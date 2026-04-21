В большинстве ТЦК отсутствуют надлежащие условия для содержания людей перед отправкой на службу в ВСУ, - Офис омбудсмена

В подавляющем большинстве территориальных центров комплектования и СП отсутствуют надлежащие условия для пребывания людей, ожидающих отправки на места службы в армии. Это не соответствует требованиям законодательства.

Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщил секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца, передает Цензор.НЕТ.

Условия ненадлежащие

В офисе омбудсмена заявили, что в основной части ТЦК, в частности, нет приемлемо оборудованных помещений для формирования команд из мобилизованных, мест для питания, спальных помещений, а также соответствующих санитарно-гигиенических условий.

Там также заявили о ситуации с тем, что органы местного самоуправления и руководство областных ТЦК не выполняют требования одного из постановлений правительства, согласно которому для формирования команд мобилизованных должны создаваться сборные пункты с соответствующими бытовыми и санитарными условиями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лубинец отреагировал на задержание военнослужащих ТЦК в Одессе

"Однако фактическое положение дел существенно отличается от нормативных требований", – отметили в ответе на запрос LIGA.net.

Финансовое обеспечение

Согласно постановлению Кабинета Министров, такие сборные пункты создаются совместным решением исполнительных органов местных советов и районных или городских ТЦК, чтобы собирать команды из призывников и отправлять их в воинские части.

В частности, местные органы исполнительной власти и местного самоуправления должны материально и финансово обеспечивать проведение мобилизации. Они должны выделять здания, сооружения, земельные участки, транспорт и другие ресурсы, а также обеспечивать работу пунктов сбора военнообязанных и отправку мобилизованных в места прохождения службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушения в Ужгородском ТЦК: инициирована работа специальной комиссии, – ОК "Запад"

Однако, утверждают в омбудсмена, преимущественно эти сборные пункты обустраивают за счет ограниченных ресурсов ТЦК, без надлежащего обеспечения со стороны уполномоченных органов и без создания соответствующих условий работы.

На этих сборных пунктах не обустраивают помещения для пребывания мобилизованных, не формируют военные команды и не создаются санитарные помещения и места для питания, указали в ведомстве.