего не выполнили.
21.04.2026 21:16 Ответить
Дивно, що президент ніяк це не коментує. І навіть насторожує.
21.04.2026 21:16 Ответить
Він просто як завжди "ні при чому", "не на часі" і таке інше, і пішов і далі планувати свої "генітальні операції"..а якщо серьозно то повна відсутність критики чи навіть писку на незалежність роботи тцк вказує на те що він дав добро на їх безчинства.
21.04.2026 21:21 Ответить
Ну, якби там була якась перемога, то ЗЄ б стопудово вигулькнув.

А так він тримається від мобілізації осторонь, наче не є веховним головнокомандувачем, а як і раніше, є звичайним ухилянтом. 😁
21.04.2026 21:36 Ответить
Бджоли проти меду.Ухилянти vs ухилянт.
21.04.2026 21:44 Ответить
Нє-нє. Тут якраз повна злагода. Золотий електорат.

Тому весь негатив від мобілізації повинен бути на армії, а не на поліції чи політичному керівництві.
Тому гівно-канали Банкової роздмухують теми "людоловів" чи не активніше за кацапів.
Тут якраз чим гірше, тим краще для ЗЄ.

Армія - страховидло та покарання.
ЗЄ - спаситель та справедливий цар. Мамини сонечка випускає з країни, злих нациків та старперів утилізує пачками, вирощує генералів у вазонах на підвіконні.
21.04.2026 21:56 Ответить
Чому відсутні? Є аж цілі кутки для різних каст, куток для бомжів, куток для наркоманів, куток для алкашів,куток для інших кого зловили 30..55 років, все для людей! потім їх змішують далі в один чи декілька взводів і все! Готові до виходу на кордони 91 року
21.04.2026 21:19 Ответить
А звідки ти знаєш?Був мобілізований,чи навидумував з переляку?
21.04.2026 21:47 Ответить
Знайомий який там був розповідав
21.04.2026 22:24 Ответить
Що означає "утримання"? Вони можуть утримувати тільки себе за причинне місце
21.04.2026 21:20 Ответить
Всіх борзих ТЦКшинків на фронт. Хто відмовиться то тих на зону.
21.04.2026 21:21 Ответить
От Федоров як дізнається, то він їм дасть!
21.04.2026 21:21 Ответить
Ахаха, ви що здуріли, які умови, за добу будуть десь у палатках виживати. У нас умови у головного начальника податкової, головного начальника митниці, головного поліціянта, голови офісу президента, голови НБУ, головного начальника СБУ, головного командувача ЗСУ... ну і у депутатів там є умови. Всі інші кріпаки, для них не положено. Навіть у суддів нема умов, лише високі зарплати. Ах да там ще керівництво Нафтогаз, Укрзалізниця та Укрпошта теж у розкоші живуть. Сподіваюсь нікого не забув.
21.04.2026 21:22 Ответить
Аааа...
Так от чому вони беруть хабарі та займаються здирництвом - збирають гроші на кращі умови для рекрутів. 😁

Бо ж для передової волонтери збирають, а хто збере для ТЦК?
21.04.2026 21:33 Ответить
А є ж і такі, які не бачать ні в цьому, ні в так званих «оповіщеннях» за допомогою кастетів та бит нічого особливого 😳
21.04.2026 21:37 Ответить
Не кіпішуйте, полонені кацапи живуть ще в гірших умовах.
21.04.2026 21:44 Ответить
з нами разом проходив влк бомж чи хрон конкретний, і його би забрали, але сіфіліс і гепатит тормознули заготівельників. двоє тцкашників водили його по кабінетах тримаючи попід руки, бо він ледь ноги переставляв. а вже в частині привезли наркомана в жіночому вбранні, я вже мовчу про дідів алкашів з одним зубом в роті, таких 25% ))
21.04.2026 21:45 Ответить
при погрузці з розподільчого був в одного епілептичний припадок. всі коло нього бігали, і офіцери, і врачі. поохали поахали і все рівно він поїхав служити в наступній партії
21.04.2026 21:48 Ответить
Єдина проблема - брудна кровать. Бажано поміняти.
Кормлять непогано.
Я не страждав. Трохи очкував за бруд. Можна й коросту підхопити.
Засцяні і засрані подушки і матраси.
21.04.2026 22:01 Ответить
Утримання людей? Як каторжників,чи полонених?
21.04.2026 22:01 Ответить
Головне що у начальників ТЦК є всі умови в їхніх будинках, квартирах, дачах.
21.04.2026 22:07 Ответить
Месяц назад вышел из дома и наблюдал картину как 4 титушки прессовали какого-то бедолагу на проверку документов минут 10, пока не подъехали менты с каким то дрыщом в пикселе. Каким было мое удивление когда в одном из титушек я узнал местного гопаря с которым я ещё в одной школе учился. )) И трое остальных там были примерно такого же типажа. Это просто для понимания что это за бывшие фронтовики по городу шастают в балаклавах и по гражданке.
21.04.2026 22:14 Ответить
 
 